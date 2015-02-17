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Бегство российских элит в Лондон ускорилось на треть

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Старый Сегодня, 17:13
#1
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Бегство российских элит в Лондон ускорилось на треть
В то время как большинство международных инвесторов выводят свои активы из Лондона и Великобритании, опасаясь последствий Brexit, российские бизнесмены ничего не боятся и только увеличивают объемы покупаемой недвижимости в Лондоне. Если многие международные фирмы и крупные финансовые учреждения закрывают свои филиалы в Великобритании, перевозят производства на континент, а людей либо увольняют либо перевозят вместе с производством, то российские инвесторы, как всегда идут своей собственной дорогой и скупают все больше и больше недвижимости, вкладывая деньги в экономику Великобритании. А она сейчас как никогда нуждается в помощи и материальной поддержке. И добрые российские бизнесмены готовы ее предложить, ведь за годы кризиса их доходы только увеличились, а деньги, как известно, надо куда-то вкладывать.

По данным консалтинговой компании Knight Frank российские бизнесмены вложили в покупку недвижимости в Лондоне за 4 месяца 2017 года на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего бизнесменов интересуют квартиры для себя, семьи, детей общей стоимостью 1.5 - 5 миллионов фунтов стерлингов или 110 - 365 миллионов рублей. Предпочитают покупать квартиры в центре Лондона в наиболее популярных и респектабельных районах. Иногда обращают внимание и на интересные новостройки, но только в том случае, если дом имеет уникальную и очень интересную и необычную архитектуру, рядом находится парк или водоем. Большим спросом пользуются и квартирки рядом с учебными заведениями. Такие небольшие квартирки бизнесмены предпочитают покупать своим деткам. Ведь обучение так важно, особенно, если оно получено в Лондоне. А жилье обязательно должно быть рядом со школой или университетом. Ведь не может сын или дочь российского бизнесмена жить в простой общаге. Нужно поднимать престиж России на международном масштабе. Пусть все знают, что русские на своих детей денег не жалеют.

Также есть спрос среди российских бизнесменов на готовый бизнес и коммерческую недвижимость. Но так, чтобы все было в центре, на главных улицах города.

Ничто не может уменьшить спрос российских бизнесменов на лондонскую недвижимость. Даже повышение налогов на ее покупку и обслуживание, а также выход Великобритании из ЕС, когда все остальные инвесторы разбегаются. Русские всегда придут на помощь.

Столь сильной помощи и поддержке Великобритании в сложные для нее времена способствует тот факт, что доходы богатых людей в России только растут. И если для простых людей доходы за 2 года упали на 18%, то у богатых людей доходы выросли на 10%. По данным Forbes в 2016 году доходы наших олигархов увеличились еще на 104 миллиарда долларов или 5.7 триллиона рублей.

Россия страна удивительных возможностей. Так за 2 последних года доходы всего населения страны упали на 6.35 триллионов рублей в общей сложности, экономика рухнула на 2.5 триллиона рублей, а дыра в бюджете увеличилась на 4.9 триллионов рублей. Но не смотря на все, богатые люди именно при таких сложных экономических условиях становятся все богаче и богаче, ни смотря ни на что и всем врагам на зло.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyy...ret-1002047432
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/592c1dce64e0d
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 17:19
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
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Re: Бегство российских элит в Лондон ускорилось на треть
Цитата:
Сообщение от veranika55 Посмотреть сообщение
Если многие международные фирмы и крупные финансовые учреждения закрывают свои филиалы в Великобритании, перевозят производства на континент, а людей либо увольняют либо перевозят вместе с производством
А есть конкретные примеры подобного?
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