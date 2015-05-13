Sharecare привлек инвестиции для своей программной платформы здравоохранения

Стартап Sharecare, расположенный в Атланте (город в Джорджии), привлек стратегические инвестиции для своей программной платформы здравоохранения. Сумма сделки к сожалению не была раскрыта.
Инвестиционный раунд был закрыт инвесторами, работающие в сфере здравоохранения, компания Trinity Health, Heritage Healthcare Innovation Fund, Discovery Communications, Harpo Productions, Sony Pictures TV, а также Claritas Capital.
Компания планирует использовать привлеченный капитал для разработок новых возможностей платформы и для выхода на другие рынки Соединенных Штатов.
Основанная 7 октября 2010 года под руководством Джеффа Арнольда (сейчас главный исполнительный директор) совместно с Мехметом Оз (доктор медицинских наук, соучредитель), Sharecare является разработчиком платформы на базе искусственного интеллекта, которая позволяет исследовать в режиме 3D тело человека.
Платформа даёт возможность:
- найти врача, благодаря встроенной геолокации.
- Узнать мнение экспертов, которые могут предоставить индивидуальные консультации.
- Благодаря инструменту RealAge, можно оптимизировать свое здоровье
Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $ 70.1 млн инвестиций, закрыв 6 раундов финансирования.
Специально для MMGP.RU