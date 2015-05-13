Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,941 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Sharecare привлек инвестиции для своей программной платформы здравоохранения

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:04
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,976
Благодарностей: 1,361
Записей в блоге: 5
УГ: 25
КП: 0.125
подарки
Sharecare привлек инвестиции для своей программной платформы здравоохранения

Стартап Sharecare, расположенный в Атланте (город в Джорджии), привлек стратегические инвестиции для своей программной платформы здравоохранения. Сумма сделки к сожалению не была раскрыта.
Инвестиционный раунд был закрыт инвесторами, работающие в сфере здравоохранения, компания Trinity Health, Heritage Healthcare Innovation Fund, Discovery Communications, Harpo Productions, Sony Pictures TV, а также Claritas Capital.

Компания планирует использовать привлеченный капитал для разработок новых возможностей платформы и для выхода на другие рынки Соединенных Штатов.

Основанная 7 октября 2010 года под руководством Джеффа Арнольда (сейчас главный исполнительный директор) совместно с Мехметом Оз (доктор медицинских наук, соучредитель), Sharecare является разработчиком платформы на базе искусственного интеллекта, которая позволяет исследовать в режиме 3D тело человека.



Платформа даёт возможность:
  • найти врача, благодаря встроенной геолокации.
  • Узнать мнение экспертов, которые могут предоставить индивидуальные консультации.
  • Благодаря инструменту RealAge, можно оптимизировать свое здоровье

Также напомню, что стартап с момента своего запуска привлек порядка $ 70.1 млн инвестиций, закрыв 6 раундов финансирования.

Специально для MMGP.RU
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Мой блог ELBRUSINVEST.RU: только топовые проекты для Ваших инвестиций, рефбек 75%|
|Hyip-Cruiser.com -Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации
|Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SpectX привлек инвестиции для своей платформы по моментальной обработке данных Alcest Горячие новости 0 26.05.2017 00:36
Artemis Health привлек $8.3 млн для аналитической платформы здравоохранения Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.05.2017 01:02
Element Data привлек $1.7 млн. для своей платформы TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.04.2017 23:08
LifeAssist Technologies привлек инвестиции для технической платформы здравоохранения bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.03.2017 22:29
Стартап cloudplan привлек инвестиции для своей PaaS-платформы Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.03.2017 17:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ЦБ обнародовал три новых сценария развития российской экономики
От Dmitriy News в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
ALung Technologies для вспомогательных аппаратов легких привлекла $36 млн инвестиций
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
albanenergy-albanenergy.com
От sergun777 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
Принадлежащий Google венчурный фонд раскрыл свои инвестиции в Snapchat
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OPLOTT
Пенсионный фонд Норвегии инвестировал €1 млрд в недвижимость центра Парижа
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар OKPAY
OKPAY становится частью правового пространства ЕC
От OKPAY в разделе «OKPAY»
.     
Пользователей
411,941
Тем
471,692
Сообщений
11,672,396

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube