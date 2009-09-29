Wal-Mart захватывает рынок электронной коммерции

В прошлом году Wal-Mart увидела, что рост продаж сократился до однозначного числа, прежде чем компания решила что-либо сделать. Когда Wal-Mart сообщила о 7% росте продаж на рынке электронной коммерции в первом квартале финансового 2017 года, негативная реакция, скорее всего, стала стимулом для покупок новых компаний.
Одной из них стала Jet.com, платформа для онлайн-продаж, причем помимо покупки Wal-Mart получил Марка Лора, серийного цифрового предпринимателя, в качестве главы бизнеса электронной коммерции.
Два серьезных нововведения, получившие успех
Расширение рынка Wal-Mart
- В начале года Wal-Mart сделала агрессивное движение, предложив клиентам бесплатную доставку в течение двух дней на отдельные товары, если сумма заказа превышает $ 35. Таким образом, компания покончила с предыдущей программой доставки ShippingPass, напрямую конкурирующей с Amazon Prime.
- Второй шаг заключался в том, чтобы сделать скидку на некоторые товары, и доставлять их в ближайшие магазины. Чтобы успешно конкурировать с Amazon, гиганту Wal-Mart необходимо использовать физические магазины. Стратегия может быть особенно полезной для продажи крупногабаритных товаров — из-за веса их доставка со склада до дома зачастую дорогостоящая, а с Wal-Mart клиенты смогут экономить заметную сумму денег.
Выбор предметов на WalMart.com вырос с 10 миллионов в прошлом году до 50 миллионов сегодня. Рост связан с привлечением сторонних продавцов на платформу. Продажи товаров третьими лицами отличаются разницей в росте и продажах валового продукта (ПВП). В прошлом году ПВП выросли на 69%, в то время как продажи — на 63%. Цифры показывают, что сторонние производители увеличивают свою долю продаж на Walmart.com. Они не столько приносят доход, сколько позволяют генерировать высокую прибыль за каждую продажу, ведь компания не занимается хранением и отправкой товаров.
Компания Amazon, как и многие другие платформы, в последнее время заметно выросла из-за сторонних торговцев. Но Amazon опережает весь рынок на один шаг, предлагая продавцам хранить свои товары на собственных складах и пользоваться услугой доставки. Именно так было увеличено количество предметов, отправляемых через Amazon Prime, до 50 миллионов. Учитывая большую сеть, Wal-Mart может рассматривать возможность копирования стратегии Amazon.
Перевод специально для mmgp.ru