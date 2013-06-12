Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,964 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Что такое bitcoin ротатор и как увеличить сумму бонусов в несколько раз?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Сайты, программы, краны, схемы и другие способы заработка криптовалют
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Используете ли вы bitcoin ротатор?
Да! 0 0%
Нет! 0 0%
Только узнал о них 0 0%
Я с кранами не работаю 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:12
#1
Премиум-Бизнес-Леди
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 7,241
Благодарностей: 2,309
УГ: 5
КП: 0.273
подарки
Что такое bitcoin ротатор и как увеличить сумму бонусов в несколько раз?
Мир цифровых денег ежеминутно обновляется, расширяется и модернизируется. Новые возможности становятся почвой для креативных стартапов, сервис которых в несколько раз облегчает деятельность поклонников криптовалют. Так с появлением сайтов, раздающих бесплатные монеты, возникла острая необходимость в своеобразных мониторингах, упрощающих сбор халявы. Внимательные предприниматели быстренько снабдили рынок ротаторами кранов для сбора bitcoin и альткоинов. О том, как они работают, сейчас и поговорим.


Что такое bitcoin ротатор?

Ротатор bitcoin кранов представляет собой онлайн каталог, содержащий актуальную информацию о действующих кранах для сбора сатошей. Удобный фильтр дает возможность подбирать проекты с максимально выгодными условиями заработка. Онлайн таймер фиксирует время. Выбрав подходящие ресурсы, можно приступать к сбору бесплатных монет прямо на сайте bitcoin ротатор.

Как правильно работать с информационными сервисами?

1. Обзавестись персональным биткоин кошельком.
2. Подобрать подходящий ротатор bitcoin кранов и пройти на его сайте регистрацию.
3. В личном кабинете указать данные криптовалютного кошелька.
4. Ознакомиться с перечнем кранов и выбрать подходящие для работы.
5. Приступить к сбору сатошей.

Полностью в автоматическом режиме накопление монет происходить не будет. Пользователю придется присутствовать на сайте онлайн каталога, чтобы самостоятельно открывать нужные окошки кранов для ввода капчи и активации кнопки получения награды.

Выгодные стороны информационных ресурсов


• Руководство bitcoin ротатора самостоятельно отбирает лучшие краны и систематически отслеживает баланс их счетов.
• Отпадает надобность в поиске, приобретении и установке специального оборудования.
• Не требуются специальные навыки для работы с онлайн каталогом.
• Сумма заработка никем не ограничивается.
• На каждом сайте ротаторе bitcoin кранов присутствует партнерка.

Важные моменты функционала bitcoin ротаторов!

• В момент проверки перечня действующих кранов администрация выявляет «сдавшиеся» проекты. В этом случае их название вместе с ссылкой удаляется с каталога, а заработанные с них сатоши пользователей блокируются навсегда.

• Если сервис bitcoin ротатора настроен и на получение бесплатных альткоинов, то в личном кабинете полагается указать все те кошельки, с монетами которых вы планируете работать, либо же воспользоваться адресом универсального криптовалютного кошелька.

• Кто впервые собирается собирать сатоши на сайте ротатора bitcoin кранов, тому желательно изначально просто просмотреть и изучить перечень предлагаемых сайтов. И только в момент просмотра по второму кругу пользоваться кнопкой «Добавить в мой перечень». Тогда не придется личный список корректировать по нескольку раз подряд.

Как увеличить сумму сбора монет в несколько раз?

Эта рекомендация подойдет только для работы с зарубежными сервисами. Пользователям со стран СНГ, чаще всего, раздают на порядок меньше бесплатных бонусов, нежели для европейских и американских жителей. Но если вы всякий раз перед посещением зарубежного крана станете:

• Чистить куки;
• Использовать анонимный браузер или специальное расширение для смены привычного IP-адреса на американский или европейский;

То суммы сатошей, полученных за вводы капчей, вырастут в несколько раз. Правда, с теми кранами, где размещено слишком много рекламных всплывающих окон, могут возникнуть трудности: страницы будут очень долго и медленно загружаться.

В завершение

Как мы уже на форуме определились, сбор бесплатных монет – не слишком выгодное занятие. Но раз с его помощью всё же можно собрать некую сумму для запланированных расходов, то почему бы не воспользоваться каталогом ротаторов кранов для сбора bitcoin и хоть на этом сэкономить своё драгоценное время? А какие ротаторы используете вы для сбора сатошей? Почему выбрали именно их? Возникали ли какие-нибудь проблемы с сервисом? Если да, то удавалось ли их решить?


------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Честный и быстрый обмен электронных валют
Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥Лучший бот о проектах и вкладах! Рефбэк!
Александра 81 на форуме  
Старый Сегодня, 00:20
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.05.2017
Сообщений: 6
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Что такое bitcoin ротатор и как увеличить сумму бонусов в несколько раз?
я слышал что некоторые умудряются просто просить биткоины, типа попрошайничать, и даже до 20 000 долларов получается потом))
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
binar913 вне форума  
Сказали спасибо:
Александра 81 (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:27
#3
Премиум-Бизнес-Леди
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 7,241
Благодарностей: 2,309
УГ: 5
КП: 0.273
подарки
Автор темы Re: Что такое bitcoin ротатор и как увеличить сумму бонусов в несколько раз?
Цитата:
Сообщение от binar913 Посмотреть сообщение
я слышал что некоторые умудряются просто просить биткоины, типа попрошайничать, и даже до 20 000 долларов получается потом))
И где эти пользователи таким методом промышляют? Для каких целей они попрошайничают или о цели помощи они никогда не говорят?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Честный и быстрый обмен электронных валют
Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥Лучший бот о проектах и вкладах! Рефбэк!
Александра 81 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экс владелец банка Snoras может увеличить сумму иска к Литве до 250 млрд рублей clipman77 Новости в банковской сфере и страховании 0 12.09.2016 18:35
Как купить "Газпром" за треть стоимости и увеличить свой капитал в несколько раз Smart Value Куда инвестировать деньги 2 02.04.2016 12:33
Почта Японии провела IPO на рекордную сумму $11,9 млрд за последние несколько лет chu Новости в мире финансов и инвестиций 1 26.10.2015 22:32
Конверсия: что это такое, с чем ее едят и как ее увеличить? Dimoni4e Маркетинг: общий форум 12 09.02.2014 22:07
Поведенческие факторы: что это такое, зачем они нужны и как их увеличить? Dimoni4e Маркетинг: общий форум 4 12.06.2013 16:26

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Регистрация доменов в зоне .ru
От ananas-wd в разделе «Доменные имена»
Аватар sportportal
Частные инвестиции (sportportal) - без сайта
От sportportal в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Акция в интернет-магазине. Нужен совет!
От Allbina в разделе «Интернет-магазины»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Metrikoz:2397 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар ELENA BAR
Стартап из Индии нашел способ организовать бизнес на сигаретных окурках
От ELENA BAR в разделе «Горячие новости»
Аватар all-hyips
superjetincome - superjetincome.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,964
Тем
471,741
Сообщений
11,674,071

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube