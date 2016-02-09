Стартап Paragon One получил $1.9 млн. финансирования
Нью-Йоркская коучинговая компания Paragon One привлекла $ 1,9 млн. посевного финансирования.
В этом раунде в компанию инвестировали: Y Combinator, Foundation Capital, Learn Capital, University Ventures, Li Yuan Ventures, Altair Ventures, Джимми Лэй, финансовый директор интернет-школы английского языка 51Talk и бывший технический директор Tencent Джефф Сюн.
Компания планирует использовать средства для разработки продукта.
Paragon One, основанная Байроном Сю и Мэттом Уилкерсоном, представляет собой кадровую платформу для студентов колледжей, которая помогает студентам получить помощь профессионалов в построении будущей карьеры и подготовки к собеседованию. Также на платформе студенты могут выбрать компании для прохождения стажировки и получить квалифицированную подготовку для успешного карьерного роста.
Компания приняла участие в последнем классе Y Combinator.