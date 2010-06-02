Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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go-crazy.biz - Go Crazy

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:04
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Старый Сегодня, 18:12
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 37,004
Благодарностей: 7,529
УГ: 6
КП: 0.209
подарки
go-crazy.biz - Go Crazy
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.


Go Crazy

Дата старта –29 мая 2017 г

Планы


Суточная прибыль - 40% в течение 3-х дней.
Суммарная прибыль- 120%
Чистая прибыль 20%.

Максимальный вклад на момент старта - 10$
Максимальное количество вкладов - 5 шт
Лимиты с развитием проекта будут меняться

Реферальная программа– 5%
Выплаты: ручные
Платежные системы: Perfect Money, ADVcash
Комиссия на вывод - 10%

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–

29.05.17 14:47 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14844902 from U17755**. Batch: 177474595. Memo: Shopping Cart Payment. go-crazy.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 18:21
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 4,159
Благодарностей: 514
УГ: 2
КП: 0.155
подарки
лимиты это хорошо,но диз не впечатлил
и это то же Комиссия на вывод - 10%
__________________
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Последний раз редактировалось rysi1967; Сегодня в 18:24.
rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 18:29
#3
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,744
Благодарностей: 13,050
УГ: 28
КП: 0.360
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Go Crazy - go-crazy.biz
хостинг непонятный...
__________________
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Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 18:35
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,568
Благодарностей: 11,182
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: Go Crazy - go-crazy.biz
Цитата:
Сообщение от Vovan356 Посмотреть сообщение
хостинг непонятный...
чо там непонятного? обычный гамнохост
Цитата:
IP 209.95.39.178
Хост: cpanel-005-slc.hostingww.com
Город: Providence
Страна: United States
IP диапазон: 209.95.32.0 - 209.95.63.255
Название провайдера: Hosting Services, Inc.
и ссл такой же

но лицуху Н-скрипта прикупил - не пожлобился
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 18:44
#5
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,183
Благодарностей: 838
УГ: 7
КП: 0.075
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Re: go-crazy.biz - Go Crazy
комиссия на вывод просто космос...
заявленная прибыль будет не соответствовать действительной
__________________
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Последний раз редактировалось ssergiuss; Сегодня в 18:46.
ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 18:55
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 1,912
Благодарностей: 502
УГ: 6
КП: 0.498
Re: go-crazy.biz - Go Crazy
Цитата:
Сообщение от rysi1967 Посмотреть сообщение
и это то же Комиссия на вывод - 10%
Цитата:
Сообщение от Vovan356 Посмотреть сообщение
хостинг непонятный...
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
заявленная прибыль будет не соответствовать действительной
Ну а чё вы хотели? Сказано же:
Цитата:
Сообщение от Knjaz Посмотреть сообщение
Go Crazy
Психи вперёд!
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ОНИ УЖЕ В САВАНЕ!))
alpirun на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:04
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