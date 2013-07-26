victrade.biz - VTrade

==================================================Старт: 15.05.2017
Я не админ данного проекта, тема создана для ознакомления
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Маркетинг для инвесторов
Единый тариф ТРЕЙД
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VTrade - это инвестиционный проект, построенный на принципе взаимного заработка с помощью форекс инструментов. Мы не альтруисты и не раздаем прибыль просто так. Мы зарабатываем с помощью ваших средств. Чем больше средств у нас в работе, тем больше наш заработок. Это не благотворительность и не доброта - это бизнес. Участвуя в нашем проекте вам так же будет доступен этот инструмент для построения своего пассивного заработка. Мы так же ставим себе цель показать всем, что заработок в интернете - возможен и доступен почти каждому! Внимательно ознакомьтесь с правилами участия и возможными рисками перед вступлением в наш проект.
• Начисления каждый будний день - процент плавающий от 0.6% до 1.5%
• Срок работы вклада: 1 календарный год
• Тело депозита включено в выплаты
• Нет начислений по выходным
• Реинвест - можно делать каждую неделю в субботу и воскресенье. Реинвестировать можно 100% с баланса, при условии что минимальная сумма для довложения составляет 25 долларов.
• Минимальный депозит: 50$ (в рублях по курсу ЦБ на день пополнения + 3.58р. за каждый доллар),
• Максимальный вклад составляет 5000 долларов США
• Минимальная заявка на выплату составляет 1 доллар США
Платежные системы
• Perfectmoney
• ADVCASH
• PAYEER
Регламент выплат
Время начисления примерно с 21.00 - 00.00 по МСК. Заявку на вывод средств можно создать только в выходные дни (сб., вс.) Регламент - Вывод осуществляется каждую неделю, начиная со вторника, и может занимать до 5 рабочих дней.
Валюта вклада
• Долары США
• Рубли
Реферальная программа
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Реферальная программа в 3-уровня от депозита партнера:
1-й Уровень 5%
2-й Уровень 2%
3-й Уровень 1%
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Партнерская программа VIP:
1-й Уровень 7%
2-й Уровень 4%
3-й Уровень 1%