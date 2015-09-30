BigBoi Профессионал

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Главное из выступления Марка Цукерберга в Гарвардском университете. Главное из выступления Марка Цукерберга в Гарвардском университете.



25 мая в Гарвардском университете состоялась церемония присуждения ученых степеней. Перед выпускниками выступил Марк Цукерберг, который до 2004 года учился в Гарварде на факультете психологии, но так и не закончил университет. По решению администрации учебного заведения, глава Facebook получил почетную степень доктора права.





О поступлении в Гарвард



По словам Цукерберга, больше всего его родители гордятся именно тем, что ему удалось поступить в Гарвардский университет. Ожидание ответа от администрации было для его семьи очень волнительным, поэтому когда на электронную почту Цукерберга пришло письмо с решением приемной комиссии, его отец решил заснять этот момент на видео.





Многие ли из вас помнят, где именно вы были и что вы делали, когда получили электронное письмо о зачислении в Гарвард? Я играл в компьютерную игру «Цивилизация» и спустился вниз к своему отцу сказать, что из Гарварда пришло письмо.



Он сразу же захотел снять на видеокамеру, как я открываю письмо и читаю, что там написано. Вообще из этого могло получиться и очень грустное видео.



О первой лекции



Первой лекцией Марка Цукерберга в Гарварде стала информатика, которую вел бывший преподаватель Билла Гейтса Гарри Льюис. По словам главы Facebook, к началу пары он не успел.



Пришел в аудиторию в футболке и даже не понял, что она надета наизнанку и задом наперед. Даже не знаю, почему никто в аудитории не сказал мне об этом, кроме одного парня Канга Син Джина.



Так мы начали решать наши проблемы вместе, сейчас он решает их в Facebook и руководит большой его частью. И вот поэтому, выпускники 2017 года, вы должны быть добрыми с людьми.



О знакомстве со своей будущей женой Присциллой Чан



Осенью 2003 года второкурсник-Цукерберг создал «хулиганский сайт» Facesmash, где студенты Гарварда могли оценивать фотографии друг друга. Чтобы получить доступ к фотографиям, студенту пришлось взломать базу данных университета.



Об этом узнала администрация и вызвала его на серьезный разговор. И Цукерберг, и его родители, и однокурсники думали, что ему грозит отчисление. Друзья предложили устроить ему прощальную вечеринку, где он познакомился с Присциллой Чан.



Мы встретились с ней в очереди в уборную, и это была самая романтичная очередь. Я сказал Присцилле: «Меня собираются выгнать в ближайшие три дня, так что нам нужно как можно быстрее устроить свидание». Но в итоге меня не стали выгонять, я ушел сам, и мы начали встречаться с Присциллой.



Без Facemash я бы никогда не встретил Присциллу. А Присцилла – это самый важный человек в моей жизни, так что можете считать, что это была самая важная вещь, которую я сделал в Гарварде.





Марк Цукерберг и Присцилла Чан



О цели



Во время выступления Цукерберг вспомнил историю о том, как президент США Джон Кеннеди посетил космический центр NASA и увидел уборщика. Кеннеди спросил, чем он занимается, и тот ответил, что помогает запускать человека на Луну.



Глава Facebook напомнил выпускникам, что цель — это «ощущение, что вы часть чего-то большего, чем вы сами, чего-то, в чем вы сами нуждаетесь и что сможете сделать чуть лучше».



Недостаточно найти свою цель. Испытанием для нашего поколения должно стать создание мира, в котором у каждого было бы ощущение цели.



И вы закончили учиться в то время, когда это особенно важно. Когда наши родители заканчивали учебу, это ощущение цели могло гарантированно появиться от работы, церкви, сообщества.



Но сегодня технология и автоматизация ликвидируют множество специальностей. Многие отказываются от членства в сообществах. Многие чувствуют себя разобщенными, испытывают депрессию и пытаются заполнить вакуум в их жизни.



О запуске Facebook



Я помню ту ночь, когда запустил Facebook в небольшой комнате гарвардского общежития. Я помню, как сказал своему другу, как это волнительно объединить сообщество Гарварда, но однажды кто-то точно так же объединит весь мир. Мне даже и в голову тогда не пришло, что этим кем-то будем мы.



Мы ведь были обычными ребятами из колледжа. Мы ничего не знали об этом. Уже существовали большие технологические компании с огромными ресурсами. И я полагал, что одна из них сделает это. Но сама идея была так понятна нам – все люди хотят быть связаны друг с другом. И мы просто начали двигаться к этой цели, день за днем.



О самом тяжелом периоде в компании



По воспоминаниям главы Facebook, первый конфликт внутри команды случился спустя несколько лет после запуска, когда стартап стал получать предложения о покупке от более крупных компаний.



Топ-менеджеры и люди их окружения Цукерберга советовали ему согласиться на сделку, однако он был против, рассчитывая на то, что с помощью нововведения — новостной ленты — соцсети удастся объединить еще больше людей и изменить способ получения информации о мире.



