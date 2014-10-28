veranika55 Профессионал

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Вlockchain в отчетах банков. Будущее blockchain технологий



Многие крупнейшие банки мира изучают возможность использования технологии blockchain для того, чтобы оптимизировать денежные процессы и сократить расходы. Они также хотят использовать дополнительные преимущества, включая повышение конкурентоспособности при помощи FinTech, и возможность использовать современные технологии для создания новых бизнес-моделей.



FinTech - это общий термин, который относится к компаниям, которые осуществляют высокотехнологичные разработки в области финансовых технологий. Для данных компаний, характерны новейшие продвинутые и принципиально новые решения, которые направлены на совершенствование финансовой сферы, безопасность переводов их общедоступность.







При этом в своей работе многие банки очень консервативны и предпочитают использовать старые, но проверенные и надежные механизмы осуществления платежей. Так в финансовой сфере США доля FinTech технологий составляет менее 1%. Все новое сильно пугает банковский сектор прежде всего отсутствием опыта применения. Ведь не понятно с какой проблемой столкнется новая технология обработки денежных платежей.



Тем не менее, банки начинают все больше обращать внимания и чаще внедрять в реальные банковские механизмы технологии blockchain, которые решают существующие проблемы, с которыми сталкиваются банки в процессе осуществления своей деятельности и сильно упрощают и удешевляют их работу.







Регуляторы (Центробанки различных государств) также проявляют повышенный интерес к технологии blockchain. Они наряду с экспертами крупнейших банков своих государств участвуют в разработке нормативной базы. Технологии blockchain помимо всем известных преимуществ несут огромные риски, том числе и в силу своей анонимности, а следовательно и безнаказанности. Остановить технический прогресс невозможно, но его можно контролировать. Поэтому разработка четкой и понятной нормативной базы регулирования использования технологий blockchain является очень актуальной в настоящее время для многих государств.



Blockchain - решения уже начинают появляться в различных областях финансовых услуг. Наиболее удачные решения смогут уменьшить ныне существующие банковские проблемы и привлечь достаточно большую сеть новых клиентов, что обеспечит банку дополнительные преимущества.



Революция в области финансовых технологий вынуждает отрасли финансовых услуг и всех, кто с ними связан и взаимодействует быстро развиваться. А для этого нужна сильная нормативная база, которая смогла бы регулировать применение и использование новых технологий.

Для всех банков и прочих предприятий, участвующих в финансовой отрасли очень важно иметь четкое представление о новых финансовых возможностях, ландшафте платежей и как новые разработки FinTech влияют на взаимодействие с остальным финансовым миром.



Тысячи компаний конкурируют и сотрудничают для облегчения сделок и других финансовых операций. Почти каждая из заинтересованных сторон получает определенные льготы, когда все эти процессы поставлены на цифровые рельсы с помощью новых технологий.



Банковский сектор - одна из самых консервативных сфер деятельности человека. Не смотря на это технологии blockchain вызвали в этой сфере большой интерес. Но банковский сектор - это и наиболее регулируемый со стороны государства сектор, и нормативная база сильно отстает от развития современных технологий и тормозит их. Тем не менее, когда законодательная база появляется и начинает работать, технологии развиваются с ускоренными темпами, особенно среди банкиров, которые видят очевидные преимущества в сфере экономии средств и ресурсов, а так же тех безграничных возможностей, которые уже сейчас дают технологии Blockchain. А ведь их можно еще и усовершенствовать.



Поэтому не удивительно, что сейчас во многих странах мира банкиры активно продвигают законодательное регулирование новых технологий Blockchain, чтобы "развязать" себе руки и воспользоваться всеми новыми возможностями, которые дают эти технологии.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.businessinsider.com/block...banking-2017-3



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/592bf972ebcfd Многие крупнейшие банки мира изучают возможность использования технологии blockchain для того, чтобы оптимизировать денежные процессы и сократить расходы. Они также хотят использовать дополнительные преимущества, включая повышение конкурентоспособности при помощи FinTech, и возможность использовать современные технологии для создания новых бизнес-моделей.FinTech - это общий термин, который относится к компаниям, которые осуществляют высокотехнологичные разработки в области финансовых технологий. Для данных компаний, характерны новейшие продвинутые и принципиально новые решения, которые направлены на совершенствование финансовой сферы, безопасность переводов их общедоступность.При этом в своей работе многие банки очень консервативны и предпочитают использовать старые, но проверенные и надежные механизмы осуществления платежей. Так в финансовой сфере США доля FinTech технологий составляет менее 1%. Все новое сильно пугает банковский сектор прежде всего отсутствием опыта применения. Ведь не понятно с какой проблемой столкнется новая технология обработки денежных платежей.Тем не менее, банки начинают все больше обращать внимания и чаще внедрять в реальные банковские механизмы технологии blockchain, которые решают существующие проблемы, с которыми сталкиваются банки в процессе осуществления своей деятельности и сильно упрощают и удешевляют их работу.Регуляторы (Центробанки различных государств) также проявляют повышенный интерес к технологии blockchain. Они наряду с экспертами крупнейших банков своих государств участвуют в разработке нормативной базы. Технологии blockchain помимо всем известных преимуществ несут огромные риски, том числе и в силу своей анонимности, а следовательно и безнаказанности. Остановить технический прогресс невозможно, но его можно контролировать. Поэтому разработка четкой и понятной нормативной базы регулирования использования технологий blockchain является очень актуальной в настоящее время для многих государств.Blockchain - решения уже начинают появляться в различных областях финансовых услуг. Наиболее удачные решения смогут уменьшить ныне существующие банковские проблемы и привлечь достаточно большую сеть новых клиентов, что обеспечит банку дополнительные преимущества.Революция в области финансовых технологий вынуждает отрасли финансовых услуг и всех, кто с ними связан и взаимодействует быстро развиваться. А для этого нужна сильная нормативная база, которая смогла бы регулировать применение и использование новых технологий.Для всех банков и прочих предприятий, участвующих в финансовой отрасли очень важно иметь четкое представление о новых финансовых возможностях, ландшафте платежей и как новые разработки FinTech влияют на взаимодействие с остальным финансовым миром.Тысячи компаний конкурируют и сотрудничают для облегчения сделок и других финансовых операций. Почти каждая из заинтересованных сторон получает определенные льготы, когда все эти процессы поставлены на цифровые рельсы с помощью новых технологий.Банковский сектор - одна из самых консервативных сфер деятельности человека. Не смотря на это технологии blockchain вызвали в этой сфере большой интерес. Но банковский сектор - это и наиболее регулируемый со стороны государства сектор, и нормативная база сильно отстает от развития современных технологий и тормозит их. Тем не менее, когда законодательная база появляется и начинает работать, технологии развиваются с ускоренными темпами, особенно среди банкиров, которые видят очевидные преимущества в сфере экономии средств и ресурсов, а так же тех безграничных возможностей, которые уже сейчас дают технологии Blockchain. А ведь их можно еще и усовершенствовать.Поэтому не удивительно, что сейчас во многих странах мира банкиры активно продвигают законодательное регулирование новых технологий Blockchain, чтобы "развязать" себе руки и воспользоваться всеми новыми возможностями, которые дают эти технологии.Специально для mmgp.ruПо материалам100% уникальный текст

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