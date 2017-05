The Rogue Initiative привлек инвестиции для развития VR-контента

The Rogue Initiative, расположенная в Голливуде (Калифорния, США) производственная студия и разработчик кинематографического контента, получила финансирование в Серии А, выраженное семизначной цифрой.Инвесторами выступили китайский фонд в области культуры и средств массовой информации CBT Capital Limited (объем 2 миллиарда китайских юаней) и компания CRTV.Компания намерена использовать полученные средства для дальнейшего развития производства оригинальных традиционных фильмов и телевизионных проектов, развлекательного контента, интеллектуальной собственности и соответствующих технологий.Основанная Питом Блюмелем (генеральный директор и креативный директор), Хришем Лотликаром (главный специалист по развитию бизнеса) и Кэти Твигг (главный специалист по контенту и производству), The Rogue Initiative совместно с ключевыми кинематографистами, студиями и технологическими компаниями создают голливудский кинематографический контент. Компания намерена разрабатывать кино- и телевизионные проекты для платформ и дистрибутивных каналов, включая партнерские отношения с Sony, Oculus, HTC, Microsoft, китайскими игровыми разработчиками, а также с потенциальными каналами распространения, такими как HBO, Epix, Netflix, Hulu, Amazon, Littlstar, Iqiyi и Youku.Среди текущих проектов можно выделить игру "CROWE: THE DROWNED ARMORY", которая выходит в самом конце мая, а именно 30-го числа на всех основных игровых и VR-платформах, а также VR-фильм "AGENT EMERSON", с Линдси Фонсека и Тони Денисоном в главных ролях, который в настоящее время находится в стадии постпродакшн, а его выпуск намечен на конец лета с поддержкой всех основных VR-платформ.Специально для mmgp.ru