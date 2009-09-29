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Wal-Mart захватывает рынок электронной коммерции

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Старый Сегодня, 00:22
#1
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Wal-Mart захватывает рынок электронной коммерции
В прошлом году Wal-Mart увидела, что рост продаж сократился до однозначного числа, прежде чем компания решила что-либо сделать. Когда Wal-Mart сообщила о 7% росте продаж на рынке электронной коммерции в первом квартале финансового 2017 года, негативная реакция, скорее всего, стала стимулом для покупок новых компаний.



Одной из них стала Jet.com, платформа для онлайн-продаж, причем помимо покупки Wal-Mart получил Марка Лора, серийного цифрового предпринимателя, в качестве главы бизнеса электронной коммерции.

Два серьезных нововведения, получившие успех
  • В начале года Wal-Mart сделала агрессивное движение, предложив клиентам бесплатную доставку в течение двух дней на отдельные товары, если сумма заказа превышает $ 35. Таким образом, компания покончила с предыдущей программой доставки ShippingPass, напрямую конкурирующей с Amazon Prime.
  • Второй шаг заключался в том, чтобы сделать скидку на некоторые товары, и доставлять их в ближайшие магазины. Чтобы успешно конкурировать с Amazon, гиганту Wal-Mart необходимо использовать физические магазины. Стратегия может быть особенно полезной для продажи крупногабаритных товаров — из-за веса их доставка со склада до дома зачастую дорогостоящая, а с Wal-Mart клиенты смогут экономить заметную сумму денег.

Расширение рынка Wal-Mart

Выбор предметов на WalMart.com вырос с 10 миллионов в прошлом году до 50 миллионов сегодня. Рост связан с привлечением сторонних продавцов на платформу. Продажи товаров третьими лицами отличаются разницей в росте и продажах валового продукта (ПВП). В прошлом году ПВП выросли на 69%, в то время как продажи — на 63%. Цифры показывают, что сторонние производители увеличивают свою долю продаж на Walmart.com. Они не столько приносят доход, сколько позволяют генерировать высокую прибыль за каждую продажу, ведь компания не занимается хранением и отправкой товаров.

Компания Amazon, как и многие другие платформы, в последнее время заметно выросла из-за сторонних торговцев. Но Amazon опережает весь рынок на один шаг, предлагая продавцам хранить свои товары на собственных складах и пользоваться услугой доставки. Именно так было увеличено количество предметов, отправляемых через Amazon Prime, до 50 миллионов. Учитывая большую сеть, Wal-Mart может рассматривать возможность копирования стратегии Amazon.

Перевод специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 00:27
#2
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Имя: Алексей
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Инвестирую в: Другое
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Re: Wal-Mart захватывает рынок электронной коммерции
От конкурентной «войны» 2х гигантов не плохо покупатели выигрывают, условия пользования становятся только приятнее и дешевле.
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simon4 вне форума  
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:46
#3
Премиум
Премиум
 
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,180
Благодарностей: 697
УГ: 6
КП: 0.383
подарки
Автор темы Re: Wal-Mart захватывает рынок электронной коммерции
Цитата:
Сообщение от simon4 Посмотреть сообщение
От конкурентной «войны» 2х гигантов не плохо покупатели выигрывают, условия пользования становятся только приятнее и дешевле.
Тоже согласен, что отлично, когда компания борется за клиентов и вводит различные плюшки для них
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