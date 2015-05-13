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10 топовых коворкинг-центров Вены для малого бизнеса

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10 топовых коворкинг-центров Вены для малого бизнеса
Как все знают, Вена всегда была популярна своей архитектурой, вкусным кофе и ароматными пирожными. На сегодняшний день Вена может похвастаться еще и коворкинг центрами, которые в 2017 году стали чуть ли не самыми лучшими в Европе. Я исследовал все коворкинг центры и выбрал 10 самых крутых на мой взгляд (как по цене, так и по интерьеру).

Sektor5. Победитель европейского конкурса «Лучший коворкинг». Привлекателен полностью оборудованными конференц-залами, чилл-аут залом и полноценной кухней. Стоимостью аренды колеблется от € 80 до €230 в месяц.


Schraubenfabrik, основанный в 2002 году, на сегодняшний день может похвастаться домашней атмосферой. Стоимость нужно уточнять по телефону, но судя по комментариям на официальном сайте, данный коворкинг самый дешевый в Вене.


Das kommod предлагает профессиональную рабочую среду для владельцев различных стартапов и фрилансерам. В данном центре можно работать по 24 часа в сутки, имея собственный ключ, собственный шкаф и кровать. Есть общая кухня и огромный двор для отдыха. Аренда может колебаться от €195 до €245 в месяц.


Stockwerk, один из немногих коровкинг центров, который предоставляет начинающим бизнесменам площадку размером 620 кв.м. Есть кухня, комната для отдыха, конференц-зал. Цена практически самая низкая в Вене: от €15 до €290 в месяц.


Co-space может похвастаться своим 3-х этажным зданием, где расположены: 60 столов, комната для печати, кухня, игровая комната, двор для отдыха. Стоимость нужно уточнять по телефону.




Impact hub Vienna имеет здание площадью 1200 м.кв., которое оборудовано 80 столами, гостиной, кухней, спортзалом. Данный коворкинг центр считается самым социальным в Вене. Стоимость может колебаться от €30 до €300 в месяц.


Yurp, который выкупил бывший кинотеатр. Фишки данного центра: деревянный балкон, общий офис, чилл-аут зона. Специализируется больше на творческих арендаторов. Стоимость аренды варьируется от €85 до 185 в месяц.


Относительно новый центр Convo, который имеет уже ряд преимуществ: огромные столы для работы, конференц-залы, общая кухня на 30 кв. м., гостиная, спальня. Как и во всех коворкинг центрах есть бесплатный интернет, чай, кофе, соки. Аренда может колебаться от €19 до €225 в месяц.


Loffice предоставляет молодым предпринимателям конференц-залы, огромные офисы для работы, а также консультации по развитию бизнеса в режиме 24/7. Цена колеблется от €15 до €250 в месяц.


Rochuspark, имеет в своем распоряжении офис размеров в 1000 кв.м. для предпринимателей и художников. Коворкинг центр исключительно для творческих людей, отсюда и вытекает немного завышенная цена аренды (от € 325 до € 375 в месяц).


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бизнес, новости, работа, финансы
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