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Долгосрочная стратегия бинарных опционов

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Обсуждение торговых стратегий и методов заработка на бинарных опционах
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Старый Сегодня, 00:23
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.05.2017
Сообщений: 6
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
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Долгосрочная стратегия бинарных опционов
Всем привет! Как вы считаете имеет ли право на жизнь эта стратегия для бинарных опционов, вроде очень даже не плохо?

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