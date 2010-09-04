Vodafone запустил в Украине свое мобильное платежное приложение

Приложение работает на устройствах на ОС Android 4.4 и выше, а также iOS 7.0 и выше, для абонентов любого украинского мобильного оператора.
Vodafone Украина запустила Vodafone Pay – мобильное приложение для совершения платежей.
Мобильное приложение дает возможность:
оплачивать более 400 услуг, включая коммунальные, денежными средствами с баланса вашего мобильного счета или с привязанной платежной карты;
переводить деньги с карты на карты (p2p) как по полному номеру карты, так и с помощью номера телефона, если номер карты получателя неизвестен;
использовать систему MasterPass для хранения карт;
пополнять мобильный счет без комиссии;
просматривать историю проведенных платежей;
выставлять счета;
получить доступ к WEB-паспорту, QR-коду, QR-сканеру.
Чтобы зарегистрироваться, необходимо ввести номер мобильного телефона, ввести код из SMS и установить ПИН-код для входа в приложение. К приложению также возможно подключить банковскую карту из MasterPass.
Приложение работает на устройствах на ОС Android 4.4 и выше, а также iOS 7.0 и выше, для абонентов любого украинского мобильного оператора. Оплата со счета мобильного номера доступна только предоплаченным абонентам Vodafone Украина.
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