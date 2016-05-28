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Программное обеспечение для бухгалтерского учета Practice Ignition привлекает $5 млн

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Программное обеспечение для бухгалтерского учета Practice Ignition привлекает $5 млн

Платформа программного обеспечения для бухгалтерского учета Practice Ignition объявила о закрытии раунда серии A за $5 млн, возглавляемого фондом венчурных инвестиций Microequities.

В этом раунде также приняли участие Black Sheep Capital и Right Click Capital, а также существующие инвесторы TechnoOne и MYOB Крейга Винклера. Винклер поддержал стартап еще в самом начале в середине 2015 года, теперь общий объем инвестиций в компанию составляет $6,5 млн

Программное обеспечение компании помогает автоматизировать элементы бухгалтерского процесса, предлагая бухгалтерам простой способ управлять своей работой используя облачное хранилище.

Стартап был основан в Сиднее в 2011 году и вырос с местной базы клиентов до обслуживания примерно 1000 бухгалтерских фирм по всему миру. Платформа в настоящее время используется, чтобы помочь завершить работу по учету более 40 000 малым компаниям, ежегодно обрабатывая около $100 млн. Обсуждая рост компании, основатель и главный исполнительный директор Гай Пирсон рассказал, что ставка на международное развитие окупила себя сполна.

"Наша международная стратегия окупилась, причем более 50% наших доходов было получено зарубежом. Новый капитал позволит нам наращивать продукцию и маркетинг на ключевых рынках, расширять нашу команду и лучше обслуживать наших замечательных клиентов", - сказал Гай Пирсон.

Благодаря денежному вливанию Practice Ignition сможет увеличить состав своей команды от 30 до 60 человек в течение следующих двух лет, так как компания пытается укрепить свое присутствие на зарубежных рынках, включая США, Канаду и Великобританию.

Партнер Right Capital Бенджамин Чонг сказал, что Practice Ignition является отличным примером австралийской компании SaaS, которая набирает силу на международном рынке и занимается деловым бизнесом.

"Облачные технологии продолжают расти и развиваться довольно быстро. Мы видим в Practice Ignition лидера. Платформа упрощает утомительные повседневные задачи для владельцев малого бизнеса", - заявил Бенджамин Чонг.

С закрытием раунда финансирования Ховард Лейбман из фонда венчурных инвестиций Microequities и Адриан Ди Марко из TechnoOne присоединятся к правлению Practice Ignition.






Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 19:59.
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