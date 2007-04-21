tigr Топ Мастер

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Инвестор-миллиардер предложил заработать на финансовом апокалипсисе Еще один миллиардер присоединился к команде пессимистов на фондовом рынке. Следом за Реем Далио, который готовится к непростым временам через год- два, хеджировать риски в срочном порядке стал Пол Сингер, глава фонда Elliot Management, пишет Marketwatch. Правда, в отличие от Далио, он ждет не затяжную рецессию, а краткосрочную, но мощную просадку, «резню на финансовых рынках».







«Учитывая групповое мышление и решимость политиков делать «все, что нужно» для предотвращения краха на рынке. Мы думаем, что волшебный рост акций и облигаций при низкой волатильности будет продолжаться до момента разочарования. Когда же это произойдет, то весь ад вырвется наружу (не спрашивайте нас, как будет выглядеть этот ад ...), реализуется плачевный сценарий, который, тем не менее, предоставит как экстраординарные, так и эфемерные возможности заработать. Единственный способ воспользоваться этими возможностями – иметь свободный доступ к капиталу», – заявил Сингер в недавнем письме к инвесторам.

По данным Reuters, управляющий в начале мая собрал около $5 млрд для фонда, который будет запущен, когда кредит доверия инвесторов, наконец, исчерпается. Сингер отметил, что привлек средства за 24 часа. Вероятно, это означает, что, несмотря на видимый позитив, не он один готовится к шторму. Средства будут направлены на использование «большего набора возможностей, которые могут возникнуть, когда доверие инвесторов падает, а проверенные корреляции и допущения перестают работать в условиях быстрого изменения цен».



В последнее время фондовый рынок плавно растет. Некую нервозность вносят истории со скандалами вокруг Белого дома и Дональда Трампа. Разговоры о связи России с членами администрации президента США привели к самой сильной просадке индексов за 2017 год. Впрочем, очень скоро падение было отыграно.



В пятницу индекс S&P 500 вырос на 0,03% и индекс Nasdaq Composite Index – на 0,08%. При этом индекс волатильности CBOE VIX, иначе известный как «индекс страха» Уолл-стрит, остается на рекордно низких уровнях.



Скептики считают, что рынки начнут падать после того, как станет понятно, что Трамп не сможет сдержать свои обещания. Этот неизбежный, по их мнению, провал президента США, приведет к краху.



Сингер – один из тех, кто боится этого сценария. Он делает ставку на то, что экономический спад уже на горизонте и полагает, что с процентными ставками, уже находящимися вблизи ультранизких уровней, Федеральная резервная система (ФРС) не сможет создать подушку безопасности, как это было во время кризиса 2008-2009 годов.



Впрочем, журналисты Marketwatch напоминают, что прогнозы Сингера далеко не всегда сбываются.



Например, в 2008 году он заявил, что денежно-кредитная политика ФРС и программы количественного смягчения приведут к росту инфляции и цен и нанесут ущерб экономике страны. Однако до сих пор инфляция в США остается на относительно благоприятном уровне, а американская экономика находится в фазе хоть и медленного, но все же роста.



источник «Учитывая групповое мышление и решимость политиков делать «все, что нужно» для предотвращения краха на рынке. Мы думаем, что волшебный рост акций и облигаций при низкой волатильности будет продолжаться до момента разочарования. Когда же это произойдет, то весь ад вырвется наружу (не спрашивайте нас, как будет выглядеть этот ад ...), реализуется плачевный сценарий, который, тем не менее, предоставит как экстраординарные, так и эфемерные возможности заработать. Единственный способ воспользоваться этими возможностями – иметь свободный доступ к капиталу», – заявил Сингер в недавнем письме к инвесторам.По данным Reuters, управляющий в начале мая собрал около $5 млрд для фонда, который будет запущен, когда кредит доверия инвесторов, наконец, исчерпается. Сингер отметил, что привлек средства за 24 часа. Вероятно, это означает, что, несмотря на видимый позитив, не он один готовится к шторму. Средства будут направлены на использование «большего набора возможностей, которые могут возникнуть, когда доверие инвесторов падает, а проверенные корреляции и допущения перестают работать в условиях быстрого изменения цен».В последнее время фондовый рынок плавно растет. Некую нервозность вносят истории со скандалами вокруг Белого дома и Дональда Трампа. Разговоры о связи России с членами администрации президента США привели к самой сильной просадке индексов за 2017 год. Впрочем, очень скоро падение было отыграно.В пятницу индекс S&P 500 вырос на 0,03% и индекс Nasdaq Composite Index – на 0,08%. При этом индекс волатильности CBOE VIX, иначе известный как «индекс страха» Уолл-стрит, остается на рекордно низких уровнях.Скептики считают, что рынки начнут падать после того, как станет понятно, что Трамп не сможет сдержать свои обещания. Этот неизбежный, по их мнению, провал президента США, приведет к краху.Сингер – один из тех, кто боится этого сценария. Он делает ставку на то, что экономический спад уже на горизонте и полагает, что с процентными ставками, уже находящимися вблизи ультранизких уровней, Федеральная резервная система (ФРС) не сможет создать подушку безопасности, как это было во время кризиса 2008-2009 годов.Впрочем, журналисты Marketwatch напоминают, что прогнозы Сингера далеко не всегда сбываются.Например, в 2008 году он заявил, что денежно-кредитная политика ФРС и программы количественного смягчения приведут к росту инфляции и цен и нанесут ущерб экономике страны. Однако до сих пор инфляция в США остается на относительно благоприятном уровне, а американская экономика находится в фазе хоть и медленного, но все же роста.

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