Globomen Профессионал

Имя: Алексей Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Россия Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.04.2009 Сообщений: 1,197 Благодарностей: 494 УГ: 0 КП: 0.350 подарки

Благосостояние с пеленок: как обучить ребенка финансовой грамотности РБК изучил способы, которыми можно обучать ребенка финансовой грамотности. В итоговую подборку вошли книги, интерактивные игры и мобильные приложения, а также образовательные лагери. Какой метод обучения удобнее?





Недостатка инструментов, помогающих родителям рассказать детям о личных финансах, сегодня нет. В зависимости от возраста ребенка это могут игры, литература и различные мероприятия. РБК подготовил подборку вариантов обучения финансовой грамотности и собрал советы экспертов о каждом из них.



Книги



Как отмечает большинство опрошенных финансовых консультантов, самый простой и привычный способ обучения — это книги. Независимый финансовый советник, доцент Финансового университета Саида Сулейманова считает, что начинать обучать ребенка при помощи литературы можно примерно с пяти лет. Однако это, конечно же, совместная работа родителя и ребенка.



В 2013 году вышла книга директора Института финансового планирования (ИФП) Евгении Блискавки «Дети и деньги». Автором идеи этого издания выступил банк «Хоум Кредит». Книга рассчитана на детей и подростков от 6 до 18 лет. Из нее, например, можно узнать, почему родители не всегда покупают все, что хочется ребенку, или как считать деньги и проверять российские купюры на подлинность.



Специально для школьников младшего возраста директор программы Masters in Finance РЭШ Алексей Горяев и директор проекта «Финансовая грамотность» Валерий Чумаченко выпустили книгу «Финансовая грамота для школьников». В ней поднимаются базовые вопросы: как заработать, как потратить и как во всем этом могут помочь финансовые инструменты. А для старшеклассников была



Из новинок эксперты выделяют обучающие материалы для детей «Как накопить на велосипед и стать миллионером», разработанные платежной системой VISA. Кроме того, совместно с РЭШ компания VISA выпустила программу для школьных уроков по основам финансовой грамотности «Личные финансы». Эти материалы были представлены в рамках Недели финансовой грамотности, которая проходила в апреле 2017 года. «Тематика изданий довольно широкая, — рассказывает профессор, директор программы Masters in Finance РЭШ Алексей Горяев. — Там обсуждаются принципы принятия финансовых решений, права потребителей, маркетинговые ходы, на которые идут магазины для увеличения продаж, и т.д.».



Заместитель директора Института финансового планирования Сергей Макаров также рекомендует книги автора Эдуарда Матвеева «Дима и совенок» и «Лесная биржа». А среди зарубежных авторов эксперт отмечает книгу Бодо Шефера «Money, или Азбука денег».



Игры и мобильные приложения



Эксперты сходятся во мнении, что дети хорошо обучаются финансовой грамотности при помощи игровых инструментов. Например, «хорошей имитацией взрослой жизни» консультант компании «Личный капитал» Дмитрий Герасименко называет такие виды детских развлечений, как тематические парки «Кидзания», «Кидбург» и «Мастерславль». «В детских развлекательных центрах присутствуют банки, своя валюта, там можно «заработать» и почувствовать, как можно получать доход и на что можно потратить деньги», — рассказывает Саида Сулейманова из Финансового университета.



Среди настольных игр финконсультанты советуют известную всем «Монополию», игру «Не в деньгах счастье», а также «Денежный поток». Последняя создана американским бизнесменом, инвестором и автором популярных книг Робертом Кийосаки. «Один из вариантов этой игры как раз рассчитан на детей младшего школьного возраста», — поясняет Дмитрий Герасименко.



