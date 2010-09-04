Сайт для составления петиций Change.org привлек $30 млн. от основателя LinkedIn

Сообщается, что помимо Рейда Хоффмана, вложившего в стартап $30 млн., в последнем раунде финансирования приняли участие президент бизнес-инкубатора Y Combinator Сэм Альтман и сооснователь Microsoft Билл Гейтс.
Издание Forune подметило, что для Рейда Хоффмана данные инвестиции стали крупнейшими личными вложениями за многие годы. Сам же создатель LinkedIn подчеркнул, что благодаря петициям на Change.org государственные учреждения, корпорации и различные организации изменили свою политику более 21 тысячи раз.
Change.org был запущен 10 лет назад в качестве площадки площадка для организации кампаний по социальным вопросам. Число пользователей сайтом достигло 180 млн. За время своего существования на сайте было создано свыше 1 млн. петиций
Бен Реттрей, создавший Change.org, заявлял, что стартап в прошлом году получил $20 млн. от компаний и некоммерческих организаций, которые платят за использование сервиса и размещение на нем рекламы.
Для того чтобы продвинуть свою петицию, пользователям также необходимо внести определенную плату. Средняя стоимость ежемесячной подписки, которую предлагает Change.org, составляет $9. Она открывает участникам проекта доступ к эксклюзивному контенту. Платными услугами на Change.org пользуются 20 тыс. подписчиков.
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