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Японские сельчане требуют, чтобы у них открывали побольше казино



Сообщается, что недавно премьер-министр Японии г-н Синдзо Абэ подписал местную национальную программу по развитию турбизнеса и поддержке сельских территорий этой страны. Между прочим в этой программе приписаны условия по размещению всякого рода игорных заведений в районах, которые, в том числе в основном заняты сельским хозяйством.



Между тем японские крестьяне, в таких крупных районах как Нагасаки и остров Хоккайдо, граничащий как известно в нашими Курилами, пока что недовольны реальным исполнением этой программы и уже письменно обратились в местные органы власти с требованием, если можно так сказать "не бросать их на произвол судьбы", а еще плотнее заниматься решением проблем то есть другими словами, они теперь законно требуют открывать у них побольше игорных заведений, ведь это может дать вполне ощутимый дополнительный доход в бюджеты их сельских районов.



В ответ, представитель американского гиганта игорной индустрии "MGM Resorts International" через японские СМИ обратился со своими разъяснениями относительно развертывания в стране "восходящего Солнца" дополнительных развлекательных комплексов и он ссылается на то, что вообще-то для окупаемости и получения приемлемой прибыли, необходимо, чтобы такие комплексы строились бы и открывались в мегаполисах страны, как например, Токио или Йокогама. Ведь только таким образом можно добиться высокой заполняемости игровых залов и соответственно извлечь неплохую прибыль.



Коллегу из "MGM Resorts International" также через СМИ поддержал директор другой американской развлекательной структуры под названием "Marina Bay Sands" и к тому же он ещё отметил, что сейчас очень много обеспеченных китайцев стремится посещать Японию и зачастую именно с целью поиграть в казино, поэтому важно чтобы они были расположены недалеко от международных аэропортов, а где в деревнях аэропорты?



Впрочем, на самом деле, не всё так печально у работников японского сельского хозяйства и их запросы нашли отклик и понимание у американского оператора игровой индустрии корпорации "Caesars Entertainment Corp." и именно представители этой фирмы уже выразили заинтересованность в размещении своих казино в отдаленных районах Японии - мол и в таких условиях мы сможем вполне достойно вести наш "нелегкий" бизнес. Остается только порадоваться за современных японских тружеников сельского хозяйства, которые своей настойчивостью улучшают свою жизнь, пусть даже и таким вот нетривиальным способом, благо в Японии теперь любые казино разрешены официально.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/592bfb5742975 Сообщается, что недавно премьер-министр Японии г-н Синдзо Абэ подписал местную национальную программу по развитию турбизнеса и поддержке сельских территорий этой страны. Между прочим в этой программе приписаны условия по размещению всякого рода игорных заведений в районах, которые, в том числе в основном заняты сельским хозяйством.Между тем японские крестьяне, в таких крупных районах как Нагасаки и остров Хоккайдо, граничащий как известно в нашими Курилами, пока что недовольны реальным исполнением этой программы и уже письменно обратились в местные органы власти с требованием, если можно так сказать "не бросать их на произвол судьбы", а еще плотнее заниматься решением проблем то есть другими словами, они теперь законно требуют открывать у них побольше игорных заведений, ведь это может дать вполне ощутимый дополнительный доход в бюджеты их сельских районов.В ответ, представитель американского гиганта игорной индустрии "MGM Resorts International" через японские СМИ обратился со своими разъяснениями относительно развертывания в стране "восходящего Солнца" дополнительных развлекательных комплексов и он ссылается на то, что вообще-то для окупаемости и получения приемлемой прибыли, необходимо, чтобы такие комплексы строились бы и открывались в мегаполисах страны, как например, Токио или Йокогама. Ведь только таким образом можно добиться высокой заполняемости игровых залов и соответственно извлечь неплохую прибыль.Коллегу из "MGM Resorts International" также через СМИ поддержал директор другой американской развлекательной структуры под названием "Marina Bay Sands" и к тому же он ещё отметил, что сейчас очень много обеспеченных китайцев стремится посещать Японию и зачастую именно с целью поиграть в казино, поэтому важно чтобы они были расположены недалеко от международных аэропортов, а где в деревнях аэропорты?Впрочем, на самом деле, не всё так печально у работников японского сельского хозяйства и их запросы нашли отклик и понимание у американского оператора игровой индустрии корпорации "Caesars Entertainment Corp." и именно представители этой фирмы уже выразили заинтересованность в размещении своих казино в отдаленных районах Японии - мол и в таких условиях мы сможем вполне достойно вести наш "нелегкий" бизнес. Остается только порадоваться за современных японских тружеников сельского хозяйства, которые своей настойчивостью улучшают свою жизнь, пусть даже и таким вот нетривиальным способом, благо в Японии теперь любые казино разрешены официально.Специально для mmgp.ru

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