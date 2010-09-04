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Команда Bitcoin Core предложила новое решение по масштабированию сети

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Команда Bitcoin Core предложила новое решение по масштабированию сети


В последней рассылке от команды Bitcoin Core предложено новое решение по масштабированию, которое включает в себя активацию SegWit с 1 августа 2017 года (UASF) и дальнейшую фиксацию хардфорка с увеличением размера блока до 2 Мб в течение шести месяцев.

Предложение пока не получило номера, но во многом схоже с тем планом, который был озвучен на прошлой неделе по инициативе Барри Силберта.

«Предложение написано, основываясь на предположении, что подписавшиеся под соглашением о масштабировании сети на Consensus 2017 действительно хотят имплементировать его положения», — говорится в письме.

Напомним, под соглашением о масштабировании подписалось более 50 компаний из различных секторов, однако его закрытый характер подвергся резкой критике. Кроме того, там не оказалось подписей ведущих разработчиков протокола биткоина.

Впрочем, как отмечает автор письма Келвин Рехнер, его предложение вряд ли может быть внедрено в код Bitcoin Core в обозримом будущем, поскольку консенсуса относительно хардфорка в сообществе нет.

Тем временем, CEO китайской компании Bitmain Джихан Ву, хотя и подписался под соглашением, продолжает критиковать активацию SegWit в сети биткоина, заявив, что стоимость транзакций в этом случае становится «неоправданно низкой».

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биткоин, новости
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