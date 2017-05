shad0ws000 Премиум



CRYPTOSTOCKS LTD - cryptostocks.biz Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.



Новый проект: CRYPTOSTOCKS LTD





Минимальный вклад: $10



Перевод с Google:



Цитата: О нас

CryptoStocks LTD является фирма Private Limited Asset & Wealth Management, которая сосредоточивается исключительно на вашей прибыли. Мы динамически использовать современную криптовалюту и рынки виртуальной валюты , чтобы увеличить свою прибыль и продолжать платить наши инвестор. Рынки мы торгуем на это BTC / ETH / XMR и USD CryptoStocks Limited является долгосрочной компанией , и вы можете увидеть ваши деньги растут вместе с нами, в долгосрочной перспективе.

CryptoStocks Limited является зарегистрированной компанией в Соединенном Королевстве. CR # 10737974 Инвестиционные планы:

Цитата:

1 План



2,5 % ежедневно

Мин.- макс.: 10 - 100 долл. США

Срок депозита: 60 дней



2 План



3 % ежедневно

Мин. - макс.: 101 - 1000 долл. США

Срок депозита: 60 дней



3 План



6,5 % ежедневно

Мин. - макс.: 1000 - 50000 долл. США

Срок депозита: 30 дней

Посмотреть и Зарегистрироваться



Старт проекта: 28 мая 2017



-Принимают: Bitcoin

-DDoS зашита - ДА

-SSL - COMODO EV SSL ( Green bar )

-Выделенный сервер \ IP - ДА

-Реф программа - 4%

-Скрипт - GoldCoders ( лицензионный )

-Выплаты - Ручные (до 12 часов)



Мой вклад:



25$

