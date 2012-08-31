Зачем главный разработчик Monero устроил переполох в сообществе

Значительная часть сообщества Monero в ярости от своего лидера. На прошлой неделе трейдеры увидели, что стоимость их монет резко подскочила, а затем упала после того, как обещанное «важное объявление» оказалось шуткой.



Несостоявшийся "Корпоративный Союз Monero"



Руководитель проекта Рикардо Спаньи (Riccardo Spagni), более известный в сети как «Fluffypony», пообещал, что сообщество Monero сделает «ВАЖНОЕ объявление» 25 мая. До этой даты он публиковал соответствующие сообщения-тизеры в Twitter:



Цитата: «Показал им предварительный просмотр ВАЖНОГО объявления Monero, который произойдет на завтрашней встрече, они взволнованы!»



Шум достиг такого уровня, что цена токена XMR Monero достигла пика 24 мая и составила 58.51 доллара за монету.



Однако, когда поступило «ВАЖНОЕ объявление» оказалось, что это - пародия длительностью 1:46 минут на типичное вдохновляющее корпоративное видео, в которой было обещано создание «Корпоративного Союза Monero» (Monero Enterprise Alliance). Под мощную оркестровую музыку на экране появлялись надписи в виде субтитров: «…где сидящий в заколдованном лесу может вдохновить SEO-эксперта на создание красивого спортивного автомобиля…» и «…где бизнес может процветать благодаря одному рукопожатию или быть уничтоженным программой-вымогателем…».



Рикардо Спаньи (@fluffyponyza) в Twitter: Цитата: «А сейчас момент, которого вы все так долго ждали. По этой ссылке сегодняшний важный, меняющий всю игру, сотрясающий землю анонс Monero: https://mea.business/». Цитата: «Любой, кто считал этот анонс настоящим и был взволнован во время просмотра, должен прислушиваться к всяким мошенникам. У меня есть большой список тех, кого я могу порекомендовать».



Fluffy, нам не смешно



Но мир криптовалютной торговли - серьезный бизнес. Цена XMR, которая выросла в ожидании анонса, опустилась до $ 42.65. Трейдеры, особенно те, кто купил XMR на разбеге, излили свой гнев на Спаньи. Популярные сервисы, такие как Twitter и Reddit, заполнены сообщениями, осуждающими его действия, с разной степенью ненависти.



Marco Polo (@Cryptograph_IT) в Twitter: Цитата: «Только что продал все мои сбережения в XMR и меня уже не волнует, произойдет ли подобное снова. Больше не могу доверять проекту, так что спасибо @fluffyponyza».



Были ли уместными рыночные шалости на токене с рыночной капитализацией в сотни миллионов? Отвечает ли руководитель проекта за поддержание стабильной цены или пресекает дикие спекуляции, чтобы сохранить целостность сообщества?



Спаньи заверил сообщество, что он не получил прибыль от ценовых движений и принял меры, чтобы все могли убедиться, что он ничего на этом не заработал. Fluffy сказал, что будет рад расследованию, чтобы доказать, что он не «как ребята в Твиттере, накачивающие цены альткойнов».



У Спаньи были некоторые защитники, но самыми резкими были голоса тех, кто говорил, что такая его шалость была неэтичной и безрассудной. Возможно, это надолго повредит репутации Monero, утверждают они.



*Silbert Accord* (@MrChrisEllis) в Twitter: Цитата: «Судя по всем записям в Reddit с хэштегом Monero, я могу сказать что @fluffyponyza своими шутками оттолкнул всех действительно нужных людей от проекта Monero».

Цитата: «Я шутил о получении сообщений с угрозами убийства в Твиттере, потому что чья-то угроза не была точно определенной. Потом оказалось, он просто угрожал избить меня». Все же, зачем он сделал это?



Рассмотрим события за неделю до этого, к началу конференции Consensus 2017 в Нью-Йорке.



Спаньи сказал, что конференция стала для него «отправной точкой». В то время как он наслаждался посещением конференции, приток капитала из банков и финансовых учреждений заставлял его чувствовать, что сообщество ведет себя неосознанно, «особенно когда столько похвал в основном от несведущих людей, а не от разработчиков и очень ранних создателей экосистем, которые сделали Bitcoin тем, чем он есть сегодня."

