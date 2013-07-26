Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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victrade.biz - VTrade

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 02:02
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,980
Благодарностей: 6,071
УГ: 19
КП: 0.133
подарки
victrade.biz - VTrade
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Я не админ данного проекта, тема создана для ознакомления
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Старт: 15.05.2017

Регистрация
victrade.biz


О КОМПАНИИ

Цитата:
VTrade - это инвестиционный проект, построенный на принципе взаимного заработка с помощью форекс инструментов. Мы не альтруисты и не раздаем прибыль просто так. Мы зарабатываем с помощью ваших средств. Чем больше средств у нас в работе, тем больше наш заработок. Это не благотворительность и не доброта - это бизнес. Участвуя в нашем проекте вам так же будет доступен этот инструмент для построения своего пассивного заработка. Мы так же ставим себе цель показать всем, что заработок в интернете - возможен и доступен почти каждому! Внимательно ознакомьтесь с правилами участия и возможными рисками перед вступлением в наш проект.
Маркетинг для инвесторов

Единый тариф ТРЕЙД

• Начисления каждый будний день - процент плавающий от 0.6% до 1.5%
• Срок работы вклада: 1 календарный год
• Тело депозита включено в выплаты
• Нет начислений по выходным
• Реинвест - можно делать каждую неделю в субботу и воскресенье. Реинвестировать можно 100% с баланса, при условии что минимальная сумма для довложения составляет 25 долларов.
• Минимальный депозит: 50$ (в рублях по курсу ЦБ на день пополнения + 3.58р. за каждый доллар),
• Максимальный вклад составляет 5000 долларов США
• Минимальная заявка на выплату составляет 1 доллар США


Платежные системы

• Perfectmoney
• ADVCASH
• PAYEER

Регламент выплат

Время начисления примерно с 21.00 - 00.00 по МСК. Заявку на вывод средств можно создать только в выходные дни (сб., вс.) Регламент - Вывод осуществляется каждую неделю, начиная со вторника, и может занимать до 5 рабочих дней.

Валюта вклада
• Долары США
• Рубли

Реферальная программа

Цитата:
Реферальная программа в 3-уровня от депозита партнера:

1-й Уровень 5%
2-й Уровень 2%
3-й Уровень 1%
Цитата:
Партнерская программа VIP:

1-й Уровень 7%
2-й Уровень 4%
3-й Уровень 1%
Мой вклад (Личные средства)







Пополнение ручное, затем нужно заполнить форму в кабинете проекта и отправить ее-батч перевода, ваш логин в проекте и номер Вашего счета.


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Последний раз редактировалось Trapper77; Сегодня в 02:07.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:38
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