Apple разрабатывает чип для управления искусственным интеллектом

Начиная с iPhone 5S компания Apple начала оснащать свои мобильные устройства выделенными процессорами для выполнения конкретных задач. Например, в том же iPhone 5S это был сопроцессор M7, служащий для сбора данных о движениях смартфона в пространстве от акселерометра, гироскопа и компаса. Это позволяет снизить нагрузку с центрального процессора и, как следствие, повысить автономность устройства. В беспроводных наушниках AirPods, к примеру, используется процессор W1, служащий для интеллектуального воспроизведения звука и поддержания стабильного беспроводного соединения. Как выяснилось, Apple разрабатывает аналогичный чип для управления искусственным интеллектом.
В отчёте Bloomberg говорится, что Apple разрабатывает специальный чип Neural Engine, который будет обрабатывать искусственный интеллект в основе виртуального помощника Siri. Он будет отвечать за распознавание лица и голоса, взяв на себя часть нагрузки с центрального процессора. Это должно положительно сказаться на времени автономной работы "яблочных" мобильных устройств и скорости обработки информации.
Сообщается, что Apple уже тестирует чип Neural Engine в прототипах новых iPhone и даже может открыть к нему доступ сторонним разработчикам, как это было ранее с Siri и Touch ID. Возможно, что первым устройством с этим процессором станет "умная" колонка", которая, по слухам, будет представлена на WWDC 2017.
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