Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Партнерка Napoleon Casino - конвертим гемблинг трафик

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Обсуждение партнерских программ в Интернете. Начиная от теории и заканчивая практикой. Анализ, обзоры, а также рекомендации по выбору той или иной партнерской программы. Отзывы.
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Старый Сегодня, 15:24
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.05.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Партнерка Napoleon Casino - конвертим гемблинг трафик
Представляем Вашему вниманию партнерскую программу Napoleon Casino.
Мы принимаем и конвертим как RU, так и EU казино трафик на все
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Napoleon Casino - лицензионное онлайн казино, с более чем 3000+ сертифицированных игр
от 30 Мировых провайдеров на борту включая таких топовых провайдеров как:
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В мобильная версии казино представлено более чем 1000+ игр на выбор.

Также у нас быстрые выплаты, огромный арсенал платежных решений и бонусов.
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Мы знаем что нужно гемблерам и удержим Ваших игроков максимально долго!

Что мы предлагаем партнерам:
- До 45% Revshare
- Саб-афф программа
- Выплаты 1 раз в месяц 1-го числа, минимальной суммы выплаты нет
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- Разработаем любые графические материалы под Ваш проект
Мы готовы рассматривать индивидуально сделку каждого
из аффилиатов и предлагать условия в зависимости от Вашего трафика.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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