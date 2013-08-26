В Краснодаре «зайцам» будут вручать мешки с мелочью

- Начинаем рабочую неделю с борьбы с безбилетниками! Будем давить на тех, кто уже привык по утрам кататься на наших трамваях задарма, пользуясь тем, что обычно в такое ранее время суток у наших кондукторов еще не набирается достаточно денег, чтобы дать сдачи с купюр высокого номинала, как например, тысяча, а то и пять тысяч сразу, - такое заявление для краснодарских журналистов, сделал буквально в понедельник утром, 29 мая, ответственный за связи с общественностью Краснодарского трамвайно-троллебусного парка (КТТП) г-н Дмитрий Вохмянин
"Взывать к совести" отныне краснодарские транспортники будут с помощью опломбированных (в бухгалтерии транспортного парка) мешочков с мелочью, причём каждый будет весом до полутора килограмм. Сколько реально мелочи в денежном выражении будет "скрывать" в себе каждый такой "денежный мешочек" с пломбой, то руководство КТТП пока скромно умалчивает - мол позже узнаете, когда, к примеру, в самый неподходящий утренний час вдруг вытащите и предъявите кондуктору купюру, ну там достоинством, например, в 5 тысяч рублей - может статься так, что тогда на себе "придётся тащит" до нескольких килограммов монет, что согласитесь несколько отягощает утренний бодрый шаг в сторону своего рабочего места.
А вот в соцсети "ВКонтакте" на официальной странице
этого транспортного предприятия Краснодара, руководство парка просит пассажиров заранее думать об оплате проезда на транспорте за 23 рубля (просят заранее готовить именно эту сумму), а еще безусловно, то лучше всего покупать проездные - и пассажиру экономия и кондукторам меньшая головная боль с крупными расчетами.
Между тем в сети уже спорят и доказывают, что по закону
неважно купюрой какого достоинства оплачивает пассажир услугу, а важно то, что кондуктор (как представитель продавца) за оплаченную услугу обязан найти сдачу с любой купюры. Ну а еще, пассажиры уже жалуются, что получив в руки мешочек с мелочью, они уже не могут им расплатиться в другом трамвае - там кондуктор отказывается принимать мелкие монеты, хотя по утверждениям руководства КТТП по 10 копеек они в мешочки не закладывают. Веселенькая ситуация однако возникает в славном городе Краснодаре и интересно: - кто кого всё же пересилит в итоге?
Специально для mmgp.ru
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