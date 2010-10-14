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Mapala.net: сайт, на основе блокчена Golos, ESteeem, ETH

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Старый Сегодня, 18:16
#1
Специалист
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,601
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Mapala.net: сайт, на основе блокчена Golos, ESteeem, ETH

Технология Блокчейн постепенно завоевывает рынок. На основе применения данной технологии начинают работать банки, социальные организации и сайты. При использовании Блокчейна создаются криптовалюты. На данный момент их уже довольно много. Но, Блокчейн позволяет зарабатывать не только тем, у кого реально много денег, но и каждому, рядовому пользователю сети Интернет.
Сейчас я хочу рассказать о сайте Мапала.Нет. Это первый в мире сайт туристической направленности, который работает на технологии Блокчейн. При этом, тут используется три вида Блокчейна: Голос, Стимит и Эфириум.

Благодаря применению Блокчейна, сайт позволяет зарабатывать токены Голоса, Стимита и, непосредственно – Мапалы.
Суть заработка
Разработчики сайта стремятся сделать что-то наподобие Википедии, но только туристической направленности. Тут есть три вида пользователей: странник, торговец и ученый.
Странник, это тот, кто путешествует и делится своими впечатлениями. Эти пользователи пишут посты о тех местах, где побывали. Загружают свои личные фотографии с отдыха. При чем, это касается не только мест, но и: достопримечательностей, отелей, хостелов, пляжей и так далее. По сути, пишут отзывы о своем отдыхе. Все, кто смотрит и читает, голосуют за этот пост. Именно лайки и являются основой заработка. Чем больше лайков, тем выше заработок.
Торговец. Эти люди могут предлагать тут свои услуги. От рейтинга и количества отзывов будет зависеть популярность товара или услуги, которую предоставляет торговец.
Ученый. Эта категория подойдет всем, кто умеет писать энциклопедические материалы. Составляются описания городов, стран, достопримечательностей, традиций, особенностей кухни и так далее. Эти посты попадают в общую базу сайта. Оплата зависит, так же, как и в первом случае, от лайков (апвоутов).

Как вы видите на скринах, заработки могут быть реально высокими. Тут важно соблюдать некоторые правила написания и размещения постов. В частности, первые и вторые пользователи должны выставлять только оригинальные, сделанные лично и уникальные фотографии.
Ученые могут писать посты, основываясь не только на данных первых двух категорий, но и на основе общедоступных материалов. При этом, нужно, так же, как и в любой иной научной работе (так же, как в Википедии) указывать источники материалов. Важно! Все тексты должны быть уникальными. Копипаст не приветствуется. Если будут размещаться украденные посты, тогда автор не сможет заработать, так как его посты будут не лайкать, а флаговать. Флаг автоматически уменьшает размер вознаграждения.
Кроме этого, в процессе развития ресурса планируется ввести такое понятие, как «попутчик». То есть, туристы смогут кооперироваться и ездить отдыхать группой, что снизит размер материальных затрат.
Система начислений
Для того, чтобы зарабатывать на лайках, нужно зарегистрироваться на сайте Голос.ио и Мапала.нет. Потом привязать свой блог на Мапала.Нет, к блогу на Голос.ио. Именно на Голосе будут производиться начисление в токинах Голоса. Эти криптовалюты продаем на биржах. Обмениваем на Биткоин, а потом на доллар, рубль и так далее. Доллар, гривну и рублик можно вывести на любую карту банка.

Я тут работаю с января.
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Заработок на отзывах .
jurgan вне форума  
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