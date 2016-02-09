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Лондонский IoT стартап ThingTrax привлек £250 000 финансирования

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#1
Любитель
 
Имя: Владимир
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Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 850
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Лондонский IoT стартап ThingTrax привлек £250 000 финансирования
Лондонский IoT стартап ThingTrax привлек более £ 250 000 в рамках посевного раунда финансирования.
Этот раунд возглавил Technology Venture Capital Investments.
Компания планирует направить средства на расширение своей клиентской базы и продолжение разработки собственной платформы.
Компания ThingTrax, основанная в 2015 году Аманом Гуптой и Имраном Шафкатом, является промышленной IoT-компанией предлагающей SaaS –решения для компаний обрабатывающей промышленности для отслеживания, сбора и анализа данных от компьютеров и операторов в режиме реального времени.
ThingTrax со своим промышленным IoT -шлюзом в сочетании с программной платформой, которая поддерживает более 300 устройств и протоколов, позволяет быстро входить в любой производственный цех.
ThingTrax недавно прошел IoT -программу Startupbootcamp и получил также поддержку от AI Seed Fund и FOMCAP.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/thing...d-funding.html

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