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Китайский научно-исследовательский институт инвестировал в Zion Medical

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Китайский научно-исследовательский институт инвестировал в Zion Medical

Китайская фирма будет производить и продавать лекарства израильской компании в Китае.

Фармацевтическая компания Zion Medical подписала меморандум о взаимопонимании с китайским международным институтом биологических исследований Shenzen. Согласно этой сделке, китайская компания будет инвестировать в Zion Medical и получит права на производство и продажу продукта в Китае.

Zion Medical разрабатывает препарат для лечения рака (дочерняя компания Zion Pharmaceuticals) и СПИДа (дочерняя компания Zion Biomedic), основанный на технологии, разработанной в Еврейском университете в Иерусалиме профессором Абрахамом Лойтером. Компания не раскрыла объем инвестиций, но заявлено, что весь контракт отражает стоимость в размере 440 миллионов долларов для компании Zion Medical.

Компания Zion Medical, которая в прошлом году получила обширное освещение в средствах массовой информации благодаря своему продукту для лечения СПИДа, в принципе является предприятием одного человека, у которого нет ни одного генерального директора и нет штатных сотрудников. Он проводит свои испытания через академические учреждения и субподрядчиков. Другими партнерами в компании являются частные инвесторы, чьи имена не были раскрыты, а также юристы, получившие пакеты акций компании в обмен на свою работу.

Технология компании находится на ранней стадии развития - тестировании человеческих клеток в лаборатории. Получение одобрения такого рода препаратов обычно требует инвестиций в сотни миллионов долларов, десятки лет работы, и только один из тысячи продуктов, который сейчас находится на самом раннем этапе исследования достигнет рынка. В компании заявляют, что их продукт пройдет этот путь немного быстрее, потому что ее продукты для лечения рака и СПИДа слишком востребованы. Компания полагает, что она будет освобождена от необходимости доказывать эффективность на животных (придется проводить только испытания на токсичность) и начнет испытания сразу на человеке. Испытания будут проводиться на людях уже не имеющих альтернатив к дальнейшему существованию.

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