В России по примеру западных стран постепенно появляются различные приложения для смартфонов, которые также позволяют учиться финансовой грамотности и накоплению. Так, мобильный сервис Panda Money



Руководитель направления по развитию клиентских семинаров розничного бизнеса Альфа-банка Роман Нохрин отмечает, что уже сейчас дети являются активными пользователями смартфонов и мобильных приложений. «Очевидно, что финансовые взаимоотношения детей и родителей перейдут в эту область», — говорит он. Дмитрий Герасименко из компании «Личный капитал» также считает, что различные финансовые приложения для телефонов могут быть полезными. «Важно, чтобы игра помогала закрепить какое-то знание, но лучше, чтобы изначально это знание передавалось от родителей или педагогов», — добавляет он.



Алексей Горяев из РЭШ, напротив, считает, что мобильные приложения для детей — не самый лучший способ обучения. «Вопрос накопления и выделения денег на карманные расходы должен решаться между родителем и ребенком один на один, вживую, — говорит он. — Когда деньги обезличены, их гораздо легче потратить».



Детские лагеря



Еще один способ обучить ребенка финансовой грамотности и одновременно организовать ему отдых — отправить его в специальный образовательный лагерь. Возможность такого обучения уже не первый год предлагают ведущие российские вузы. Так, этим летом при МГУ имени М.В. Ломоносова будет работать подмосковный лагерь «Слон и жираф». Здесь учат грамотно распоряжаться своими деньгами, быть экономным и ответственным, знакомят с такими понятиями, как пенсия, кредит, расходы, акции, вклады и др. Лагерь ориентирован на детей 12–17 лет. Неделя обучения обойдется родителям в 45 тыс. руб.



При Финансовом университете при правительстве РФ будет работать лагерь «Лесное озеро», который ориентирован на детей 10–16 лет. Основное мероприятие лагеря — ежедневный квест «Саммит G20». В его рамках школьники развивают семь микрогосударств с наиболее удачной тактикой финансового поведения и наиболее успешной моделью экономики. Стоимость десятидневной смены в этом лагере — 35 тыс. руб.



С 11 по 24 августа НИУ ВШЭ организует в Липецкой области «Летнюю экономическую школу». Рекомендуемый возраст участников — 14–17 лет. Для своих подопечных организатор приглашает лекторов, в том числе из американских и европейских университетов. В лагере школьников учат финансовой грамотности, математике для экономических задач, экономике и даже теории игр. Стоимость обучения — 42 тыс. руб.



Опрошенные РБК финансовые консультанты положительно характеризуют такой способ обучения. «При этом важно, чтобы родители четко понимали, какая программа обучения предусмотрена в лагере и насколько она способствует развитию полезных финансовых привычек у ребенка», — подчеркивает Дмитрий Герасименко.



Советы родителям



По словам Романа Нохрина из Альфа-банка, уже к пяти годам ребенок способен понять природу денег, их назначение и источник появления. В этом возрасте можно включать деньги в оборот: пусть это будут игрушечные купюры или настоящие монетки — дети должны начать понимать, что конфеты в магазине не просто берутся с полки, а покупаются. «К 7–9 годам ребенок уже должен хотя бы под присмотром взрослых ходить в магазин, уметь сравнивать цены перед покупкой и копить на желанные вещи», — говорит Нохрин. В 10–12 лет ребенок вполне способен осознавать финансовые возможности семьи и свои личные, ему уже можно доверить, например, покупки к школе.



Саида Сулейманова считает, что полезно водить с собой ребенка в банк. «Например, если родитель собирается оформлять депозит, ребенок может понаблюдать, как происходит заключение договора, какие вопросы при этом возникают, — говорит эксперт. — То же самое можно сделать и в страховой компании». Для детей, по словам Сулеймановой, также будет интересен поход в Музей денег, где расскажут о монетах, купюрах, об истории денег. Для подростков можно также рекомендовать экскурсию на Московскую биржу.



Сергей Макаров из Института финансового планирования замечает, что сегодня набирают популярность семейные фестивали, связанные с темой финансов. Они также могут быть полезны и детям и родителям. «Недавно в Москве проходил семейный фестиваль «PROДеньги», а в Томске проводилась выставка-ярмарка «Ваши личные финансы», где были активности и для детей, и для взрослых», — приводит пример Макаров.



