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Когда в Украине запустят Apple Pay — эксперт

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Когда в Украине запустят Apple Pay — эксперт

Во втором квартале 2018 года платежный сервис Apple Pay может запуститься на украинском рынке. Об этом заявил глава электронного бизнеса «Альфа-Банк Украина», Максим Патрин, ссылаясь на анонимный источник в одной из платежных систем, которая работает на украинском рынке.

Банкир убежден, что появление в Украине одного из популярных за рубежом платежных сервисов — Samsung Pay или Apple Pay — изменит пользовательские привычки. Люди станут более активно расплачиваться в магазинах своими смартфонами, а следовательно, у банков будет больше оснований внедрять функционал оплаты в своих мобильных приложениях.

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