Стартап Bank-Genie привлёк финансирование для виртуальных терминалов для банков



Сингапурский финтех-стартап Бэнк-Дженью (



SBI-FMO Fund представляется собой сингапурский инвестиционный фонд, который сфокусирован на вложения в финтехи и компании предоставляющие финансовые услуги. В своё время он был основан японским финансовым холдингом "The SBI Holdings Group", который отпочковался от корпорации SoftBank и голландского банка развития FMO.



Соответственно, новый раунд финансирования позволит Bank-Genie увеличить объемы запуска своего одноименного флагманского продукта. Bank-Genie - это мобильное родное программное обеспечение, которое позволяет банкам и финансовым учреждениям создавать свои виртуальные розничные филиалы.



Пользуясь своими мобильными устройствами, такие как планшеты, POS-терминалы оплаты или смартфоны, эти финансовые учреждения смогут предлагать клиентам такие услуги, как: оплата счетов, оплата страховых взносов, а также предоставление других услуг по управлению банковскими счетами.



Разработанное программное обеспечение этого стартапа может работать с биометрической защитой ваших гаджетов, с базами данных банковских карт и с базами данных по ПИН-кодам, а также с интерфейсами с возможностью оплаты с помощью NFC и другими бесконтактными способами.



В качестве ключевого преимущества сервиса Bank-Genie можно выделить то, что у банков появляется возможность отправлять агентов (при условии, что клиенты будут оснащены гаджетами способные поддержать связь формате GPRS), чтобы помочь клиентам с финансовыми транзакциями - без необходимости обслуживаться в физическом банкомате или банковском отделении.



"У нас есть клиенты по всей Африке, а также в странах Южной Азии и Юго-Восточной Азии. Две трети населения, которое не охвачено банками сейчас живут в Африке и Азии, а использование финансовых технологий - единственный эффективный способ доступа учреждений и обслуживания потребителей", - сказал Рам (Ram), который является соучредителем и генеральным директором компании Банк-Genie.



Основанный в 2016 году, другие продукты этого стартапа включают такой продукт как: "Genie-Teller", с помощью которого растёт эффективность кассовых операций и продукт "Genie-Mandate", который помогает автоматизировать процесс подтверждения проверки операций.



Перевод специально для mmgp.ru



