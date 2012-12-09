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Партнерка Napoleon Casino - конвертим гемблинг трафик
Представляем Вашему вниманию партнерскую программу Napoleon Casino.
Мы принимаем и конвертим как RU, так и EU казино трафик на все
популярные валюты (USD/EUR/RUB/UAH).
Napoleon Casino - лицензионное онлайн казино, с более чем 3000+ сертифицированных игр
от 30 Мировых провайдеров на борту включая таких топовых провайдеров как:
Netent, MicroGaming, BetSoft, Pragmatic Play, Endorphia, Live Slots, Zeus Play, World Match,
Nextgen Gaming, Habanero, Bingo Boom, Patagonia, MultiSlot, GameArt, MrSlotty,
Casino Technology, Spigo, Genii, Pari Play, Join Games, Playson, Omi Gaming, 1x2 Gaming,
Cryptologic, ELK Studio Amatic, Nyx, EGT, Booming Games, Evolution Live Games,
Ezugi Live Games.
Такое изобилие сегодня редкость.
В мобильная версии казино представлено более чем 1000+ игр на выбор.
Также у нас быстрые выплаты, огромный арсенал платежных решений и бонусов.
Круглосуточная поддержка 24/7
Мы знаем что нужно гемблерам и удержим Ваших игроков максимально долго!
Что мы предлагаем партнерам:
- До 45% Revshare
- Саб-афф программа
- Выплаты 1 раз в месяц 1-го числа, минимальной суммы выплаты нет
- Негативный баланс не переносим на следующий период
- Разработаем любые графические материалы под Ваш проект
Мы готовы рассматривать индивидуально сделку каждого
из аффилиатов и предлагать условия в зависимости от Вашего трафика.
У нас есть все, что Вам нужно для зароботка.
Пишите нам, будем рады пообщаться с каждым!
Узнать больше:affiliates.napoleoncasino.com
SkypeID: affiliates.napoleoncasino