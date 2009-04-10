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Созданы очки, способные усыпить за 10 минут
Думаю, что некоторые из наших читателей наверняка сталкивались с таким явлением, как бессонница. Чаще всего это расстройство сна провоцируется стрессом, с которым мы сталкиваемся ежедневно, различными заболеваниями или частой сменой часовых поясов в связи с постоянными авиаперелётами. Как было бы здорово иметь под рукой компактное устройство, способное погрузить нас в крепкий сон за считанные минуты, не прибегая при этом к снотворному. К счастью, инженеры компании Sana Health придумали именно такое устройство и назвали его Sana Sleep Mask.
Конечно же, такая маска будет стоить ощутимо дороже обычной маски для сна, ограждающей вас от окружающего света. Предварительная стоимость Sana Sleep Mask составляет 400 долларов, а в продажу устройство должно поступить в течение первой половины 2018 года. Очки эти способны погрузить человека в сон в течение 10 минут после того, как он их надел на себя. Весь секрет заключается в том, что они не только блокируют окружающее освещение, но и создают аудиовизуальную стимуляцию мозга, запускающую в нём особую реакцию, приводящую к состоянию глубокого расслабления и, как итог, ко сну. Помимо всего прочего, Sana Sleep Mask мониторит состояние вашей нервной системы и тщательно персонализирует аудиовизуальную стимуляцию, исходя из собранных о вас данных.
Руководитель компании Sana Health Ричард Хэнбури начал работу над этой технологией, способной одержать верх над его собственным болезненным отсутствием сна. Впервые прототип очков был опробован на пилоте ставшего уже легендарным самолёта Solar Impulse Бертранде Пиккарде. Во время своего кругосветного полёта Бертранду было очень тяжело засыпать, и необычные очки позволяли ему погрузиться в здоровый сон и хорошенько отдохнуть. В данный момент очки Sana Sleep Mask тестируются на спортсменах, которым просто необходим здоровый сон во время частых перелётов по миру.
Разумеется, это устройство подойдёт не только пилотам и спортсменам. Любой человек, столкнувшийся с расстройством сна, сможет облегчить себе жизнь. Компания Sana Health не так давно получила от частных инвесторов более 1,3 миллиона долларов, позволяющие ей выпустить устройство на рынок. Так что, если страдаете от бессонницы, готовьте 400 долларов и запасайтесь терпением. Как мы уже говорили чуть выше, Sana Sleep Mask появится в магазинах уже совсем скоро – во втором квартале 2018 года.
Источник - hi-news.ru