Что такое bitcoin ротатор и как увеличить сумму бонусов в несколько раз?

Мир цифровых денег ежеминутно обновляется, расширяется и модернизируется. Новые возможности становятся почвой для креативных стартапов, сервис которых в несколько раз облегчает деятельность поклонников криптовалют. Так с появлением сайтов, раздающих бесплатные монеты, возникла острая необходимость в своеобразных мониторингах, упрощающих сбор халявы. Внимательные предприниматели быстренько снабдили рынок ротаторами кранов для сбора bitcoin
и альткоинов. О том, как они работают, сейчас и поговорим.
Что такое bitcoin ротатор?
Ротатор bitcoin кранов
представляет собой онлайн каталог, содержащий актуальную информацию о действующих кранах для сбора сатошей. Удобный фильтр дает возможность подбирать проекты с максимально выгодными условиями заработка. Онлайн таймер фиксирует время. Выбрав подходящие ресурсы, можно приступать к сбору бесплатных монет прямо на сайте bitcoin ротатор
.
Как правильно работать с информационными сервисами?
1. Обзавестись персональным биткоин кошельком.
2. Подобрать подходящий ротатор bitcoin кранов
и пройти на его сайте регистрацию.
3. В личном кабинете указать данные криптовалютного кошелька.
4. Ознакомиться с перечнем кранов и выбрать подходящие для работы.
5. Приступить к сбору сатошей.
Полностью в автоматическом режиме накопление монет происходить не будет. Пользователю придется присутствовать на сайте онлайн каталога, чтобы самостоятельно открывать нужные окошки кранов для ввода капчи и активации кнопки получения награды.
Выгодные стороны информационных ресурсов
• Руководство bitcoin ротатор
а самостоятельно отбирает лучшие краны и систематически отслеживает баланс их счетов.
• Отпадает надобность в поиске, приобретении и установке специального оборудования.
• Не требуются специальные навыки для работы с онлайн каталогом.
• Сумма заработка никем не ограничивается.
• На каждом сайте ротаторе bitcoin кранов
присутствует партнерка.
Важные моменты функционала bitcoin ротаторов!
• В момент проверки перечня действующих кранов администрация выявляет «сдавшиеся» проекты. В этом случае их название вместе с ссылкой удаляется с каталога, а заработанные с них сатоши пользователей блокируются навсегда.
• Если сервис bitcoin ротатора
настроен и на получение бесплатных альткоинов, то в личном кабинете полагается указать все те кошельки, с монетами которых вы планируете работать, либо же воспользоваться адресом универсального криптовалютного кошелька.
• Кто впервые собирается собирать сатоши на сайте ротатора bitcoin кранов
, тому желательно изначально просто просмотреть и изучить перечень предлагаемых сайтов. И только в момент просмотра по второму кругу пользоваться кнопкой «Добавить в мой перечень». Тогда не придется личный список корректировать по нескольку раз подряд.
Как увеличить сумму сбора монет в несколько раз?
Эта рекомендация подойдет только для работы с зарубежными сервисами. Пользователям со стран СНГ, чаще всего, раздают на порядок меньше бесплатных бонусов, нежели для европейских и американских жителей. Но если вы всякий раз перед посещением зарубежного крана станете:
• Чистить куки;
• Использовать анонимный браузер или специальное расширение для смены привычного IP-адреса на американский или европейский;
То суммы сатошей, полученных за вводы капчей, вырастут в несколько раз. Правда, с теми кранами, где размещено слишком много рекламных всплывающих окон, могут возникнуть трудности: страницы будут очень долго и медленно загружаться.
В завершение
Как мы уже на форуме определились, сбор бесплатных монет – не слишком выгодное занятие. Но раз с его помощью всё же можно собрать некую сумму для запланированных расходов, то почему бы не воспользоваться каталогом ротаторов кранов для сбора bitcoin
и хоть на этом сэкономить своё драгоценное время? А какие ротаторы используете вы для сбора сатошей? Почему выбрали именно их? Возникали ли какие-нибудь проблемы с сервисом? Если да, то удавалось ли их решить?
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Автор: Александра 81
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