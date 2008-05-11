Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,941 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи рублей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:42
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,429
Благодарностей: 1,718
УГ: 22
КП: 0.130
подарки
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи рублей
Частная медицина в России является альтернативой государственной. У любого больного в стране есть выбор лечиться в государственной поликлинике бесплатно или заплатить огромные деньги и пойти в частную клинику. Но если в государственной больнице пациентов обычно ожидают огромные очереди и количество времени на прием врача строго лимитировано должностными инструкциями. Да и врач не может пациенту уделить больше времени, чем это положено. Иначе его "разорвет" очередь. То в частной клинике с точностью до наоборот. Пациент сам выбирает время, когда ему идти в больницу и сколько времени он проведет с врачом. Все зависит только от размера кошелька больного. Ведь время частного врача дорого стоит. Часто врачи сами набивают себе время, а заодно и время своим коллегам в частной больнице. Они направляют пациента на всесторонние исследования, назначают различные процедуры и лечат как можно дольше. Пока у пациента есть деньги. Как только деньги закончатся, частные клиники сразу же теряют интерес к больному. И не важно, вылечили они его или нет. Не редко в частных клиниках больного не вылечивают, а просто поддерживают его состояние на определенном уровне и если человек теряет интерес к клинике, то здоровье его ухудшается и он вынужден опять идти лечиться к врачам. И это происходит до тех пор пока пациент не сменит клинику.

Но иногда врачи сами придумывают болезни начинают их лечить. Одни из самых больших затрат на стоматологию. И там самые большие расценки. Особенно на протезирование. Но что делать, если у больное все зубы целые? В Санкт-Петербурге врач-стоматолог, а за одно и учредитель частной клиники изобрела себе работу. Она решила вырвать у пациента 22 здоровых зуба, чтобы потом вставить их заново. Сделать ей дорогие протезы и мосты. Всего подобная операция обошлась пациентке в 843 тысячи рублей. И все бы было хорошо, если бы врач установила больной качественные протезы. Придумав себе работу и избавив больную от здоровых зубов, врач помимо прочего решила сэкономить деньги и установила некачественные протезы, которые вызвали осложнение здоровья у клиентки. Она пошла лечиться к другим врачам. А они уже и вскрыли обман.

В итоге, в отношении врача возбуждено уголовное дело, а пациентка мало того, что потеряла 22 зуба и 843 тысячи рублей, еще потеряла и здоровье и теперь без зубов и денег вынуждена лечиться.

Ну а суд, тем временем, решает, какую меру пресечения выбрать в отношении врача.

Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/592c2397aef34
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все новинки в одном месте.
CryptoFinance.Trade. GCProfits.
veranika55 вне форума  
Старый Сегодня, 17:45
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 11.05.2008
Сообщений: 31
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи рублей
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
В Санкт-Петербурге врач-стоматолог, а за одно и учредитель частной клиники изобрела себе работу. Она решила вырвать у пациента 22 здоровых зуба, чтобы потом вставить их заново. Сделать ей дорогие протезы и мосты. Всего подобная операция обошлась пациентке в 843 тысячи рублей. И все бы было хорошо, если бы врач установила больной качественные протезы. Придумав себе работу и избавив больную от здоровых зубов, врач помимо прочего решила сэкономить деньги и установила некачественные протезы, которые вызвали осложнение здоровья у клиентки. Она пошла лечиться к другим врачам. А они уже и вскрыли обман.
Был бы стоматолог мужиком, можно было ему яйца вырвать. Ну а с бабы что возьмешь?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Павел вне форума  
Старый Сегодня, 17:49
#3
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,429
Благодарностей: 1,718
УГ: 22
КП: 0.130
подарки
Автор темы Re: В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи рублей
Цитата:
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Был бы стоматолог мужиком, можно было ему яйца вырвать. Ну а с бабы что возьмешь?
Ну если только 22 ее здоровых зуба.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все новинки в одном месте.
CryptoFinance.Trade. GCProfits.
veranika55 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новая библиотека в Петербурге: 7 тысяч рублей за вход OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 82 12.01.2017 12:13
В Петербурге задержали сотрудника МВД за вымогательство 100 млн рублей Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 4 09.12.2016 13:30
В Петербурге из банкомата похищено 8 млн рублей kral85 Новости в мире финансов и инвестиций 6 22.06.2016 18:01
900 компаний в Петербурге сократят 18,5 тысячи сотрудников Renald23 Новости в мире финансов и инвестиций 1 23.04.2015 16:46

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mpak59rus
FxProMaker 2.0
От mpak59rus в разделе «Программное обеспечение»
Аватар Саша Чакки
HP заплатит многомиллионный штраф за срыв госконтракта
От Саша Чакки в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар maxiopen
50$ Угадай число MaxiOpen.com
От maxiopen в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар kiber
Residental.me - 100% страхование вклада
От kiber в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар vmfin
Попытка входа в чужой аккаунт на mmgp.ru
От vmfin в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
Заблокированы крупнейшие биткоин-сообщества России
От Aliaksandre в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
411,941
Тем
471,692
Сообщений
11,672,397

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube