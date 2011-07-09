CRYPTOSTOCKS LTD - cryptostocks.biz

Я не админ или владелец проекта. Тема создана для ознакомления.
Новый проект:CRYPTOSTOCKS LTD
Минимальный вклад: $10
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Цитата:
О нас
CryptoStocks LTD является фирма Private Limited Asset & Wealth Management, которая сосредоточивается исключительно на вашей прибыли. Мы динамически использовать современную криптовалюту и рынки виртуальной валюты , чтобы увеличить свою прибыль и продолжать платить наши инвестор. Рынки мы торгуем на это BTC / ETH / XMR и USD CryptoStocks Limited является долгосрочной компанией , и вы можете увидеть ваши деньги растут вместе с нами, в долгосрочной перспективе.
CryptoStocks Limited является зарегистрированной компанией в Соединенном Королевстве. CR # 10737974
Инвестиционные планы:
Цитата:
1 План
2,5 % ежедневно
Мин.- макс.: 10 - 100 долл. США
Срок депозита: 60 дней
2 План
3 % ежедневно
Мин. - макс.: 101 - 1000 долл. США
Срок депозита: 60 дней
3 План
6,5 % ежедневно
Мин. - макс.: 1000 - 50000 долл. США
Срок депозита: 30 дней