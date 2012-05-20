veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 3,426 Благодарностей: 1,718 УГ: 22 КП: 0.130 подарки

Наступила эра развития стартапов, собирающих "нетрадиционные" данные для инвесторов



Инвесторы борются за новые наборы данных, которых не имеют их конкуренты. К такой информации относятся сведения, начиная с базовой информации о кредитных картах сотрудников, заканчивая информацией о продажах, основанной на спутниковых данных, по которым отслеживаются все маршруты доставки товара. Анализ такого рода данных торговых сигналов был назван "будущим инвестирования".



Стартапы, предоставляющие данные сведения, возникли на фоне взрыва потребности в получении подобных данных за последнее десятилетие и получают быстрое развитие. Плохой новостью для простых инвесторов является то, что стоимость данных, и сложность в их обработке и анализе делают их доступными только для наиболее крупных инвесторов.



Согласно исследования JPMorgan, исследовавшего предпочтения 237 инвесторов, выяснилось, что 70% считают, что значимость этих инструментов будет постепенно расти для всех инвесторов. Еще 23% заявили, что они ожидают революцию с быстрым изменением инвестиционного ландшафта.







"Существует общее представление, что обширные "нетрадиционные" данные и их систематизированный анализ в будущем трансформирует инвестиционный ландшафт в инвестировании. Более, чем 80% участников ожидают снижение значимости традиционных источников данных," сообщил в своем исследовании банк JPMorgan.



Чтобы быть точным, 52% инвесторов почувствовало, что наличие "нетрадиционных" данных намного важнее традиционных источников информации, таких как финансовая отчетность и экономические релизы, которые становятся неэффективными. Другими словами, квартальные отчеты, на которые обычно полагаются простые инвесторы уже становятся менее актуальными.







Рост так называемых альтернативных данных создал свою собственную индустрию. Появились стартапы, которые собирают, анализируют и консультируют по различным источникам данных. Рынок на эти данные, как ожидается, в ближайшие пять лет в США увеличится вдвое, с сегодняшних $200 млн. до 400 млн. долларов, согласно недавнему докладу TABB Group.



Более половины (51%) опрошенных инвесторов заявили, что они собираются покупать полу-обработанные данные, в то время как 29% заявили, что хотят получить полных комплект обработанной информации.



Респонденты были особенно заинтересованы в данных по кредитным картам и данных по денежным переводам. Инвесторы могут использовать анонимные данные, почерпнутые из выписок по кредитным картам, информацию о покупках, совершенных в интернет-магазинах, из электронных чеков, которые получают по электронной почте. Электронные чеки даже более привлекательны, так как в квитанции, как правило, расписаны более детально те товары и услуги, которые покупают люди.







Самое большое препятствие в получении данной информации - это ее стоимость. Отсутствие опыта в обработке и анализе данной информации также были названы респондентами в качестве проблемы.



Согласно данным JPMorgan, крупные инвесторы, такие как BlackRock and AQR с огромными инвестиционными бюджетами уже тратят значительные средства на сведения, знания и обработку данных.



Но если даже они считают, что это дорого, обычный инвестор не имеет никаких шансов.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.businessinsider.com/this-...ford-it-2017-5



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/592c11b5cc0ef Всегда во все времена инвесторы стремятся заработать на своих вложениях как можно большие деньги. Вложение денег в информацию и уникальный анализ может дать большое преимущество перед конкурентами. И главным оружием этой битвы являются данные.Инвесторы борются за новые наборы данных, которых не имеют их конкуренты. К такой информации относятся сведения, начиная с базовой информации о кредитных картах сотрудников, заканчивая информацией о продажах, основанной на спутниковых данных, по которым отслеживаются все маршруты доставки товара. Анализ такого рода данных торговых сигналов был назван "будущим инвестирования".Стартапы, предоставляющие данные сведения, возникли на фоне взрыва потребности в получении подобных данных за последнее десятилетие и получают быстрое развитие. Плохой новостью для простых инвесторов является то, что стоимость данных, и сложность в их обработке и анализе делают их доступными только для наиболее крупных инвесторов.Согласно исследования JPMorgan, исследовавшего предпочтения 237 инвесторов, выяснилось, что 70% считают, что значимость этих инструментов будет постепенно расти для всех инвесторов. Еще 23% заявили, что они ожидают революцию с быстрым изменением инвестиционного ландшафта."Существует общее представление, что обширные "нетрадиционные" данные и их систематизированный анализ в будущем трансформирует инвестиционный ландшафт в инвестировании. Более, чем 80% участников ожидают снижение значимости традиционных источников данных," сообщил в своем исследовании банк JPMorgan.Чтобы быть точным, 52% инвесторов почувствовало, что наличие "нетрадиционных" данных намного важнее традиционных источников информации, таких как финансовая отчетность и экономические релизы, которые становятся неэффективными. Другими словами, квартальные отчеты, на которые обычно полагаются простые инвесторы уже становятся менее актуальными.Рост так называемых альтернативных данных создал свою собственную индустрию. Появились стартапы, которые собирают, анализируют и консультируют по различным источникам данных. Рынок на эти данные, как ожидается, в ближайшие пять лет в США увеличится вдвое, с сегодняшних $200 млн. до 400 млн. долларов, согласно недавнему докладу TABB Group.Более половины (51%) опрошенных инвесторов заявили, что они собираются покупать полу-обработанные данные, в то время как 29% заявили, что хотят получить полных комплект обработанной информации.Респонденты были особенно заинтересованы в данных по кредитным картам и данных по денежным переводам. Инвесторы могут использовать анонимные данные, почерпнутые из выписок по кредитным картам, информацию о покупках, совершенных в интернет-магазинах, из электронных чеков, которые получают по электронной почте. Электронные чеки даже более привлекательны, так как в квитанции, как правило, расписаны более детально те товары и услуги, которые покупают люди.Самое большое препятствие в получении данной информации - это ее стоимость. Отсутствие опыта в обработке и анализе данной информации также были названы респондентами в качестве проблемы.Согласно данным JPMorgan, крупные инвесторы, такие как BlackRock and AQR с огромными инвестиционными бюджетами уже тратят значительные средства на сведения, знания и обработку данных.Но если даже они считают, что это дорого, обычный инвестор не имеет никаких шансов.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все новинки в одном месте.

CryptoFinance.Trade. GCProfits. __________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 16:28 .