Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Сегодня, 19:04
Сегодня, 18:12
#
1
админ hyipmaster.org
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 37,004
Благодарностей: 7,529
УГ: 6
подарки
go-crazy.biz - Go Crazy
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Go Crazy
Дата старта –29 мая 2017 г
Планы
Суточная прибыль -
40% в течение 3-х дней.
Суммарная прибыль-
120%
Чистая прибыль 20%.
Максимальный вклад на момент старта -
10$
Максимальное количество вкладов -
5 шт
Лимиты с развитием проекта будут меняться
Реферальная программа–
5%
Выплаты:
ручные
Платежные системы:
Perfect Money, ADVcash
Комиссия на вывод -
10%
Посмотреть проект
Вклад (листинг)–
29.05.17 14:47 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U14844902 from U17755**. Batch: 177474595. Memo: Shopping Cart Payment. go-crazy.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
Сегодня, 18:21
#
2
Профессионал
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 4,159
Благодарностей: 514
УГ: 2
подарки
лимиты это хорошо,но диз не впечатлил
и это то же Комиссия на вывод - 10%
Последний раз редактировалось rysi1967; Сегодня в
18:24.
Сегодня, 18:29
#
3
Топ Мастер
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,744
Благодарностей: 13,050
УГ: 28
награды
Re: Go Crazy - go-crazy.biz
хостинг непонятный...
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Сегодня, 18:35
#
4
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,568
Благодарностей: 11,182
УГ: 44
подарки
Re: Go Crazy - go-crazy.biz
Цитата:
Сообщение от
Vovan356
хостинг непонятный...
чо там непонятного? обычный гамнохост
Цитата:
IP 209.95.39.178
Хост: cpanel-005-slc.hostingww.com
Город: Providence
Страна: United States
IP диапазон: 209.95.32.0 - 209.95.63.255
Название провайдера: Hosting Services, Inc.
и ссл такой же
но лицуху Н-скрипта прикупил - не пожлобился
Сегодня, 18:44
#
5
Специалист
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,183
Благодарностей: 838
УГ: 7
подарки
Re: go-crazy.biz - Go Crazy
комиссия на вывод просто космос...
заявленная прибыль будет не соответствовать действительной
Последний раз редактировалось ssergiuss; Сегодня в
18:46.
Сегодня, 18:55
#
6
Мастер
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 1,912
Благодарностей: 502
УГ: 6
Re: go-crazy.biz - Go Crazy
Цитата:
Сообщение от
rysi1967
и это то же Комиссия на вывод - 10%
Цитата:
Сообщение от
Vovan356
хостинг непонятный...
Цитата:
Сообщение от
ssergiuss
заявленная прибыль будет не соответствовать действительной
Ну а чё вы хотели? Сказано же:
Цитата:
Сообщение от
Knjaz
Go Crazy
Психи вперёд!
__________________
ОНИ УЖЕ В САВАНЕ!))
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Сегодня, 19:04
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crazy-13.com - crazy-13
SukharevM
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06.08.2014 01:54