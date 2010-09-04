Gretel GT6000 c мощной батареей на 6000 мАч и двойной камерой уже в продаже

Компания Gretel представила новый недорогой смартфон GT6000, созданный для тех, кто устал сидеть у розетки или постоянно носить с собой внешний аккумулятор. Добиться хорошей автономности можно несколькими путями. Gretel решила использовать аккумулятор на 6 000 мАч, энергоэффективный четырёхъядерный процессор MediaTek MT6737, 2 ГБ оперативной памяти и 5,5-дюймовый HD-дисплей. Таких характеристик достаточно для любых повседневных задач, но в то же время они обеспечивают большую автономность, нежели Full HD-дисплей и излишне мощный процессор, которые израсходуют заряд ещё к обеду.
Gretel GT6000 выполнен в металлическом корпусе с небольшими пластиковыми вставками на обратной стороне, чтобы смартфон мог лучше пропускать сигналы сотовой связи и беспроводных интерфейсов. Его 5,5-дюймовый дисплей вместе со всей передней стороной прикрыты закалённым 2,5D-стеклом Asahi Glass с закруглёнными по всему периметру краями. Под экраном разместился многофункциональный сканер отпечатков пальцев.
Внутри корпуса толщиной 10,6 мм и весом 233 г разместился аккумулятор ёмкостью 6 000 мАч. За счёт него, правильно подобранного "железа" и Android 7.0 Nougat с улучшенным режимом экономии энергии Doze смартфон способен проработать два дня в режиме нормального использования. Кроме этого, заряд аккумулятора всегда можно быстро пополнить благодаря поддержке технологии быстрой зарядки 9В/2А.
Gretel GT6000 также оснащён двойной камерой, представленной комбинацией из 13-мегапиксельного сенсора Panasonic MN34152 и вспомогательного 1,3-мегапиксельного модуля для измерения расстояния до объектов в кадре, чтобы размывать задний фон. Кроме этого, в Gretel GT6000 имеется лазерный автофокус для более быстрой и точной фокусировки, что обычно встречается лишь во флагманских моделях. Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей.
Технические характеристики Gretel GT6000:
5,5-дюймовый IPS-дисплей Sharp с разрешением 1280х720 пикселей;
энергоэффективный четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц;
2 ГБ оперативной памяти;
16 ГБ встроенной памяти;
слот для карт памяти microSD объёмом до 32 ГБ;
13-мегапиксельная основная камера с сенсором Panasonic MN34152 и светосилой f/2,2;
1,3-мегапиксельная дополнительная камера для фотографий с размытым фоном;
5-мегапиксельная фронтальная камера со светосилой f/2,6;
сканер отпечатков пальцев на передней стороне;
аккумулятор ёмкостью 6 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки;
ОС: Android 7.0 Nougat;
два слота для SIM-карт с поддержкой LTE (B1/3/7/8/2);
габариты: 154,6 х 77,3 х 10,6 мм;
вес: 233 г.
Gretel GT6000 уже доступен для предзаказа за $109,99.
Источник
.