simple-hyip - simple-hyip.top Не админ, новый проект



Цитата: Simple HYIP - это простой в использовании хайп без сложных структур и непонятных функций. Вы просто делаете депозит и ежедневно получаете от него определённый процент на платёжные системы Payeer или Perfect Money полностью в автоматическом режиме. Так же работает двухуровневая партнёрская программа для привлечения новых участников и получения процентов от их депозитов. Дизайн полностью адаптивен под все устройства, а его минимализм подчеркивает простоту данного проекта! Цитата: Партнёрская программа: 5.00% - 2.00%

ТАРИФЫ

Цитата:

Мини

$2-$10

5% в день

25 дней

Автовыплата Цитата: Средний

$11-$50

4% в день

35 дней

Автовыплата Цитата: Высокий

$51-$100

3% в день

50 дней

Автовыплата Цитата: Наивысший

$101-$2000

3% в день

60 дней

Автовыплата РЕГИСТРАЦИЯ



6:25 29.05.17 Transfer 177482947 U14825807

