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Chronopay добавил поддержку биткоина и проведет ICO

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Chronopay добавил поддержку биткоина и проведет ICO
Одиозный российский бизнесмен Павел Врублевский обратил внимание на криптовалюты: возглавляемый им процессинговый сервис Chronopay объявил о поддержке биткоина и намерении провести ICO, пишет Forbes.

По словам Врублевского, в течение долгого времени он относился с большим сомнением к биткоинам и технологии блокчейн и даже критиковал эти инициативы публично.

«Однако, более глубоко изучив предмет, я кардинально изменил свою точку зрения. Это действительно похоже на революцию в платежной отрасли. Поддержка платежей в биткоинах – это первый и самый простой шаг из запланированных нами шагов в этом направлении», — говорит Врублевский.

Платежный шлюз ChronoPay работает с 2003 года и поддерживает 158 валют, а также обрабатывает операции с картами международных платежных систем Visa, MasterCard и American Express.

Клиенты Chronopay — федеральные операторы сотовой связи МТС и Tele2, благотворительные организации — Greenpeace и WWF, медиаресурсы — «Афиша» и «Коммерсант». Таким образом, у них должна появиться возможность принимать на своих сайтах платежи в криптовалюте.

Кроме того, Врублевский всерьез рассматривает проведение ICO (первичного размещещения монет) своей зарегистрированной в Нидерландах компании.

Напомним, по мнению основателя и CEO платформы Waves Александра Иванова, криптоиндустрию в ее сегодняшнем состоянии можно сравнить с Диким Западом.

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