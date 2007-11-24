Бесплатное Руководство по регистрации в каталогах компаний

Существенно поправила и доработала свое бесплатное
Руководство по регистрации в каталогах фирм (справочниках компаний)
http://seoandme.ru/rukovodstvo-razme...-kompanij.html
Я обязательно советую любой компании производить бесплатное размещение в каталогах фирм. Можно и платное (по желанию).
Но чаще всего это бесплатно - нужно просто заполнить онлайн-форму на сайте. Можно справиться с этим делом и полностью самостоятельно, но гораздо эффективнее будет знать разные практические нюансы заранее.
Содержание данного руководства:
— Что дает размещение в каталогах компаний. Плюсы и минусы
— Отличие от каталогов сайтов
— Заполнение формы (карточки фирмы): практический разбор
— Как самостоятельно искать каталоги фирм для бесплатного размещения
— Размещение компании в сервисах отзывов
— Размещение в справочнике объявлений, новостей, статей, другой информации от лица компании