Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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FOREXBIT LIMITED - forexbit.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:49
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар shad0ws000
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 23
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
FOREXBIT LIMITED - forexbit.cc
Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.


Новый проект: FOREXBIT LIMITED


Минимальный вклад: $25

Перевод с Google:
Цитата:
Forexbit ООО. официально зарегистрированная частная инвестиционная компания.


Мы предлагаем инвесторам и трейдерам бесплатную среду риска для инвестиций , и пожинает огромные преимущества. У нас есть очень специальный и экспертов торговой команды на борту. Они там , чтобы помочь вам с их полезного использования и ценные советы , как и когда вам требуется. Если вы новичок в мире онлайн инвестирования вы можете узнать так много, подписав с нами!

Предоставляя вам руководство , чтобы сделать небольшие долгосрочные инвестиции, мы будем наращивать навыки в вас , что позволит вам понять сроки рынка, определить местонахождение прибыльных инвестиций, узнать распределение активов и т.д. Вы можете стартовый небольшие инвестиции и получить невероятный опыт. Положительная сторона в том , что даже если ваши инвестиции будут малы, вы будете набирать существенную отдачу , но риск будет низким , а в случае , если ваш план не работает, вы не будете сталкиваетесь с огромными потерями.

Наша команда экспертов будет готова помочь вашей с самого первого онлайн - инвестиционного предприятия. С нашим руководством , вы сможете научиться принимать мудрые инвестиционные решения. Благодаря нашей преданной команде экспертов, вы , безусловно , будете добавить некоторые из наиболее полезных и денег сделать инвестиции в своем портфеле. Мы можем научить вас использовать определенные инструменты , чтобы увеличить свой доход и умножить свой капитал. При принятии инвестиционного решения для вас, мы считаем свой короткий срок, а также долгосрочными целями. Ваше благополучие и процветание является нашим приоритетом.

В Forexbit ООО. мы предлагаем вам отличное исполнение торговли и наши обязанности также легко доступные. Наряду с конфиденциальностью, безопасностью и наше руководством специалиста, Forexbit ООО. также предлагает Вам некоторые уникальные инвестиционные продукты и планы. Наша команда надеется разработать инвестиционные планы и стратегии , которые могут помочь вам пожинать шире возвращается и может принести лучше и больше инвестиционных возможностей.

Мы гарантируем , что каждый клиент получает должное внимание. Каждый клиент является особенным для нас , и мы готовы протянуть руку помощи , где когда - либо вам нужно. Мы, в Forexbit LTD., Убедитесь , что вы получите лучшее обслуживание клиентов. Ничто не дает нам больше удовольствия , чем видеть наших клиентов процветает и переживает рост. Мы хотим , чтобы превзойти ваши ожидания и доставить наше самое лучшее в вашей службе. С нами, вы, безусловно , добиться успеха и роста. Так, подпишите с нами и откроете для себя целый новый мир онлайн инвестирования!

Инвестиционные планы:
Цитата:

1 План

5,2 % ежедневно
Мин.- макс.: 25 - безлимит долл. США
Срок депозита: 30 дней

2 План (пробный)

107 % через 5 дней
Мин. - макс.: 25 - безлимит долл. США
Срок депозита: 5 дней


Старт проекта: 29 мая 2017

-Принимают: Perfect Money, Payeer, Bitcoin
- Perfect Money: кошелек верифицирован
-DDoS зашита - ДА
-SSL - COMODO EV SSL (Green bar)
-Выделенный сервер \ IP - ДА
-Реф программа - 11%-2,5%
-Скрипт - GoldCoders (лицензионный)
-Выплаты - Ручные (до 24 часов) по рабочим дням с 9.00 - 18.30

Мой вклад:

50$
ID batch: 177470827
Sent Payment 50.00 USD to account U14965304. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to forexbit.cc User shad0ws000.
__________________
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shad0ws000 на форуме  
Старый Сегодня, 16:57
#2
kda
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Тут на форуме
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 23.07.2010
Сообщений: 20,562
Благодарностей: 17,692
УГ: 5
КП: 0.326
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: FOREXBIT LIMITED - forexbit.cc
Дубликат http://mmgp.ru/showthread.php?t=517916
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Старый Сегодня, 16:57
#3
Профессионал
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: РОССИЯ
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 1,647
Благодарностей: 998
УГ: 3
КП: 0.000
Re: FOREXBIT LIMITED - forexbit.cc
На 4 минуты опоздал

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maxim0875 вне форума  
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