Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BITBUTTERFLY LTD - bitbutterfly.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:29
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,213
Благодарностей: 1,196
УГ: 13
КП: 0.450
подарки
BITBUTTERFLY LTD - bitbutterfly.biz
Я не админ!
Старт проекта 29.05.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В BITBUTTERFLY LIMITED:
BITBUTTERFLY является официально зарегистрированным - CompanyNumber 10731490. Наша компания изначально была создана , чтобы стать самой удобной платформой для криптовалюта торговли. Сегодня мы имеем нашу собственную профессиональную команду, которая состоит из лучших трейдеров и программистов, которые разработали эффективную систему для инвестиций в биржевой торговле. Таким образом, любой желающий может стать инвестором.
Сотрудничество с нашей компанией легко и прозрачно, без каких-либо скрытых платежей или других «сюрпризов», которые не всегда могут быть приятными для инвесторов. Наша компания зарегистрирована в Великобритании. Мы имеем большой опыт в торговле рынком, что позволяет нам гарантировать стабильный доход для наших инвесторов. Кроме того, наша платформа развивается стабильно оставаться наиболее эффективным в будущем.
Основные принципы нашей эффективности являются: использование опыта, накопленного лучшими специалистами, а также минимизации рисков, благодаря экспертизе криптовалюте базарной торговли и бизнес-модель, которая уже зарекомендовала себя как наиболее эффективной. Все обмены работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без перерывов, так что вы будете получать доход от каждого часа, независимо от каких-либо обстоятельств.
Риски, распределяются среди трейдеров; Этот факт дает нам возможность платить вам прибыль даже в том случае, если какой-либо из операций принесли меньший доход, чем мы могли бы предсказать. Еще одним преимуществом является автоматизация, что исключает человеческий фактор. Тем не менее, вы можете следить за свои средства в Интернете, и выводить свои доходы в любое время с вашего счета, что только вы можете иметь доступ. И это еще одно преимущество - абсолютная конфиденциальность. Мы не будем разглашать ваши данные, и мы никому не скажем, сколько денег вы зарабатываете, и мы никогда не передавать вашу личную информацию третьим лицам.

Присоединяйтесь к команде BitButterfly LTD сегодня, не ставят свои мечты и стремления позже!


Тарифные планы:


№1
ЕЖЕЧАСНО ПРИБЫЛЬ 0,15%
В ДЕНЬ 3,60%
МИН 0,001 BTC МАКС 2.499

№2
ЕЖЕЧАСНО ПРИБЫЛЬ 0,17%
В ДЕНЬ 4,08%
МИН 2,500 BTC МАКС 4.999

№3
ЕЖЕЧАСНО ПРИБЫЛЬ 0,19%
В ДЕНЬ 4,56%
МИН 5,000 BTC МАКС ~



Мин.депозит:0.001BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:от 5%
Тип выплат:инстант

Официальная компания
Посмотреть сертификат

SSL: COMODO RSA Extended Validation Secure Server CA
Registrar: NameCheap, Inc
Hosting: TOV Highload Systems
Name Servers:
ns55.strongns.net
ns1.strongns.net
ns55.strongns.biz
ns1.strongns.biz
ns5.strongns.net
ns5.strongns.biz


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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% от 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitbutterfly.biz/?ref=davidd
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:1BTC
Hash : a00f0eb81a57d95bf238e28e292759f31124da53dae8d19986 c0a7246c9701db
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davidd на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:32
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