Японская BITPoint сделает оплату биткоином доступной в магазинах розничной торговли

Компания BITPoint Japan Co анонсировала поддержку биткоина в «сотнях тысяч» магазинов розничной торговли по всей стране, сообщает Bloomberg.
«Мы ведем переговоры с компанией, связанной с сетью розничных предприятий. У нас есть возможность вывести принятие биткоина на новый уровень, и за счет того, что мы решаем вопрос с одним процессинговым сервисом, нам не нужно договариваться с каждым магазином по отдельности», — сказал президент BITPoint Генки Ода.
1 апреля в Японии вступил в силу закон, признающий цифровые валюты, включая биткоин, законным способом оплаты.
Примечательно, что BITPoint не только оперирует в качестве биткоин-биржи, но, по данным Bloomberg, также является родительской компанией Peach Aviation Ltd, которая ранее в этом месяце сообщила, что до конца года сделает возможной покупку билетов на авиапутешествия за биткоины.
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