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Инвестиции в торговлю с Амазон: советы для начинающих инвесторов.

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Старый Сегодня, 16:24
#1
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Инвестиции в торговлю с Амазон: советы для начинающих инвесторов.
Торговлей товарами из Китая и перепродажей их у себя на родине сегодня уже никого не удивить. Даже рядовые школьники опробовали на себе этот вид деятельности, отечественный рынок переполнен. Поэтому многим начинающим предпринимателям, желающим начать свое дело в сфере торговли приходится искать альтернативные источники ведения бизнеса. Новомодным явлением в последнее время становится удаленный бизнес с американской компанией Амазон. Хотя на самом деле для западного и азиатского рынка это уже далеко не новшество: около 3 млн. участников являются продавцами на данной торговой площадке.

Постепенно торговля на Амзон занимает свою нишу и в наших странах. Для жителей стран восточной Европы нет никаких ограничений, чтобы полноценно начать работать в этом направлении. Именно поэтому бизнес с Амазон становится все более востребованным для отечественного инвестора.


В чем заключается суть работы?

Благодаря существующей программе FBA (Fulfillment by Amazon), которая направлена на поддержку продавцов, участник (т.е. продавец) делегирует все обязанности по ведению бизнеса на саму компании. Весь рабочий процесс значительно упрощается и фактически автоматизируется. То есть нет необходимости лично организовывать хранение товара, его доставку покупателю, искать надежных сотрудников и вести переговоры с клиентами. От вас требуется только партия продукции, которую нужно отправить на склад. При том, что немаловажно для участников программы FBA Амазон предоставляет свои склады. Участие в данной программе платное и расчет стоимости осуществляется индивидуальным образом для каждого продавца. Но прибыль полноценно покрывает все затраты на обслуживание вашего бизнеса сотрудниками Амазон.

Выгода от такого бизнеса заключаются в том, что вы:
- не видитесь и не пересекаетесь с покупателем;
- нет необходимости нанимать сотрудников,курьеров и арендовать склады;
- получаете существующий сервис на высшем уровне от компании с мировым именем;
- валютная выручка;
- товар никаким образом не пересекает границу ваше страны, поэтому отсутствую проблемы таможней.

С чего начинать?

Начиная свой бизнес на Амазон важно не допустить ошибок в самом начале. Чтобы сберечь свои вложенные инвестиции необходимо делать все размеренно и поэтапно.

1. Определиться с нишей. Подобрать товары с которыми будет проще выйти на американский рынок довольно проблематично, но такие все же есть. Как показывает практика, это в основном неординарные, оригинальные и странные вещи. Поэтому предварительно стоит изучить конкурентов на Amazon.

2. Найти надежного поставщика. Для этого оптимальнее всего прибегнуть к услугам китайских производителей. У китайцев есть абсолютно все. Поэтому не стоит себе усложнять жизнь, поисками других источников для поставки товаров, во всяком случае на первых порах.

3. Не останавливайте свой выбор на одном поставщике. Попробуйте заказать пробный товар лично для себя у нескольких из них. Посмотрите, что за товар, как быстро он пришел, как упакован. То есть, оцените качество работы конкретного поставщика и в дальнейшем выберете лучшего, в котором сможете быть полностью уверены.

4. Создаете свой продукт, так называемый «виртуальный» бренд (private label)

5. Определившись с поставщиком, заказывайте товар под своим private label прямо на склад Амазон.

6. Заполняете карточки с товаром и проводите маркетинговую компанию при помощи имеющихся инструментов от Амазон.


Размер первых инвестиции составляет примерно от 2000-2500 долларов. Хотя четкой и установленной суммы для инвестиций нет, все зависит от личных амбиций. Но в среднем для старта сумма рассчитывается из таких критериев: закупка товара ($1000), доставка на Амазон ($500) и маркетинг ($500 по минимуму). На первый взгляд схема выглядит просто. По отзывам преуспевших предпринимателей первая прибыль выходит примерно через 4-5 месяцев. Это при том, что наценка на товар в 2-3 больше его закупочной цены. Кроме того, необходимо заплатить также сборы FBA.
Из этого следует, что за каждую реализованную продукции вы потратите 1/3 на ее производство, 1/3 на сборы FBA и только 1/3 - чистая прибыль.

Очевидно, что сложности и риски в создании стабильного источника дохода есть, но они не выше тех, которые бы могли быть при создании локального интернет-магазина.
Друзья, по вашему мнению, стоит ли игра свеч или лучше заниматься более проверенными способами ведения бизнеса в сфере торговли?

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Автор: Oliver Frank
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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