Fox Rent A Car приобрел американский каршеринговый сервис JustSharelt

Один из крупнейших сервисов аренды автомобилей на рынке США – Fox Rent A Car поглотил американскую каршеринговую компанию JustSharelt, которая в 2012 году привлекла инвестиции от украинского фонда 908. Партнер фонда Андрей Хорсев также подтвердил факт сделки.
JustSharelt представляет собой p2p-сервис, благодаря которому можно арендовать любое средство передвижения: автомобиль, мотоцикл или яхту. Причем сделать это можно напрямую у владельца интересуемого транспортного средства, который на данный момент им не пользуется.
Переговорный процесс относительно поглощения длился достаточно долго. Только в течение последнего года команда разработчиков Fox Rent A Car совместно с командой JustSharelt занимались интегрированием функций и запуском нового приложения.
Co-CEO Fox Rent A Car Майк Джейбер отметил, что для его компании сделка откроет новые возможности. В частности, уверен он, аренда транспортного средства будет занимать меньше времени у пользователей сервисом.
Напомним, что JustSharelt привлек инвестиции фонда 908 в 2012 году. Сумма инвестиций так и не была озвучена фондом. По словам представителей фонда, они ориентировались на вложения в размере $20-100 тыс. в один проект. Также неизвестно, какую сумму Fox Rent A Car выплатила за JustSharelt сегодня.
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