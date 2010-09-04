Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,959 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Apple разрабатывает чип для управления искусственным интеллектом

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:22
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,706
Благодарностей: 2,302
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Apple разрабатывает чип для управления искусственным интеллектом

Начиная с iPhone 5S компания Apple начала оснащать свои мобильные устройства выделенными процессорами для выполнения конкретных задач. Например, в том же iPhone 5S это был сопроцессор M7, служащий для сбора данных о движениях смартфона в пространстве от акселерометра, гироскопа и компаса. Это позволяет снизить нагрузку с центрального процессора и, как следствие, повысить автономность устройства. В беспроводных наушниках AirPods, к примеру, используется процессор W1, служащий для интеллектуального воспроизведения звука и поддержания стабильного беспроводного соединения. Как выяснилось, Apple разрабатывает аналогичный чип для управления искусственным интеллектом.

В отчёте Bloomberg говорится, что Apple разрабатывает специальный чип Neural Engine, который будет обрабатывать искусственный интеллект в основе виртуального помощника Siri. Он будет отвечать за распознавание лица и голоса, взяв на себя часть нагрузки с центрального процессора. Это должно положительно сказаться на времени автономной работы "яблочных" мобильных устройств и скорости обработки информации.

Сообщается, что Apple уже тестирует чип Neural Engine в прототипах новых iPhone и даже может открыть к нему доступ сторонним разработчикам, как это было ранее с Siri и Touch ID. Возможно, что первым устройством с этим процессором станет "умная" колонка", которая, по слухам, будет представлена на WWDC 2017.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Toyota создала автомобиль с искусственным интеллектом bezuprechnuy Новости технологий и интернета 19 08.01.2017 17:21
Маркетинговая платформа с искусственным интеллектом Conversica привлекла $34 млн CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 15.12.2016 00:02
RBS начнет тестировать на клиентах чат-бота с искусственным интеллектом clipman77 Новости в банковской сфере и страховании 2 08.10.2016 03:32
Мобильный банк с искусственным интеллектом запустят в Гонконге chu Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.03.2016 13:03
IBM обезопасит платежи искусственным интеллектом Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.01.2016 17:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
"Торговые сигналы "Тренд Хантер"
От forex-cup в разделе «Торговые стратегии»
Аватара нет
ПАММ-счет Muravei: 7838 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар BarsMoscov
Что вы думаете об этом!!!
От BarsMoscov в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватара нет
Ford уходит с рынка Японии и Индонезии
От Денис Болтов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Volangott
viplotto.ru интернет лотерея.
От Volangott в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Честные экономические игры
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
411,959
Тем
471,728
Сообщений
11,673,681

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube