Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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VTrade-victrade.biz - Рефбек 100%

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:07
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,980
Благодарностей: 6,071
УГ: 19
КП: 0.133
подарки
VTrade-victrade.biz - Рефбек 100%
Всем привет! Предлагаю рефбек в проект VTrade в размере 100% что составляет 5% от суммы депозита, на первый депозит и 3% на все последующие.

Платежные системы:
ADVCash
Perfectmoney
PAYEER
Тема развитие проекта на форуме ММГП:

http://mmgp.ru/showthread.php?t=5180...1#post12864975

Консультации по регистации в проекте в личке, электронной почте - trapper77refback@gmail.com или в скайпе: stas.korobko (Внимательно смотрим Логин скайпа, есть мошенник косящий под меня) или месенджере Telegram - самый оптимальный на сегодня вариант, мой логин - @Trapper77

Условия предоставления:

Ссылка для регистрации в подписи или запросить в личке, скайпе или почте для тех кто не любит чистить куки.

Ваш пригласитель: Trapper77

После регистрации - отписываемся мне в личке, почте или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, скайпе, телеграмме - логин вашего аккаунта, сумму депозита.
Cообщаете мне Ваш номер счета Advcash или Perfectmoney. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте, я делаю рефбек. Комиссия платежной системы на получателе.

После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!

Всем удачных инвестиций и профита!
__________________
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Trapper77 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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