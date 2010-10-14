jurgan Специалист

Имя: Юрий Пол: Мужской Адрес: Украина, Одесская область Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 11.10.2016 Сообщений: 1,601 Благодарностей: 225 УГ: 1 КП: 0.056

Mapala.net: сайт, на основе блокчена Golos, ESteeem, ETH

Технология Блокчейн постепенно завоевывает рынок. На основе применения данной технологии начинают работать банки, социальные организации и сайты. При использовании Блокчейна создаются криптовалюты. На данный момент их уже довольно много. Но, Блокчейн позволяет зарабатывать не только тем, у кого реально много денег, но и каждому, рядовому пользователю сети Интернет.

Сейчас я хочу рассказать о сайте Мапала.Нет. Это первый в мире сайт туристической направленности, который работает на технологии Блокчейн. При этом, тут используется три вида Блокчейна: Голос, Стимит и Эфириум.



Благодаря применению Блокчейна, сайт позволяет зарабатывать токены Голоса, Стимита и, непосредственно – Мапалы.

Суть заработка

Разработчики сайта стремятся сделать что-то наподобие Википедии, но только туристической направленности. Тут есть три вида пользователей: странник, торговец и ученый.

Странник, это тот, кто путешествует и делится своими впечатлениями. Эти пользователи пишут посты о тех местах, где побывали. Загружают свои личные фотографии с отдыха. При чем, это касается не только мест, но и: достопримечательностей, отелей, хостелов, пляжей и так далее. По сути, пишут отзывы о своем отдыхе. Все, кто смотрит и читает, голосуют за этот пост. Именно лайки и являются основой заработка. Чем больше лайков, тем выше заработок.

Торговец. Эти люди могут предлагать тут свои услуги. От рейтинга и количества отзывов будет зависеть популярность товара или услуги, которую предоставляет торговец.

Ученый. Эта категория подойдет всем, кто умеет писать энциклопедические материалы. Составляются описания городов, стран, достопримечательностей, традиций, особенностей кухни и так далее. Эти посты попадают в общую базу сайта. Оплата зависит, так же, как и в первом случае, от лайков (апвоутов).



Как вы видите на скринах, заработки могут быть реально высокими. Тут важно соблюдать некоторые правила написания и размещения постов. В частности, первые и вторые пользователи должны выставлять только оригинальные, сделанные лично и уникальные фотографии.

Ученые могут писать посты, основываясь не только на данных первых двух категорий, но и на основе общедоступных материалов. При этом, нужно, так же, как и в любой иной научной работе (так же, как в Википедии) указывать источники материалов. Важно! Все тексты должны быть уникальными. Копипаст не приветствуется. Если будут размещаться украденные посты, тогда автор не сможет заработать, так как его посты будут не лайкать, а флаговать. Флаг автоматически уменьшает размер вознаграждения.

Кроме этого, в процессе развития ресурса планируется ввести такое понятие, как «попутчик». То есть, туристы смогут кооперироваться и ездить отдыхать группой, что снизит размер материальных затрат.

Система начислений

Для того, чтобы зарабатывать на лайках, нужно зарегистрироваться на сайте Голос.ио и Мапала.нет. Потом привязать свой блог на Мапала.Нет, к блогу на Голос.ио. Именно на Голосе будут производиться начисление в токинах Голоса. Эти криптовалюты продаем на биржах. Обмениваем на Биткоин, а потом на доллар, рубль и так далее. Доллар, гривну и рублик можно вывести на любую карту банка.



Я тут работаю с января. Технология Блокчейн постепенно завоевывает рынок. На основе применения данной технологии начинают работать банки, социальные организации и сайты. При использовании Блокчейна создаются криптовалюты. На данный момент их уже довольно много. Но, Блокчейн позволяет зарабатывать не только тем, у кого реально много денег, но и каждому, рядовому пользователю сети Интернет.Сейчас я хочу рассказать о сайте Мапала.Нет. Это первый в мире сайт туристической направленности, который работает на технологии Блокчейн. При этом, тут используется три вида Блокчейна: Голос, Стимит и Эфириум.Благодаря применению Блокчейна, сайт позволяет зарабатывать токены Голоса, Стимита и, непосредственно – Мапалы.Суть заработкаРазработчики сайта стремятся сделать что-то наподобие Википедии, но только туристической направленности. Тут есть три вида пользователей: странник, торговец и ученый.Странник, это тот, кто путешествует и делится своими впечатлениями. Эти пользователи пишут посты о тех местах, где побывали. Загружают свои личные фотографии с отдыха. При чем, это касается не только мест, но и: достопримечательностей, отелей, хостелов, пляжей и так далее. По сути, пишут отзывы о своем отдыхе. Все, кто смотрит и читает, голосуют за этот пост. Именно лайки и являются основой заработка. Чем больше лайков, тем выше заработок.Торговец. Эти люди могут предлагать тут свои услуги. От рейтинга и количества отзывов будет зависеть популярность товара или услуги, которую предоставляет торговец.Ученый. Эта категория подойдет всем, кто умеет писать энциклопедические материалы. Составляются описания городов, стран, достопримечательностей, традиций, особенностей кухни и так далее. Эти посты попадают в общую базу сайта. Оплата зависит, так же, как и в первом случае, от лайков (апвоутов).Как вы видите на скринах, заработки могут быть реально высокими. Тут важно соблюдать некоторые правила написания и размещения постов. В частности, первые и вторые пользователи должны выставлять только оригинальные, сделанные лично и уникальные фотографии.Ученые могут писать посты, основываясь не только на данных первых двух категорий, но и на основе общедоступных материалов. При этом, нужно, так же, как и в любой иной научной работе (так же, как в Википедии) указывать источники материалов. Важно! Все тексты должны быть уникальными. Копипаст не приветствуется. Если будут размещаться украденные посты, тогда автор не сможет заработать, так как его посты будут не лайкать, а флаговать. Флаг автоматически уменьшает размер вознаграждения.Кроме этого, в процессе развития ресурса планируется ввести такое понятие, как «попутчик». То есть, туристы смогут кооперироваться и ездить отдыхать группой, что снизит размер материальных затрат.Система начисленийДля того, чтобы зарабатывать на лайках, нужно зарегистрироваться на сайте Голос.ио и Мапала.нет. Потом привязать свой блог на Мапала.Нет, к блогу на Голос.ио. Именно на Голосе будут производиться начисление в токинах Голоса. Эти криптовалюты продаем на биржах. Обмениваем на Биткоин, а потом на доллар, рубль и так далее. Доллар, гривну и рублик можно вывести на любую карту банка.Я тут работаю с января.

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