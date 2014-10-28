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Вlockchain в отчетах банков. Будущее blockchain технологий

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Вlockchain в отчетах банков. Будущее blockchain технологий


Многие крупнейшие банки мира изучают возможность использования технологии blockchain для того, чтобы оптимизировать денежные процессы и сократить расходы. Они также хотят использовать дополнительные преимущества, включая повышение конкурентоспособности при помощи FinTech, и возможность использовать современные технологии для создания новых бизнес-моделей.

FinTech - это общий термин, который относится к компаниям, которые осуществляют высокотехнологичные разработки в области финансовых технологий. Для данных компаний, характерны новейшие продвинутые и принципиально новые решения, которые направлены на совершенствование финансовой сферы, безопасность переводов их общедоступность.



При этом в своей работе многие банки очень консервативны и предпочитают использовать старые, но проверенные и надежные механизмы осуществления платежей. Так в финансовой сфере США доля FinTech технологий составляет менее 1%. Все новое сильно пугает банковский сектор прежде всего отсутствием опыта применения. Ведь не понятно с какой проблемой столкнется новая технология обработки денежных платежей.

Тем не менее, банки начинают все больше обращать внимания и чаще внедрять в реальные банковские механизмы технологии blockchain, которые решают существующие проблемы, с которыми сталкиваются банки в процессе осуществления своей деятельности и сильно упрощают и удешевляют их работу.



Регуляторы (Центробанки различных государств) также проявляют повышенный интерес к технологии blockchain. Они наряду с экспертами крупнейших банков своих государств участвуют в разработке нормативной базы. Технологии blockchain помимо всем известных преимуществ несут огромные риски, том числе и в силу своей анонимности, а следовательно и безнаказанности. Остановить технический прогресс невозможно, но его можно контролировать. Поэтому разработка четкой и понятной нормативной базы регулирования использования технологий blockchain является очень актуальной в настоящее время для многих государств.

Blockchain - решения уже начинают появляться в различных областях финансовых услуг. Наиболее удачные решения смогут уменьшить ныне существующие банковские проблемы и привлечь достаточно большую сеть новых клиентов, что обеспечит банку дополнительные преимущества.

Революция в области финансовых технологий вынуждает отрасли финансовых услуг и всех, кто с ними связан и взаимодействует быстро развиваться. А для этого нужна сильная нормативная база, которая смогла бы регулировать применение и использование новых технологий.
Для всех банков и прочих предприятий, участвующих в финансовой отрасли очень важно иметь четкое представление о новых финансовых возможностях, ландшафте платежей и как новые разработки FinTech влияют на взаимодействие с остальным финансовым миром.

Тысячи компаний конкурируют и сотрудничают для облегчения сделок и других финансовых операций. Почти каждая из заинтересованных сторон получает определенные льготы, когда все эти процессы поставлены на цифровые рельсы с помощью новых технологий.

Банковский сектор - одна из самых консервативных сфер деятельности человека. Не смотря на это технологии blockchain вызвали в этой сфере большой интерес. Но банковский сектор - это и наиболее регулируемый со стороны государства сектор, и нормативная база сильно отстает от развития современных технологий и тормозит их. Тем не менее, когда законодательная база появляется и начинает работать, технологии развиваются с ускоренными темпами, особенно среди банкиров, которые видят очевидные преимущества в сфере экономии средств и ресурсов, а так же тех безграничных возможностей, которые уже сейчас дают технологии Blockchain. А ведь их можно еще и усовершенствовать.

Поэтому не удивительно, что сейчас во многих странах мира банкиры активно продвигают законодательное регулирование новых технологий Blockchain, чтобы "развязать" себе руки и воспользоваться всеми новыми возможностями, которые дают эти технологии.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.businessinsider.com/block...banking-2017-3

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/592bf972ebcfd
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:44.
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