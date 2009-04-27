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Центробанк решил объединить кредитные истории заемщиков Чтобы дать возможность банкам получать максимально полную информацию о долговой нагрузке клиентов, данные трех крупнейших бюро будут консолидированы в одной базе. Такую меру собирается предпринять Центробанк для борьбы с закредитованностью граждан. Для однозначной оценки этой инициативы недостаточно деталей, считают участники рынка





Банк России готовит предложения по изменению закона «О кредитных историях», которые должны дать банкам возможность оценивать совокупную задолженность заемщиков,



Данная мера — ответ на запрос компаний-кредиторов. В феврале 2017 года на сайте Банка России был опубликован консультативный доклад «Об оценке рисков заемщиков — физических лиц на основе показателей долговой нагрузки». Банки, МФО и потребительские кооперативы могли представить свои комментарии о том, как им удобнее получать информацию о кредитах и доходах заемщика для расчета показателя долговой нагрузки.



Как говорится в обзоре ЦБ, большинство респондентов выступили за использование показателей PTI (payment-to-income ratio, или платежи к уровню доходов), который оценивает соотношение долговой ежемесячной нагрузки заемщиков к их доходу. Как пояснил председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, есть еще показатель DTI (debt-to-income ratio, или долг к уровню доходов), который отличается от показателя PTI тем, что в расчет берется долговая нагрузка на горизонте в год. «При выдаче долгосрочных кредитов, например ипотеки, важны оба показателя. Если речь идет о краткосрочных розничных, то для принятия решения достаточно и показателя PTI», — поясняет он. Однако за DTI выступило меньшее число опрошенных.



Для расчета обоих показателей как раз и нужны консолидированные данные о долговой нагрузке граждан.



Впрочем, деталей о том, как именно будет проходить данная консолидация, немного. Зато у вопроса закредитованности граждан долгая и богатая история.



История вопроса



В 2012–2013 годах в России наступил бум розничного беззалогового кредитования, который грозил перетечь в кризис. Необеспеченное розничное кредитование в середине 2013 года росло на 60%, при этом доходы населения росли медленнее,



По состоянию на конец четвертого квартала 2016 — первого квартала 2017 года данные крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) показывают, что количество заемщиков, имеющих более одного кредита, существенно и варьируется от 39,2 до 34,3%, говорится в «Обзоре финансовой стабильности». В среднем на одного заемщика приходится более 1,6 действующего кредитного договора.



В конце декабря президент РФ Владимир Путин





Позиция ЦБ



Вопрос максимально точного показателя PTI необходимо решать в сфере кредитных историй, прокомментировала информацию о консолидации историй трех крупнейших бюро в ходе пресс-конференции с журналистами 25 мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, которая отвечает с 2015 года в ЦБ за вопросы финансовой стабильности, анализа и прогнозирования. Бюро кредитных историй поднадзорны ЦБ после того, как произошло расформирование Федеральной службы по финансовым рынкам, и ЦБ в том числе



Как пояснила Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции, «если считать долговую нагрузку целиком по заемщику, то она собирается в 16 кредитных бюро, существующих в нашей стране».



В такой ситуации говорит она, нужно некое единое информационное пространство, которое бы позволяло получить как минимум часть информации, которая нужна для расчета показателей. Как пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, скорее всего, речь идет об общем доступе для банков к данным крупнейших бюро кредитных историй по долговой нагрузке заемщиков.



Расстановка сил на рынке кредитных историй



Сейчас на рынке кредитных историй работаю​​т четыре крупных игрока — «Эквифакс», НБКИ, «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) и «Русский стандарт». Они концентрируют у себя практически весь рынок, однако информация по некоторым банкам может между ними не пересекаться.



