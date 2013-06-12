Что такое bitcoin ротатор и как увеличить сумму бонусов в несколько раз? кранов для сбора bitcoin и альткоинов. О том, как они работают, сейчас и поговорим.





Что такое bitcoin ротатор?



Ротатор bitcoin кранов представляет собой онлайн каталог, содержащий актуальную информацию о действующих кранах для сбора сатошей. Удобный фильтр дает возможность подбирать проекты с максимально выгодными условиями заработка. Онлайн таймер фиксирует время. Выбрав подходящие ресурсы, можно приступать к сбору бесплатных монет прямо на сайте bitcoin ротатор.



Как правильно работать с информационными сервисами?



1. Обзавестись персональным биткоин кошельком.

2. Подобрать подходящий ротатор bitcoin кранов и пройти на его сайте регистрацию.

3. В личном кабинете указать данные криптовалютного кошелька.

4. Ознакомиться с перечнем кранов и выбрать подходящие для работы.

5. Приступить к сбору сатошей.



Полностью в автоматическом режиме накопление монет происходить не будет. Пользователю придется присутствовать на сайте онлайн каталога, чтобы самостоятельно открывать нужные окошки кранов для ввода капчи и активации кнопки получения награды.



Выгодные стороны информационных ресурсов





• Руководство bitcoin ротатора самостоятельно отбирает лучшие краны и систематически отслеживает баланс их счетов.

• Отпадает надобность в поиске, приобретении и установке специального оборудования.

• Не требуются специальные навыки для работы с онлайн каталогом.

• Сумма заработка никем не ограничивается.

• На каждом сайте ротаторе bitcoin кранов присутствует партнерка.



Важные моменты функционала bitcoin ротаторов!



• В момент проверки перечня действующих кранов администрация выявляет «сдавшиеся» проекты. В этом случае их название вместе с ссылкой удаляется с каталога, а заработанные с них сатоши пользователей блокируются навсегда.



• Если сервис bitcoin ротатора настроен и на получение бесплатных альткоинов, то в личном кабинете полагается указать все те кошельки, с монетами которых вы планируете работать, либо же воспользоваться адресом универсального криптовалютного кошелька.



• Кто впервые собирается собирать сатоши на сайте ротатора bitcoin кранов, тому желательно изначально просто просмотреть и изучить перечень предлагаемых сайтов. И только в момент просмотра по второму кругу пользоваться кнопкой «Добавить в мой перечень». Тогда не придется личный список корректировать по нескольку раз подряд.



Как увеличить сумму сбора монет в несколько раз?



Эта рекомендация подойдет только для работы с зарубежными сервисами. Пользователям со стран СНГ, чаще всего, раздают на порядок меньше бесплатных бонусов, нежели для европейских и американских жителей. Но если вы всякий раз перед посещением зарубежного крана станете:



• Чистить куки;

• Использовать анонимный браузер или специальное расширение для смены привычного IP-адреса на американский или европейский;



То суммы сатошей, полученных за вводы капчей, вырастут в несколько раз. Правда, с теми кранами, где размещено слишком много рекламных всплывающих окон, могут возникнуть трудности: страницы будут очень долго и медленно загружаться.



В завершение



Как мы уже на форуме определились, сбор бесплатных монет – не слишком выгодное занятие. Но раз с его помощью всё же можно собрать некую сумму для запланированных расходов, то почему бы не воспользоваться каталогом ротаторов кранов для сбора bitcoin и хоть на этом сэкономить своё драгоценное время? А какие ротаторы используете вы для сбора сатошей? Почему выбрали именно их? Возникали ли какие-нибудь проблемы с сервисом? Если да, то удавалось ли их решить?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Мир цифровых денег ежеминутно обновляется, расширяется и модернизируется. Новые возможности становятся почвой для креативных стартапов, сервис которых в несколько раз облегчает деятельность поклонников криптовалют. Так с появлением сайтов, раздающих бесплатные монеты, возникла острая необходимость в своеобразных мониторингах, упрощающих сбор халявы. Внимательные предприниматели быстренько снабдили рынок ротаторамии альткоинов. О том, как они работают, сейчас и поговорим.представляет собой онлайн каталог, содержащий актуальную информацию о действующих кранах для сбора сатошей. Удобный фильтр дает возможность подбирать проекты с максимально выгодными условиями заработка. Онлайн таймер фиксирует время. Выбрав подходящие ресурсы, можно приступать к сбору бесплатных монет прямо на сайте1. Обзавестись персональным биткоин кошельком.2. Подобрать подходящийи пройти на его сайте регистрацию.3. В личном кабинете указать данные криптовалютного кошелька.4. Ознакомиться с перечнем кранов и выбрать подходящие для работы.5. Приступить к сбору сатошей.Полностью в автоматическом режиме накопление монет происходить не будет. Пользователю придется присутствовать на сайте онлайн каталога, чтобы самостоятельно открывать нужные окошки кранов для ввода капчи и активации кнопки получения награды.• Руководствоа самостоятельно отбирает лучшие краны и систематически отслеживает баланс их счетов.• Отпадает надобность в поиске, приобретении и установке специального оборудования.• Не требуются специальные навыки для работы с онлайн каталогом.• Сумма заработка никем не ограничивается.• На каждом сайтеприсутствует партнерка.• В момент проверки перечня действующих кранов администрация выявляет «сдавшиеся» проекты. В этом случае их название вместе с ссылкой удаляется с каталога, а заработанные с них сатоши пользователей блокируются навсегда.• Если сервиснастроен и на получение бесплатных альткоинов, то в личном кабинете полагается указать все те кошельки, с монетами которых вы планируете работать, либо же воспользоваться адресом универсального криптовалютного кошелька.• Кто впервые собирается собирать сатоши на сайте, тому желательно изначально просто просмотреть и изучить перечень предлагаемых сайтов. И только в момент просмотра по второму кругу пользоваться кнопкой «Добавить в мой перечень». Тогда не придется личный список корректировать по нескольку раз подряд.Эта рекомендация подойдет только для работы с зарубежными сервисами. Пользователям со стран СНГ, чаще всего, раздают на порядок меньше бесплатных бонусов, нежели для европейских и американских жителей. Но если вы всякий раз перед посещением зарубежного крана станете:• Чистить куки;• Использовать анонимный браузер или специальное расширение для смены привычного IP-адреса на американский или европейский;То суммы сатошей, полученных за вводы капчей, вырастут в несколько раз. Правда, с теми кранами, где размещено слишком много рекламных всплывающих окон, могут возникнуть трудности: страницы будут очень долго и медленно загружаться.Как мы уже на форуме определились, сбор бесплатных монет – не слишком выгодное занятие. Но раз с его помощью всё же можно собрать некую сумму для запланированных расходов, то почему бы не воспользоваться каталогоми хоть на этом сэкономить своё драгоценное время? А какие ротаторы используете вы для сбора сатошей? Почему выбрали именно их? Возникали ли какие-нибудь проблемы с сервисом? Если да, то удавалось ли их решить?------------------------

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