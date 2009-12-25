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Пользователь биткоина заплатил за пиво брата в баре в Корее из офиса в Лос-Анджелесе

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Пользователь биткоина заплатил за пиво брата в баре в Корее из офиса в Лос-Анджелесе
Занятную историю поведал один из пользователей Reddit, рассказав, как он угостил своего младшего брата пивом в баре в Южной Корее, заплатив криптовалютой из Лос-Анджелеса.

Как пишет ebwvibfhwbovchwdshjd, его брат в настоящий момент путешествует и, находясь в Корее, прислал ему текстовое сообщение: «О, смотри, они тут принимают биткоин».


ebwvibfhwbovchwdshjd спросил брата, что тот хочет заказать, на что услышал, что «конечно же, пиво». После этого он попросил его спросить у бармена адрес биткоин-кошелька и… «Бум! Я заплатил за твое пиво, братец!»

«Он был просто ошеломлен. Люблю такое», — добавил автор топика.
Примечательно, что указанное заведение называется Satoshi Japanese Pub.






Ранее сегодня поддержку биткоина в «сотнях тысяч» магазинов розничной торговли по всей стране анонсировала компания BITPoint Japan Co.

Красота биткоина, конечно, в том, что расплатиться им можно не только за пиво. Известны истории, как криптовалютой оплачивали покупки электрокаров, кроме того, есть и другие способы потратить «цифровое золото».

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Метки
биткоин, новости
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