ОКБ имеет доступ к базе Сбербанка, так как на 50% принадлежит главному банку страны,



На сайте НБКИ



Акционеры «Эквифакс Кредит Сервис» — это головная компания «Эквифакс» (США), которой принадлежит 50% бюро, международная компания Global Payment (25%) и Банк ​Хоум Кредит (25%), уточнил глава российского офиса Олег Лагуткин. Ранее эксклюзивность компании заключалась в базе ХКФ Банка, однако с сентября 2016 года банк начал передавать данные в том числе и в ОКБ,



БКИ «Русский стандарт», принадлежащее одноименному банку, содержит базу объемом свыше 33 млн кредитных историй субъектов,



Остальные игроки несопоставимо меньше по масштабу бизнеса. «Лет восемь назад была идея создавать региональные бюро кредитных историй, однако она не взлетела, и оставшиеся региональные бюро — в основном такие рудименты, о которых мало кто слышал», — поясняет Алексей Волков.



В чем смысл



«Сейчас бюро кредитных историй — это абсолютно независимые друг от друга институты», — говорит Волков.



Из-за того что банки передают данные в одно кредитное бюро, другие — в другое, кредитным организациям приходится запрашивать всех крупных участников рынка БКИ, поясняет заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова: это долго и дорого для проверки степени закредитованности каждого заемщика. Если же данные четырех бюро будут интегрированы, запрос по каждому заемщику придется писать (и платить за него) лишь единожды. Однако стоимость кредитных историй — это коммерческая тайна, указывает Алексей Волков.



Отклик рынка



Впрочем, в самих бюро кредитных историй считают, что банки торопятся с позитивными оценками грядущих нововведений.



Как говорит Алексей Волков, внесение даже минимальных изменений в данные о кредитных историях будут нагрузкой для банков. «Это означает полную перенастройку их конвейера. Даже изменение одной запятой в шаблоне о кредитных историях требует значительной перенастройки IT-платформ, которая может длиться не менее года, и это дорогостоящая операция», — говорит Волков. Безусловно, такая перенастройка приводит к тому, что расходы перекладываются отчасти на плечи клиентов, добавляет он.



На бюро, по мнению Волкова, новация повлияет меньше. От объединения данных пострадают только бюро, которые специализируются на уникальных данных, считает он: это ОКБ и бюро «Русский стандарт». У НБКИ, в частности, нет крупных банков, которые передавали бы информацию только этому бюро.



Однако по словам представителя розничного блока банка из топ-50, генератор кредитных историй из четырех крупнейших бюро может способствовать утрате эксклюзивности некоторых данных, из-за чего упадет конкуренция, а вслед за ней и качество услуг.



Кроме того, полностью проблему разрозненности данных по одному заемщику это не решит. Как говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук, вопрос определения долговой нагрузки заемщика — достаточно сложный с логистической точки зрения процесс. В один момент времени у одного БКИ информация о конкретном заемщике может быть полной, а у другого — неполной из-за разного срока поступления данных от банков, уточняет он. Хотя любая попытка консолидировать эти данные позитивна, считает Лукашук.



Все в итоге будет зависеть от того, как эта идея будет реализована, для более точных оценок пока недостаточно данных, резюмировал Лукашук.​



