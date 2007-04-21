Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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simple-hyip - simple-hyip.top

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:17
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Дублин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 254
Благодарностей: 15
УГ: 26
КП: 0.000
simple-hyip - simple-hyip.top
Не админ, новый проект

Цитата:
Simple HYIP - это простой в использовании хайп без сложных структур и непонятных функций. Вы просто делаете депозит и ежедневно получаете от него определённый процент на платёжные системы Payeer или Perfect Money полностью в автоматическом режиме. Так же работает двухуровневая партнёрская программа для привлечения новых участников и получения процентов от их депозитов. Дизайн полностью адаптивен под все устройства, а его минимализм подчеркивает простоту данного проекта!
Цитата:
Партнёрская программа: 5.00% - 2.00%

ТАРИФЫ
Цитата:

Мини
$2-$10
5% в день
25 дней
Автовыплата
Цитата:
Средний
$11-$50
4% в день
35 дней
Автовыплата
Цитата:
Высокий
$51-$100
3% в день
50 дней
Автовыплата
Цитата:
Наивысший
$101-$2000
3% в день
60 дней
Автовыплата


6:25 29.05.17 Transfer 177482947 U14825807
Simple HYIP -20.1 0.1 Sent Payment 20.00 USD to account U14825807. Memo: Shopping Cart Payment. Payment ID: 494_149607078427
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Старый Сегодня, 19:24
#2
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Премиум
 
Аватар Sonikov
 
Имя: Stan
Пол: Мужской
Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
Сообщений: 509
Благодарностей: 137
УГ: 5
КП: 0.000
Re: simple-hyip - simple-hyip.top
Наивысший норм название)))
__________________
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Sonikov вне форума  
Старый Сегодня, 19:29
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 92
Благодарностей: 8
УГ: 1
КП: 0.000
Re: simple-hyip - simple-hyip.top
Цитата:
Сообщение от Sonikov Посмотреть сообщение
Наивысший норм название)))
ладно хоть не всевышний.

на забугорных пишут ТС, что типа старт 14.05. Реальной появился в сети 26.05.
админ очень любит рисовать стату. затрат минимум, стараний админа тоже, так что...
делаем выводы сами
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 19:38
#4
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,551
Благодарностей: 10,513
УГ: 90
КП: 0.099
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: simple-hyip - simple-hyip.top
Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
Мини
$2-$10
5% в день
25 дней
1% в день

Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
Средний
$11-$50
4% в день
35 дней
1.14% в день

Цитата:
Сообщение от MarsGood Посмотреть сообщение
Высокий
$51-$100
3% в день
50 дней
1% в день

админ садись 2
математику лучше надо учить
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Старый Сегодня, 19:48
#5
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 769
Благодарностей: 170
УГ: 1019
КП: 0.067
Re: simple-hyip - simple-hyip.top
Проекты без легенды обычно переносятся в раздел mlm.
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WOH на форуме  
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