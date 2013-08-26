Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,967 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Краснодаре «зайцам» будут вручать мешки с мелочью

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:11
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 2,864
Благодарностей: 975
УГ: 22
КП: 0.180
подарки
В Краснодаре «зайцам» будут вручать мешки с мелочью


- Начинаем рабочую неделю с борьбы с безбилетниками! Будем давить на тех, кто уже привык по утрам кататься на наших трамваях задарма, пользуясь тем, что обычно в такое ранее время суток у наших кондукторов еще не набирается достаточно денег, чтобы дать сдачи с купюр высокого номинала, как например, тысяча, а то и пять тысяч сразу, - такое заявление для краснодарских журналистов, сделал буквально в понедельник утром, 29 мая, ответственный за связи с общественностью Краснодарского трамвайно-троллебусного парка (КТТП) г-н Дмитрий Вохмянин

"Взывать к совести" отныне краснодарские транспортники будут с помощью опломбированных (в бухгалтерии транспортного парка) мешочков с мелочью, причём каждый будет весом до полутора килограмм. Сколько реально мелочи в денежном выражении будет "скрывать" в себе каждый такой "денежный мешочек" с пломбой, то руководство КТТП пока скромно умалчивает - мол позже узнаете, когда, к примеру, в самый неподходящий утренний час вдруг вытащите и предъявите кондуктору купюру, ну там достоинством, например, в 5 тысяч рублей - может статься так, что тогда на себе "придётся тащит" до нескольких килограммов монет, что согласитесь несколько отягощает утренний бодрый шаг в сторону своего рабочего места.

А вот в соцсети "ВКонтакте" на официальной странице этого транспортного предприятия Краснодара, руководство парка просит пассажиров заранее думать об оплате проезда на транспорте за 23 рубля (просят заранее готовить именно эту сумму), а еще безусловно, то лучше всего покупать проездные - и пассажиру экономия и кондукторам меньшая головная боль с крупными расчетами.

Между тем в сети уже спорят и доказывают, что по закону неважно купюрой какого достоинства оплачивает пассажир услугу, а важно то, что кондуктор (как представитель продавца) за оплаченную услугу обязан найти сдачу с любой купюры. Ну а еще, пассажиры уже жалуются, что получив в руки мешочек с мелочью, они уже не могут им расплатиться в другом трамвае - там кондуктор отказывается принимать мелкие монеты, хотя по утверждениям руководства КТТП по 10 копеек они в мешочки не закладывают. Веселенькая ситуация однако возникает в славном городе Краснодаре и интересно: - кто кого всё же пересилит в итоге?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/592c9883bcf75
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кого и когда накажут за мешки денег Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 7 01.11.2016 14:18
«Эмми» начнут вручать звёздам YouTube Aliaksandre Новости технологий и интернета 1 16.03.2016 17:19
Кредит под залог недвижимости в Краснодаре creditor26 Частные кредиторы 0 21.11.2015 18:20
LiqPay борется с мелочью Belarus LiqPay (ЛикПей) 23 26.08.2013 16:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Drum13
Рынок носимых гаджетов показывает взрывной рост
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
стало возможным привязывать любую карту к любому киперу вебмани
От granat78 в разделе «WebMoney»
Аватар mysilver
Ужесточили правила добавления аватаров
От mysilver в разделе «Общий раздел»
Аватар monhyip
uidmoney - uidmoney.ru
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
Аналитический центр ЦБР прогнозирует цены на нефть $20–40 за баррель в 2016 году
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
dalex-finance - dalex-finance.biz
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,967
Тем
471,746
Сообщений
11,674,299

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube