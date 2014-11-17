Helvetic Mint выпускает монету, посвященную домашнему коту

Шестая монета серии овальных серебряных монет, посвященной животным, компании Helvetic Mint наконец отошла от экзотических особей и в 2017 обратила свое внимание на привычного домашнего кота. Серия дебютировала в 2012 году изображением голубой игуаны, далее были крокодил, комнатная муха, черепаха и зеленый питон.
Известная своими способностями в области горельефа, компания Helvetic Mint и здесь применила подобную технику, но она не так ярко выражена. В первую очередь, серия монет старается передать натуральное изображение шкуры животного, хотя в случае мухи основное внимание уделялось строению ее глаза.
Глаза остались центром внимания и этой монеты, в которой был использован голографический эффект. У многих котов очень красивые глаза и этот факт был решающим в решении сделать их центральном внимания данной монеты, к тому же, передать ощущение от шерсти кота на серебряной монете невозможно, в отличие от кожи рептилий на ранних экземплярах. На реверсе монеты крупным планом изображена морда кота с глазами зеленого цвета, эта сторона полностью лишена каких-либо надписей и создана с использованием техники под названием 5C, которая представляет собой стандартную CMYK-печать с добавлением лакирования.
Аверс является стандартным для Ниуэ, на котором присутствует изображение королевы Елизаветы II, а также все привычные надписи (год выпуска, номинал и т.д.). Монета поставляется в коробочке с сертификатом подлинности, а внешняя коробка выполнена в тематическом жанре. Тираж составляет всего лишь 700 экземпляров. Монету можно купить по цене около 100 евро и она станет неплохой находкой для любителей котиков, коих немало.
Номинал монеты: 2 доллара Новой Зеландии
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Размеры: 54*32 мм
Тираж: 700 экземпляров.
Уникальность
Специально для mmgp.ru