Цитата: «Я чувствовал, что мне нужно сделать что-то, что взбесило бы всех, и подчеркнуть опасный путь, которым мы идем со всем этим изобилием ICO и т. п. Хотим ли мы быть в сфере, неотличимой от схем финансовых пирамид и мошенников многоуровневого маркетинга? Мы хотим, чтобы все криптосообщество было связано с такими, как Amway и Network21? Надеюсь нет."

Цитата: «Проблема в том, что я в первую очередь не несу ответственности за многое, что уже сделано в Монеро. И я определенно не хочу нести эту ответственность в будущем».

Цитата: «Этичность этого действия, конечно, на грани. Я не настолько наивен, чтобы утверждать обратное. Есть люди, которых я расстроил непреднамеренно, и мне действительно жаль, что они так себя чувствуют. Но я должен был сделать что-то, что имело бы ощутимый результат в реальном мире, иначе никто бы не обратил на меня внимания. Я повторяю это сообщение и предупреждаю людей о подобных опасностях очень давно, но кажется, что почти никто меня не слушает. Если бы я сделал что-то менее масштабное, просто не было бы показательного эффекта». Более рациональная причина «шалости» с Монеро



Однако, есть еще одно «объявление» о Монеро, и на этот раз не шуточное. Есть очень рациональная причина, чтобы отговорить людей от диких спекуляций на экспериментальных проектах.

Спаньи уже давно сказал, что Monero не подходит для спекулятивных инвесторов.

Цитата: «Я всегда говорил людям НЕ покупать Monero», -



Если ценность монеты внезапно растет экспоненциально, существует опасность того, что инфраструктура монеты подвергнется атаке, и хакеры будут ориентированы на ее пользователей. Для альткойнов с небольшой базой пользователей / майнеров это может стать катастрофой.



Спаньи описал такую крупнейшую проблему, как сервисы типа «bug-bounty», с помощью которых люди могут получить вознаграждение за нахождение ошибок, особенно тех, которые касаются эксплойтов и уязвимостей. Для любого хакера, который мог бы использовать такой эксплойт – это вознаграждение, которое также может разрушить чей-то проект. Fluffy указал на историю с DAO летом 2016 года, как на классический пример подобного события в реальности. Поэтому ответственный лидер должен не допустить выхода рыночной капитализации из-под контроля.



Спаньи позже написал, что сообщество Monero не должно объявлять громких новостей, поскольку «это неэтично».



Fluffypony: Цитата: «Я знаю, что вы привыкли к тому, что криптовалюты управляются либо какой-то группой людей, либо компанией, но сейчас я более чем когда-либо убежден, что это серьезная ошибка. Monero - проект с открытым исходным кодом без конкретных прав владения. Любой человек может работать над ним».



