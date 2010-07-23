FOREXBIT LIMITED - forexbit.cc

Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.
Новый проект:FOREXBIT LIMITED
Минимальный вклад: $25
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Цитата:
Forexbit ООО. официально зарегистрированная частная инвестиционная компания.
Мы предлагаем инвесторам и трейдерам бесплатную среду риска для инвестиций , и пожинает огромные преимущества. У нас есть очень специальный и экспертов торговой команды на борту. Они там , чтобы помочь вам с их полезного использования и ценные советы , как и когда вам требуется. Если вы новичок в мире онлайн инвестирования вы можете узнать так много, подписав с нами!
Предоставляя вам руководство , чтобы сделать небольшие долгосрочные инвестиции, мы будем наращивать навыки в вас , что позволит вам понять сроки рынка, определить местонахождение прибыльных инвестиций, узнать распределение активов и т.д. Вы можете стартовый небольшие инвестиции и получить невероятный опыт. Положительная сторона в том , что даже если ваши инвестиции будут малы, вы будете набирать существенную отдачу , но риск будет низким , а в случае , если ваш план не работает, вы не будете сталкиваетесь с огромными потерями.
Наша команда экспертов будет готова помочь вашей с самого первого онлайн - инвестиционного предприятия. С нашим руководством , вы сможете научиться принимать мудрые инвестиционные решения. Благодаря нашей преданной команде экспертов, вы , безусловно , будете добавить некоторые из наиболее полезных и денег сделать инвестиции в своем портфеле. Мы можем научить вас использовать определенные инструменты , чтобы увеличить свой доход и умножить свой капитал. При принятии инвестиционного решения для вас, мы считаем свой короткий срок, а также долгосрочными целями. Ваше благополучие и процветание является нашим приоритетом.
В Forexbit ООО. мы предлагаем вам отличное исполнение торговли и наши обязанности также легко доступные. Наряду с конфиденциальностью, безопасностью и наше руководством специалиста, Forexbit ООО. также предлагает Вам некоторые уникальные инвестиционные продукты и планы. Наша команда надеется разработать инвестиционные планы и стратегии , которые могут помочь вам пожинать шире возвращается и может принести лучше и больше инвестиционных возможностей.
Мы гарантируем , что каждый клиент получает должное внимание. Каждый клиент является особенным для нас , и мы готовы протянуть руку помощи , где когда - либо вам нужно. Мы, в Forexbit LTD., Убедитесь , что вы получите лучшее обслуживание клиентов. Ничто не дает нам больше удовольствия , чем видеть наших клиентов процветает и переживает рост. Мы хотим , чтобы превзойти ваши ожидания и доставить наше самое лучшее в вашей службе. С нами, вы, безусловно , добиться успеха и роста. Так, подпишите с нами и откроете для себя целый новый мир онлайн инвестирования!
Инвестиционные планы:
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1 План
5,2 % ежедневно
Мин.- макс.: 25 - безлимит долл. США
Срок депозита: 30 дней
2 План (пробный)
107 % через 5 дней
Мин. - макс.: 25 - безлимит долл. США
Срок депозита: 5 дней