Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CRYPTOSTOCKS LTD - cryptostocks.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:38
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар shad0ws000
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 22
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
CRYPTOSTOCKS LTD - cryptostocks.biz
Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.

Новый проект: CRYPTOSTOCKS LTD


Минимальный вклад: $10

Перевод с Google:

Цитата:
О нас
CryptoStocks LTD является фирма Private Limited Asset & Wealth Management, которая сосредоточивается исключительно на вашей прибыли. Мы динамически использовать современную криптовалюту и рынки виртуальной валюты , чтобы увеличить свою прибыль и продолжать платить наши инвестор. Рынки мы торгуем на это BTC / ETH / XMR и USD CryptoStocks Limited является долгосрочной компанией , и вы можете увидеть ваши деньги растут вместе с нами, в долгосрочной перспективе.
CryptoStocks Limited является зарегистрированной компанией в Соединенном Королевстве. CR # 10737974
Инвестиционные планы:
Цитата:

1 План

2,5 % ежедневно
Мин.- макс.: 10 - 100 долл. США
Срок депозита: 60 дней

2 План

3 % ежедневно
Мин. - макс.: 101 - 1000 долл. США
Срок депозита: 60 дней

3 План

6,5 % ежедневно
Мин. - макс.: 1000 - 50000 долл. США
Срок депозита: 30 дней


Старт проекта: 28 мая 2017

-Принимают: Bitcoin
-DDoS зашита - ДА
-SSL - COMODO EV SSL (Green bar)
-Выделенный сервер \ IP - ДА
-Реф программа - 4%
-Скрипт - GoldCoders (лицензионный)
-Выплаты - Ручные (до 12 часов)

Мой вклад:

25$
ID транзакции: 524197301c67e2501de95662d693636798ed94f9f8d373c24f 4718346c87ab68
__________________
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shad0ws000 на форуме  
Старый Сегодня, 14:54
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 423
Благодарностей: 70
УГ: 1
КП: 0.000
Re: CRYPTOSTOCKS LTD - cryptostocks.biz
Цитата:
Profit: 2.50% Daily for 60 days
Principal Return: No (included in profit)
Средник походу это.
__________________
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Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 14:57
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар shad0ws000
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 22
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: CRYPTOSTOCKS LTD - cryptostocks.biz
Цитата:
Сообщение от Nadus Посмотреть сообщение
Средник походу это.
Я считал по последнему плану, по 2м остальным средник.
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shad0ws000 на форуме  
Старый Сегодня, 14:59
#4
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 5,143
Благодарностей: 1,175
УГ: 2
КП: 0.688
Re: CRYPTOSTOCKS LTD - cryptostocks.biz
Цитата:
Сообщение от shad0ws000 Посмотреть сообщение
Я считал по последнему плану, по 2м остальным средник.
Считают по первому плану, так что добавляйте 25$ и просите модераторов перенести тему в средники.
__________________
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asmith на форуме  
Сказали спасибо:
Nadus (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:12
#5
Премиум
Премиум
 
Аватар shad0ws000
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 22
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: CRYPTOSTOCKS LTD - cryptostocks.biz
Цитата:
Сообщение от asmith Посмотреть сообщение
Считают по первому плану, так что добавляйте 25$ и просите модераторов перенести тему в средники.
Сейчас AdVCash оживет, так и сделаю.
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shad0ws000 на форуме  
Старый Сегодня, 15:39
#6
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,609
Благодарностей: 5,959
УГ: 44
КП: 0.390
подарки
Re: CRYPTOSTOCKS LTD - cryptostocks.biz
Ну вот как перенесут в средники - так и продолжим
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 15:49
#7
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,563
Благодарностей: 11,182
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: CRYPTOSTOCKS LTD - cryptostocks.biz
разрыв между 2м и 3м планом показывает - админ надеется, что его закидают штуками...
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
средник с депом в выплатах!
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 15:55
#8
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,839
Благодарностей: 6,004
УГ: 36
КП: 0.145
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награды Волшебный горшочек 
Re: CRYPTOSTOCKS LTD - cryptostocks.biz
для средника диз простоват, но глазу приятен.
техника хорошая, админ, вот только платёжек надо бы ещё добавить
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Ярослав Яценко на форуме  
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