Источник Недостатка инструментов, помогающих родителям рассказать детям о личных финансах, сегодня нет. В зависимости от возраста ребенка это могут игры, литература и различные мероприятия. РБК подготовил подборку вариантов обучения финансовой грамотности и собрал советы экспертов о каждом из них.Как отмечает большинство опрошенных финансовых консультантов, самый простой и привычный способ обучения — это книги. Независимый финансовый советник, доцент Финансового университета Саида Сулейманова считает, что начинать обучать ребенка при помощи литературы можно примерно с пяти лет. Однако это, конечно же, совместная работа родителя и ребенка.В 2013 году вышла книга директора Института финансового планирования (ИФП) Евгении Блискавки «Дети и деньги». Автором идеи этого издания выступил банк «Хоум Кредит». Книга рассчитана на детей и подростков от 6 до 18 лет. Из нее, например, можно узнать, почему родители не всегда покупают все, что хочется ребенку, или как считать деньги и проверять российские купюры на подлинность.Специально для школьников младшего возраста директор программы Masters in Finance РЭШ Алексей Горяев и директор проекта «Финансовая грамотность» Валерий Чумаченко выпустили книгу «Финансовая грамота для школьников». В ней поднимаются базовые вопросы: как заработать, как потратить и как во всем этом могут помочь финансовые инструменты. А для старшеклассников была выпущена книга тех же авторов — «Основы финансовой грамотности». В издании представлена не только теория, но и конкретные задачи по управлению личными финансами, которую школьникам предлагается решить.Из новинок эксперты выделяют обучающие материалы для детей «Как накопить на велосипед и стать миллионером», разработанные платежной системой VISA. Кроме того, совместно с РЭШ компания VISA выпустила программу для школьных уроков по основам финансовой грамотности «Личные финансы». Эти материалы были представлены в рамках Недели финансовой грамотности, которая проходила в апреле 2017 года. «Тематика изданий довольно широкая, — рассказывает профессор, директор программы Masters in Finance РЭШ Алексей Горяев. — Там обсуждаются принципы принятия финансовых решений, права потребителей, маркетинговые ходы, на которые идут магазины для увеличения продаж, и т.д.».Заместитель директора Института финансового планирования Сергей Макаров также рекомендует книги автора Эдуарда Матвеева «Дима и совенок» и «Лесная биржа». А среди зарубежных авторов эксперт отмечает книгу Бодо Шефера «Money, или Азбука денег».Эксперты сходятся во мнении, что дети хорошо обучаются финансовой грамотности при помощи игровых инструментов. Например, «хорошей имитацией взрослой жизни» консультант компании «Личный капитал» Дмитрий Герасименко называет такие виды детских развлечений, как тематические парки «Кидзания», «Кидбург» и «Мастерславль». «В детских развлекательных центрах присутствуют банки, своя валюта, там можно «заработать» и почувствовать, как можно получать доход и на что можно потратить деньги», — рассказывает Саида Сулейманова из Финансового университета.Среди настольных игр финконсультанты советуют известную всем «Монополию», игру «Не в деньгах счастье», а также «Денежный поток». Последняя создана американским бизнесменом, инвестором и автором популярных книг Робертом Кийосаки. «Один из вариантов этой игры как раз рассчитан на детей младшего школьного возраста», — поясняет Дмитрий Герасименко.В России по примеру западных стран постепенно появляются различные приложения для смартфонов, которые также позволяют учиться финансовой грамотности и накоплению. Так, мобильный сервис Panda Money помогает пользователям поставить цель, указать сумму и дату, к которой нужны деньги, а затем рассчитывает, сколько нужно откладывать каждый день. С помощью приложения Upup родители могут делать перевод карманных денег на карту ребенка, а сами дети — обсуждать с родителями траты в финансовом чате и просить у них деньги.