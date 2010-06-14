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НБУ будет следить за валютными операциями

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НБУ будет следить за валютными операциями
Национальный банк усовершенствовал порядок осуществления банками анализа информации о финансовых операциях в связи с последними шагами регулятора в сфере либерализации валютного регулирования, а именно - с недавним решением предоставить иностранным инвесторам возможность возвращать вложенные в Украине средства.

Напомним, до сих пор было запрещено покупать и перечислить иностранную валюту, чтобы вернуть за границу средства, полученные иностранными инвесторами от продажи корпоративных прав, определенных видов ценных бумаг, вследствие уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов. На прошлой неделе Национальный банк решил позволить такие операции с 12 июня 2017 года.

В то же время для предотвращения оттока капитала через теневые схемы регулятор следить, чтобы эти операции соответствовали определенному перечню условий.

В связи с этим Национальный банк расширил перечень индикаторов операций, требующих углубленного анализа и проверки банками. Если раньше к ним относились, в частности, переводы физических лиц на сумму более 150 тыс. Грн. и возврата иностранному инвестору дивидендов, то в дальнейшем к ним будут относиться следующие операции:
  1. перевод физического лица на сумму более 150 тыс. грн. в эквиваленте (кроме социальных выплат (лечение, обучение, погребение), заработной платы нерезидентов и перевода на сумму до 50 тыс. долл. США с целью уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей);
  2. возврат инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.
В то же время новый механизм расширил перечень финансовых операций, не требующих проведения анализа документов и информации. К нему добавились операции по переводу средств за границу на основании индивидуальных лицензий НБУ и перевода средств от продажи листинговых ценных бумаг на украинских фондовых биржах.

Также банки должны принимать достаточные меры для установления реальных владельцев юридических лиц.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Правления от 25 мая 2017 № 43 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которая вступает в силу с 12 июня 2017 года.

По материалам НБУ
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12 июня 2017 года, 25 мая 2017 № 43, валютные операции, нбу
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