Источник Банк России готовит предложения по изменению закона «О кредитных историях», которые должны дать банкам возможность оценивать совокупную задолженность заемщиков, говорится в обзоре финансовой стабильности регулятора за четвертый квартал 2016 — первый квартал 2017 года, обнародованном в пятницу, 26 мая.Данная мера — ответ на запрос компаний-кредиторов. В феврале 2017 года на сайте Банка России был опубликован консультативный доклад «Об оценке рисков заемщиков — физических лиц на основе показателей долговой нагрузки». Банки, МФО и потребительские кооперативы могли представить свои комментарии о том, как им удобнее получать информацию о кредитах и доходах заемщика для расчета показателя долговой нагрузки.Как говорится в обзоре ЦБ, большинство респондентов выступили за использование показателей PTI (payment-to-income ratio, или платежи к уровню доходов), который оценивает соотношение долговой ежемесячной нагрузки заемщиков к их доходу. Как пояснил председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, есть еще показатель DTI (debt-to-income ratio, или долг к уровню доходов), который отличается от показателя PTI тем, что в расчет берется долговая нагрузка на горизонте в год. «При выдаче долгосрочных кредитов, например ипотеки, важны оба показателя. Если речь идет о краткосрочных розничных, то для принятия решения достаточно и показателя PTI», — поясняет он. Однако за DTI выступило меньшее число опрошенных.Для расчета обоих показателей как раз и нужны консолидированные данные о долговой нагрузке граждан.Впрочем, деталей о том, как именно будет проходить данная консолидация, немного. Зато у вопроса закредитованности граждан долгая и богатая история.В 2012–2013 годах в России наступил бум розничного беззалогового кредитования, который грозил перетечь в кризис. Необеспеченное розничное кредитование в середине 2013 года росло на 60%, при этом доходы населения росли медленнее, говорила в интервью РБК в 2015 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Был реализован целый набор мер, направленный на торможение роста кредитования домохозяйств с небольшими доходами под повышенную ставку. Так, многие из розничных банков начали менять свои бизнес-модели, переориентироваться на менее рискованных заемщиков, были созданы достаточные резервы по плохим ссудам, некоторые банки были докапитализированы собственниками», — говорила Набиуллина.По состоянию на конец четвертого квартала 2016 — первого квартала 2017 года данные крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) показывают, что количество заемщиков, имеющих более одного кредита, существенно и варьируется от 39,2 до 34,3%, говорится в «Обзоре финансовой стабильности». В среднем на одного заемщика приходится более 1,6 действующего кредитного договора.В конце декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ в срок до 1 марта 2017 года представить свои предложения, как ограничить права кредиторов по взысканию просроченной задолженности с тех, кто получил кредит, несмотря на большие долги. Права кредитора предлагается ограничивать в тех случаях, когда кредит был выдан им, несмотря на то что к моменту заключения договора «соотношение размера ежемесячного дохода заемщика и размера его ежемесячного совокупного долгового обязательства превышало предельное значение, устанавливаемое Банком России.Вопрос максимально точного показателя PTI необходимо решать в сфере кредитных историй, прокомментировала информацию о консолидации историй трех крупнейших бюро в ходе пресс-конференции с журналистами 25 мая первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, которая отвечает с 2015 года в ЦБ за вопросы финансовой стабильности, анализа и прогнозирования. Бюро кредитных историй поднадзорны ЦБ после того, как произошло расформирование Федеральной службы по финансовым рынкам, и ЦБ в том числе ведет реестр таких бюро.Как пояснила Ксения Юдаева в ходе пресс-конференции, «если считать долговую нагрузку целиком по заемщику, то она собирается в 16 кредитных бюро, существующих в нашей стране».В такой ситуации говорит она, нужно некое единое информационное пространство, которое бы позволяло получить как минимум часть информации, которая нужна для расчета показателей. Как пояснил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков, скорее всего, речь идет об общем доступе для банков к данным крупнейших бюро кредитных историй по долговой нагрузке заемщиков.Сейчас на рынке кредитных историй работаю​​т четыре крупных игрока — «Эквифакс», НБКИ, «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) и «Русский стандарт». Они концентрируют у себя практически весь рынок, однако информация по некоторым банкам может между ними не пересекаться.