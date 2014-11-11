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ЦБ РФ отобрал лицензии и Айви Банка и РИТЦ Банка

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ЦБ РФ отобрал лицензии и Айви Банка и РИТЦ Банка
ЦБ РФ отобрал лицензии у московского Айви Банка и петрозаводского РИТЦ Банка. Об этом сообщается в сообщении организации.



Сегодня Центробанк России изъял лицензии на проведение банковских операций в столичного Айви Банка, ранее занимавший 432-ю позицию по величие активов в банковской сфере станы. и у РИТЦ Банка из Петрозаводска. Данное кредитное учреждение не входит в число участников системы страхования вкладов, о по объему активов располагался на 555-м месте.

В ЦБ отметили, что бизнес-модель Айви Банка имела выраженный кэптивный характер и больше ориентировалась на высокорискованное кредитование клиентов. Такая деятельность Айви банка привела к необходимости осуществления мер по предупреждению о несостоятельности и создали угроз интересам вкладчиков.

Далее ЦБ сообщает, что РИТЦ Банк по причине острого дефицита ликвидности лишился возможности выполнять обязательства пере кредиторами и почти прекратил операционное обслуживание своих клиентов. В действиях хозяев этого банка замечались признаки недобросовестного поведения, из-за чего кредитная компания потеряла весь личный капитал.

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