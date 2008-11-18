НБУ отреагировал на новости о купюре номиналом 1000 гривен

Информация о новых банкнотах в Украине до их официальной презентации является государственной тайной. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ) после публикаций в СМИ о печати банкноты номиналом 1000 грн.
"Национальный банк Украины постоянно работает над вопросами оптимизации номинального ряда банкнот, внимательно изучает потребности общества и экономики по достаточности тех или иных денежных знаков. Этот вопрос зависит от многих факторов, таких как размер денежных доходов населения, уровень потребительских цен, степень использования в обращении имеющейся банкноты высокого номинала, уровень развития безналичных расчетов и тому подобное. Однако информация о банкнотах Украины новых образцов официальному сообщению Национального банка Украины о них является государственной тайной",
– сообщается на официальной странице НБУ в Facebook.
Нацбанк сообщает о новый банкнотах только после решения правления НБУ об их введении в обращение.
Ранее источники в НБУ проинформировали, что вскоре в Украине будет представлена купюра номиналом 1000 гривен. Саму банкноту, по словам источников, уже отпечатали.
Информация о возможности введения купюры номиналом тысяча гривен появилась еще в 2016 году
. Тогда представители Нацбанка подтвердили, что такие планы есть, однако сроки введения банкноты ни назывались. Кроме того, представители НБУ опровергли информацию о том, что на купюре будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш.
Однако, так и не сообщили, чей портрет украсит банкноту.
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