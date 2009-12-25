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Южная Корея становится локомотивом для Биткойна и Эфириума

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#1
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Южная Корея становится локомотивом для Биткойна и Эфириума

В последнее время Южная Корея становится локомотивом, движущим вперед цены Биткойна и Эфириума – с точки зрения объемов торгов, ликвидности и активности игроков рынка.

За последние несколько месяцев три крупнейшие южнокорейские криптобиржи Bithumb, Korbit и Coinone добавили поддержку эфира. За относительно короткий период времени Южная Корея стала крупнейшим валютным рынком для Эфириума с ежедневным объемом торгов, равным 335 млн $ и долей в 38%.

На самом деле, через пару ETH/KRW проходит больше сделок, чем через пару ETH/BTC, на которую ранее приходилось более 50% всех торгов по Эфириуму.

Южная Корея также стала одним из крупнейших мировых биржевых рынков для Биткойна. Хотя Южная Корея в настоящее время является четвертым по величине биржевым биткойн-рынком после США, Китая и Японии, месяц назад объем ее торговли и рыночная доля были больше, чем в Китае и Японии, и на какое-то время обеспечили ей место в качестве второго по величине биржевого биткойн-рынка.

Южнокорейские инвесторы в криптовалюту очень легко поддаются влиянию со стороны средств массовой информации. Недавнее вступление в Enterprise Ethereum Alliance таких крупных конгломератов, как Toyota и JPMorgan, переместило тренд от Биткойна к Эфириуму.

Инвесторы, считающие, что они пропустили основное ралли Биткойна, также вкладывают средства в альткойны для получения больших краткосрочных и среднесрочных результатов.

Однако спрос на Биткойн в стране по-прежнему огромен: он вырос до такой степени, что монета торгуется по цене 2800 долларов. Это 21%-ная премиальная разница по сравнению со средней ценой на других крупных рынках, таких как США.

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Старый Сегодня, 15:15
#2
Топ Мастер
 
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Сообщений: 6,188
Благодарностей: 8,813
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Re: Южная Корея становится локомотивом для Биткойна и Эфириума
Южнокорейские инвесторы еще упоротее чем японские. Там биткоин на Coinone на днях достигал пика 4800$ с копейками.
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Метки
биржа, биткоин, криптовалюта, новости, рынке
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