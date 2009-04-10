Технология 5G принесёт мировой экономике $12,3 трлн. к 2035 году
Об этом заявил глава отраслевой торговой группы 5G Americas Крис Пирсон в рамках мероприятия Global 5G Event, проходившего в Токио, сообщает «3Dnews».
Согласно его прогнозу, к 2035 году инфраструктура 5G-сетей будет поддерживать 22 млн. рабочих мест по всему земному шару, а её вклад в глобальный ВВП за период с 2020 по 2035 год окажется сопоставим с размером экономики Индии.
По мнению Пирсона, переход на технологию 5G окажет существенное влияние на жизнь человечества. В частности, стандарт откроет новые возможности в таких сферах, как энергетика, транспорт, здравоохранение и общественная безопасность, а также будет востребован в так называемых «умных» городах.
Глава 5G Americas отметил, что с развитием 5G возрастут расходы на так называемый Интернет вещей (IoT). В 2020 году они могут достигнуть отметки в $1,7 трлн.
Напомним, что изначально коммерческий запуск мобильной связи нового поколения, обозначаемой как 5G, планировался на 2020 год. Однако те темпы, с которыми производители оборудования и операторы тестируют эти сети, наводят на мысль о более ранних сроках.