Руководитель направления по развитию клиентских семинаров розничного бизнеса Альфа-банка Роман Нохрин отмечает, что уже сейчас дети являются активными пользователями смартфонов и мобильных приложений. «Очевидно, что финансовые взаимоотношения детей и родителей перейдут в эту область», — говорит он. Дмитрий Герасименко из компании «Личный капитал» также считает, что различные финансовые приложения для телефонов могут быть полезными. «Важно, чтобы игра помогала закрепить какое-то знание, но лучше, чтобы изначально это знание передавалось от родителей или педагогов», — добавляет он.Алексей Горяев из РЭШ, напротив, считает, что мобильные приложения для детей — не самый лучший способ обучения. «Вопрос накопления и выделения денег на карманные расходы должен решаться между родителем и ребенком один на один, вживую, — говорит он. — Когда деньги обезличены, их гораздо легче потратить».Еще один способ обучить ребенка финансовой грамотности и одновременно организовать ему отдых — отправить его в специальный образовательный лагерь. Возможность такого обучения уже не первый год предлагают ведущие российские вузы. Так, этим летом при МГУ имени М.В. Ломоносова будет работать подмосковный лагерь «Слон и жираф». Здесь учат грамотно распоряжаться своими деньгами, быть экономным и ответственным, знакомят с такими понятиями, как пенсия, кредит, расходы, акции, вклады и др. Лагерь ориентирован на детей 12–17 лет. Неделя обучения обойдется родителям в 45 тыс. руб.При Финансовом университете при правительстве РФ будет работать лагерь «Лесное озеро», который ориентирован на детей 10–16 лет. Основное мероприятие лагеря — ежедневный квест «Саммит G20». В его рамках школьники развивают семь микрогосударств с наиболее удачной тактикой финансового поведения и наиболее успешной моделью экономики. Стоимость десятидневной смены в этом лагере — 35 тыс. руб.С 11 по 24 августа НИУ ВШЭ организует в Липецкой области «Летнюю экономическую школу». Рекомендуемый возраст участников — 14–17 лет. Для своих подопечных организатор приглашает лекторов, в том числе из американских и европейских университетов. В лагере школьников учат финансовой грамотности, математике для экономических задач, экономике и даже теории игр. Стоимость обучения — 42 тыс. руб.Опрошенные РБК финансовые консультанты положительно характеризуют такой способ обучения. «При этом важно, чтобы родители четко понимали, какая программа обучения предусмотрена в лагере и насколько она способствует развитию полезных финансовых привычек у ребенка», — подчеркивает Дмитрий Герасименко.По словам Романа Нохрина из Альфа-банка, уже к пяти годам ребенок способен понять природу денег, их назначение и источник появления. В этом возрасте можно включать деньги в оборот: пусть это будут игрушечные купюры или настоящие монетки — дети должны начать понимать, что конфеты в магазине не просто берутся с полки, а покупаются. «К 7–9 годам ребенок уже должен хотя бы под присмотром взрослых ходить в магазин, уметь сравнивать цены перед покупкой и копить на желанные вещи», — говорит Нохрин. В 10–12 лет ребенок вполне способен осознавать финансовые возможности семьи и свои личные, ему уже можно доверить, например, покупки к школе.Саида Сулейманова считает, что полезно водить с собой ребенка в банк. «Например, если родитель собирается оформлять депозит, ребенок может понаблюдать, как происходит заключение договора, какие вопросы при этом возникают, — говорит эксперт. — То же самое можно сделать и в страховой компании». Для детей, по словам Сулеймановой, также будет интересен поход в Музей денег, где расскажут о монетах, купюрах, об истории денег. Для подростков можно также рекомендовать экскурсию на Московскую биржу.Сергей Макаров из Института финансового планирования замечает, что сегодня набирают популярность семейные фестивали, связанные с темой финансов. Они также могут быть полезны и детям и родителям. «Недавно в Москве проходил семейный фестиваль «PROДеньги», а в Томске проводилась выставка-ярмарка «Ваши личные финансы», где были активности и для детей, и для взрослых», — приводит пример Макаров.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Нужен хостинг?! BeGet - месяц тестового периода, 1380 руб. в год за два сайта!

Все о Московской биржи - "Азбука инвестора" __________________