Программное обеспечение для бухгалтерского учета Practice Ignition привлекает $5 млн

Платформа программного обеспечения для бухгалтерского учета Practice Ignition объявила о закрытии раунда серии A за $5 млн, возглавляемого фондом венчурных инвестиций Microequities.
В этом раунде также приняли участие Black Sheep Capital и Right Click Capital, а также существующие инвесторы TechnoOne и MYOB Крейга Винклера. Винклер поддержал стартап еще в самом начале в середине 2015 года, теперь общий объем инвестиций в компанию составляет $6,5 млн
Программное обеспечение компании помогает автоматизировать элементы бухгалтерского процесса, предлагая бухгалтерам простой способ управлять своей работой используя облачное хранилище.
Стартап был основан в Сиднее в 2011 году и вырос с местной базы клиентов до обслуживания примерно 1000 бухгалтерских фирм по всему миру. Платформа в настоящее время используется, чтобы помочь завершить работу по учету более 40 000 малым компаниям, ежегодно обрабатывая около $100 млн. Обсуждая рост компании, основатель и главный исполнительный директор Гай Пирсон рассказал, что ставка на международное развитие окупила себя сполна.
"Наша международная стратегия окупилась, причем более 50% наших доходов было получено зарубежом. Новый капитал позволит нам наращивать продукцию и маркетинг на ключевых рынках, расширять нашу команду и лучше обслуживать наших замечательных клиентов",
- сказал Гай Пирсон.
Благодаря денежному вливанию Practice Ignition сможет увеличить состав своей команды от 30 до 60 человек в течение следующих двух лет, так как компания пытается укрепить свое присутствие на зарубежных рынках, включая США, Канаду и Великобританию.
Партнер Right Capital Бенджамин Чонг сказал, что Practice Ignition является отличным примером австралийской компании SaaS, которая набирает силу на международном рынке и занимается деловым бизнесом.
"Облачные технологии продолжают расти и развиваться довольно быстро. Мы видим в Practice Ignition лидера. Платформа упрощает утомительные повседневные задачи для владельцев малого бизнеса", - заявил Бенджамин Чонг.
С закрытием раунда финансирования Ховард Лейбман из фонда венчурных инвестиций Microequities и Адриан Ди Марко из TechnoOne присоединятся к правлению Practice Ignition.
Перевод специально для mmgp.ru