Источник Значительная часть сообщества Monero в ярости от своего лидера. На прошлой неделе трейдеры увидели, что стоимость их монет резко подскочила, а затем упала после того, как обещанное «важное объявление» оказалось шуткой.Руководитель проекта Рикардо Спаньи (Riccardo Spagni), более известный в сети как «Fluffypony», пообещал, что сообщество Monero сделает «ВАЖНОЕ объявление» 25 мая. До этой даты он публиковал соответствующие сообщения-тизеры в Twitter:Одни отнеслись к этому сообщению с подозрением или предполагали, что Спаньи просто шутит. Однако другие были охвачены волнением того, что грядет исторический момент для сообщества Монеро.Шум достиг такого уровня, что цена токена XMR Monero достигла пика 24 мая и составила 58.51 доллара за монету.Однако, когда поступило «ВАЖНОЕ объявление» оказалось, что это - пародия длительностью 1:46 минут на типичное вдохновляющее корпоративное видео, в которой было обещано создание «Корпоративного Союза Monero» (Monero Enterprise Alliance). Под мощную оркестровую музыку на экране появлялись надписи в виде субтитров: «…где сидящий в заколдованном лесу может вдохновить SEO-эксперта на создание красивого спортивного автомобиля…» и «…где бизнес может процветать благодаря одному рукопожатию или быть уничтоженным программой-вымогателем…».Рикардо Спаньи (@fluffyponyza) в Twitter:Видео завершилось заявлением:Многие из посмотревших хорошо посмеялись с этого видео. Некоторые назвали его «Рик-ролл» (Rick Roll) - интернет-практикой заманивания пользователей для перехода на ссылку с многообещающими новостями, только чтобы поприветствовать их песней Рика Эстли (Rick Astley).Но мир криптовалютной торговли - серьезный бизнес. Цена XMR, которая выросла в ожидании анонса, опустилась до $ 42.65. Трейдеры, особенно те, кто купил XMR на разбеге, излили свой гнев на Спаньи. Популярные сервисы, такие как Twitter и Reddit, заполнены сообщениями, осуждающими его действия, с разной степенью ненависти.Marco Polo (@Cryptograph_IT) в Twitter:На форуме Reddit в ветке Monero по крайней мере шесть из десяти веток были критического характера, с комментариями вроде «фальшивые новости Fluffy», «Памп и дамп», «неэтично» и «непорядочно». Некоторые комментаторы предположили, что Спаньи не просто шутил, а сознательно манипулировал курсом XMR.Были ли уместными рыночные шалости на токене с рыночной капитализацией в сотни миллионов? Отвечает ли руководитель проекта за поддержание стабильной цены или пресекает дикие спекуляции, чтобы сохранить целостность сообщества?Спаньи заверил сообщество, что он не получил прибыль от ценовых движений и принял меры, чтобы все могли убедиться, что он ничего на этом не заработал. Fluffy сказал, что будет рад расследованию, чтобы доказать, что он не «как ребята в Твиттере, накачивающие цены альткойнов».У Спаньи были некоторые защитники, но самыми резкими были голоса тех, кто говорил, что такая его шалость была неэтичной и безрассудной. Возможно, это надолго повредит репутации Monero, утверждают они.*Silbert Accord* (@MrChrisEllis) в Twitter:Были также некоторые первоначальные сообщения об угрозе убийства Fluffy, хотя Спаньи писал:Рассмотрим события за неделю до этого, к началу конференции Consensus 2017 в Нью-Йорке.Спаньи сказал, что конференция стала для него «отправной точкой». В то время как он наслаждался посещением конференции, приток капитала из банков и финансовых учреждений заставлял его чувствовать, что сообщество ведет себя неосознанно, «особенно когда столько похвал в основном от несведущих людей, а не от разработчиков и очень ранних создателей экосистем, которые сделали Bitcoin тем, чем он есть сегодня."Он добавил, что в сообществе есть приток новичков, которые понятия не имеют, что такое разработка open source, что сильно его расстраивает. Однако в последнее время многие пытались взять на себя ответственность за этих новичков.Об этичности игры с многомиллионной рыночной капитализацией, Спаньи сказал:Однако, есть еще одно «объявление» о Монеро, и на этот раз не шуточное. Есть очень рациональная причина, чтобы отговорить людей от диких спекуляций на экспериментальных проектах.Спаньи уже давно сказал, что Monero не подходит для спекулятивных инвесторов.писал он в Твиттере.Если ценность монеты внезапно растет экспоненциально, существует опасность того, что инфраструктура монеты подвергнется атаке, и хакеры будут ориентированы на ее пользователей. Для альткойнов с небольшой базой пользователей / майнеров это может стать катастрофой.Спаньи описал такую крупнейшую проблему, как сервисы типа «bug-bounty», с помощью которых люди могут получить вознаграждение за нахождение ошибок, особенно тех, которые касаются эксплойтов и уязвимостей. Для любого хакера, который мог бы использовать такой эксплойт – это вознаграждение, которое также может разрушить чей-то проект. Fluffy указал на историю с DAO летом 2016 года, как на классический пример подобного события в реальности. Поэтому ответственный лидер должен не допустить выхода рыночной капитализации из-под контроля.Спаньи позже написал, что сообщество Monero не должно объявлять громких новостей, поскольку «это неэтично».Fluffypony:Это важный урок для тех, кого интересуют криптовалюты. Однако, этот урок действительно прошёл за счет финансов многих трейдеров, кто внес в проект реальные деньги, какими бы ошибочными ни были принятые решения по инвестированию. Текущая цена XMR показывает, что проекту Monero все еще доверяют, несмотря на шуточки его создателя.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________