В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи рублей

Частная медицина в России является альтернативой государственной. У любого больного в стране есть выбор лечиться в государственной поликлинике бесплатно или заплатить огромные деньги и пойти в частную клинику. Но если в государственной больнице пациентов обычно ожидают огромные очереди и количество времени на прием врача строго лимитировано должностными инструкциями. Да и врач не может пациенту уделить больше времени, чем это положено. Иначе его "разорвет" очередь. То в частной клинике с точностью до наоборот. Пациент сам выбирает время, когда ему идти в больницу и сколько времени он проведет с врачом. Все зависит только от размера кошелька больного. Ведь время частного врача дорого стоит. Часто врачи сами набивают себе время, а заодно и время своим коллегам в частной больнице. Они направляют пациента на всесторонние исследования, назначают различные процедуры и лечат как можно дольше. Пока у пациента есть деньги. Как только деньги закончатся, частные клиники сразу же теряют интерес к больному. И не важно, вылечили они его или нет. Не редко в частных клиниках больного не вылечивают, а просто поддерживают его состояние на определенном уровне и если человек теряет интерес к клинике, то здоровье его ухудшается и он вынужден опять идти лечиться к врачам. И это происходит до тех пор пока пациент не сменит клинику.
Но иногда врачи сами придумывают болезни начинают их лечить. Одни из самых больших затрат на стоматологию. И там самые большие расценки. Особенно на протезирование. Но что делать, если у больное все зубы целые? В Санкт-Петербурге врач-стоматолог, а за одно и учредитель частной клиники изобрела себе работу. Она решила вырвать у пациента 22 здоровых зуба, чтобы потом вставить их заново. Сделать ей дорогие протезы и мосты. Всего подобная операция обошлась пациентке в 843 тысячи рублей. И все бы было хорошо, если бы врач установила больной качественные протезы. Придумав себе работу и избавив больную от здоровых зубов, врач помимо прочего решила сэкономить деньги и установила некачественные протезы, которые вызвали осложнение здоровья у клиентки. Она пошла лечиться к другим врачам. А они уже и вскрыли обман.
В итоге, в отношении врача возбуждено уголовное дело, а пациентка мало того, что потеряла 22 зуба и 843 тысячи рублей, еще потеряла и здоровье и теперь без зубов и денег вынуждена лечиться.
Ну а суд, тем временем, решает, какую меру пресечения выбрать в отношении врача.
Специально для mmgp.ru
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