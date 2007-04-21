simple-hyip - simple-hyip.top

Simple HYIP - это простой в использовании хайп без сложных структур и непонятных функций. Вы просто делаете депозит и ежедневно получаете от него определённый процент на платёжные системы Payeer или Perfect Money полностью в автоматическом режиме. Так же работает двухуровневая партнёрская программа для привлечения новых участников и получения процентов от их депозитов. Дизайн полностью адаптивен под все устройства, а его минимализм подчеркивает простоту данного проекта!
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Партнёрская программа: 5.00% - 2.00%
ТАРИФЫ
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Мини
$2-$10
5% в день
25 дней
Автовыплата
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Средний
$11-$50
4% в день
35 дней
Автовыплата
Цитата:
Высокий
$51-$100
3% в день
50 дней
Автовыплата
Цитата:
Наивысший
$101-$2000
3% в день
60 дней
Автовыплата