ОКБ имеет доступ к базе Сбербанка, так как на 50% принадлежит главному банку страны, говорится на сайте компании. Остальные акционеры — группа «Интерфакс» (25%) и компания Experian (25%). На сайте ОКБ говорится, что в компании сосредоточено 260 млн кредитных историй по 70 млн заемщикам. Клиенты бюро — более 600 банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний, уточняется на сайте.На сайте НБКИ указано , что его акционеры — это «преимущественно крупные финансовые институты», среди которых Ассоциация российских банков, банк «Ак Барс», ВТБ, Газпромбанк, Ситибанк, ЮниКредит Банк, «Агропромкредит», «Уралсиб», Россельхозбанк и др. Как раз они и формируют большую массу данных этого бюро о заемщиках. Как уточнил Алексей Волков, в их базу входит информация по 4 тыс. компаний, около 210 млн записей кредитных историй по 84 млн граждан. «Мы не получаем базу Сбербанка, «Русского стандарта» и ХКФ Банка, однако у нас сосредоточена информация по всем остальным банкам и по огромному количеству региональных банков», — говорит он.Акционеры «Эквифакс Кредит Сервис» — это головная компания «Эквифакс» (США), которой принадлежит 50% бюро, международная компания Global Payment (25%) и Банк ​Хоум Кредит (25%), уточнил глава российского офиса Олег Лагуткин. Ранее эксклюзивность компании заключалась в базе ХКФ Банка, однако с сентября 2016 года банк начал передавать данные в том числе и в ОКБ, писал «Коммерсантъ». «Эквифакс Кредит Сервисиз» имеет базу из более чем 228,4 млн кредитных историй по физическим лицам и организациям, пополняемую 2 тыс. организаций, говорится на сайте компании.БКИ «Русский стандарт», принадлежащее одноименному банку, содержит базу объемом свыше 33 млн кредитных историй субъектов, говорится на сайте компании. Других деталей на официальном сайте компания не раскрывает.Остальные игроки несопоставимо меньше по масштабу бизнеса. «Лет восемь назад была идея создавать региональные бюро кредитных историй, однако она не взлетела, и оставшиеся региональные бюро — в основном такие рудименты, о которых мало кто слышал», — поясняет Алексей Волков.«Сейчас бюро кредитных историй — это абсолютно независимые друг от друга институты», — говорит Волков.Из-за того что банки передают данные в одно кредитное бюро, другие — в другое, кредитным организациям приходится запрашивать всех крупных участников рынка БКИ, поясняет заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова: это долго и дорого для проверки степени закредитованности каждого заемщика. Если же данные четырех бюро будут интегрированы, запрос по каждому заемщику придется писать (и платить за него) лишь единожды. Однако стоимость кредитных историй — это коммерческая тайна, указывает Алексей Волков.Впрочем, в самих бюро кредитных историй считают, что банки торопятся с позитивными оценками грядущих нововведений.Как говорит Алексей Волков, внесение даже минимальных изменений в данные о кредитных историях будут нагрузкой для банков. «Это означает полную перенастройку их конвейера. Даже изменение одной запятой в шаблоне о кредитных историях требует значительной перенастройки IT-платформ, которая может длиться не менее года, и это дорогостоящая операция», — говорит Волков. Безусловно, такая перенастройка приводит к тому, что расходы перекладываются отчасти на плечи клиентов, добавляет он.На бюро, по мнению Волкова, новация повлияет меньше. От объединения данных пострадают только бюро, которые специализируются на уникальных данных, считает он: это ОКБ и бюро «Русский стандарт». У НБКИ, в частности, нет крупных банков, которые передавали бы информацию только этому бюро.Однако по словам представителя розничного блока банка из топ-50, генератор кредитных историй из четырех крупнейших бюро может способствовать утрате эксклюзивности некоторых данных, из-за чего упадет конкуренция, а вслед за ней и качество услуг.Кроме того, полностью проблему разрозненности данных по одному заемщику это не решит. Как говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук, вопрос определения долговой нагрузки заемщика — достаточно сложный с логистической точки зрения процесс. В один момент времени у одного БКИ информация о конкретном заемщике может быть полной, а у другого — неполной из-за разного срока поступления данных от банков, уточняет он. Хотя любая попытка консолидировать эти данные позитивна, считает Лукашук.Все в итоге будет зависеть от того, как эта идея будет реализована, для более точных оценок пока недостаточно данных, резюмировал Лукашук.​

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