В результате конфликтов, компанию покинули почти все топ-менеджеры, а советник Цукерберга сказал ему, что если предприниматель откажется продавать компанию сейчас, то о своем решении он будет жалеть всю оставшуюся жизнь.



​Это было для меня самым тяжелым временем на посту руководителя Facebook. Я верил в то, что мы делаем, но чувствовал себя одиноко. Хуже того, я думал о том, что, может быть, это было моей ошибкой, я спрашивал себя: «Прав ли я, возможно, я просто 22-летний парень, который ничего не смыслит в том, как устроен мир?»



Теперь, годы спустя, я понимаю, что так и должно происходить, если у вас нет высшей цели. Это зависит от нас. Чтобы она появилась, мы должны двигаться вперед вместе.



О том, как победить страх работы над большими проектами



По словам Цукерберга, его цель — создать мир, где у каждого человека будет ощущение цели. Для этого он предлагает объединять большие и важные проекты, переосмыслить понятие равенства и построить сообщество во всем мире.



Рассказывая о больших проектах — запуске человека на Луну, строительстве плотины Гувера или разработке вакцины от полиомиелита, он напомнил о том, что для их воплощения потребовалось объединить усилия сотен тысяч человек.



​Вы, возможно думаете: «Я не знаю, как строить плотину или как вовлечь во что-то миллион человек». Но позвольте мне поделиться с вами одним секретом: никто не знает этого, когда начинает.



Идеи не приходят к нам в полностью готовом виде. Они становятся отчетливыми, только когда вы начинаете над ними работать. Фильмы и поп-культура дают нам неверное представление о том, как это работает.



Идея, которая приходит к нам как озарение, – это опасная ложь. Такой стереотип заставляет нас чувствовать себя неадекватно, если мы не испытаем этого озарения.



О критике



Создавая большой проект, человеку следует быть готовым к критике, даже если он прав и делает все правильно, уверен глава Facebook.



Любого, кто работает с комплексом сложных проблем, могут упрекнуть в полном непонимании этих проблем, хотя знать заранее все невозможно. Любого, кто проявляет инициативу, будут критиковать за то, что он делает что-то слишком быстро, потому что всегда есть кто-то, кто хочет, чтобы вы двигались медленнее.



О предпринимательстве



По словам Цукерберга, раньше люди работали на стабильной работе и выполняли определенный круг задач. Однако в современном мире предпринимателем оказывается каждый, будь он наемный сотрудник или основатель компании.



Наша культура предпринимательства позволяет нам так быстро двигаться вперед. Сейчас она процветает. Испытывать новые идеи легко. Facebook был не первым проектом, который я запустил. Я создавал игры, чаты, учебные пособия и музыкальные плееры. Я не одинок в этом. Джоан Роулинг 12 раз отказали перед тем, как она смогла опубликовать «Гарри Поттера».



Прямо сейчас наше общество чрезмерно переоценивает достижение успеха, мы делаем недостаточно для того, чтобы у каждого была возможность пытаться что-то сделать много раз.







О социальном неравенстве



Цукерберг вместе со своей женой развивает собственную некоммерческую организацию Chang Zuckerberg Initiative и планирует передать 99% своих акций Facebook стоимостью в $45 млрд в благотворительный фонд.



​Давайте посмотрим правде в глаза. В нашей системе что-то устроено не так, если я могу уехать из Гарварда, не закончив его, и за 10 лет заработать миллиарды, в то время как миллионы студентов не могут погасить кредиты за обучение и тем более не могут начать свой бизнес.



Я знаю много предпринимателей и не знаю ни одного человека, который бы отказался от идеи открыть бизнес, потому что он мог бы не заработать достаточное количество денег. Но я знаю много людей, которые не следовали за своей мечтой, потому что у них не было финансовой подушки безопасности на случай, если они потерпят неудачу.



Источник - vc.ru По словам Цукерберга, больше всего его родители гордятся именно тем, что ему удалось поступить в Гарвардский университет. Ожидание ответа от администрации было для его семьи очень волнительным, поэтому когда на электронную почту Цукерберга пришло письмо с решением приемной комиссии, его отец решил заснять этот момент на видео.Первой лекцией Марка Цукерберга в Гарварде стала информатика, которую вел бывший преподаватель Билла Гейтса Гарри Льюис. По словам главы Facebook, к началу пары он не успел.Осенью 2003 года второкурсник-Цукерберг создал «хулиганский сайт» Facesmash, где студенты Гарварда могли оценивать фотографии друг друга. Чтобы получить доступ к фотографиям, студенту пришлось взломать базу данных университета.Об этом узнала администрация и вызвала его на серьезный разговор. И Цукерберг, и его родители, и однокурсники думали, что ему грозит отчисление. Друзья предложили устроить ему прощальную вечеринку, где он познакомился с Присциллой Чан.Марк Цукерберг и Присцилла ЧанВо время выступления Цукерберг вспомнил историю о том, как президент США Джон Кеннеди посетил космический центр NASA и увидел уборщика. Кеннеди спросил, чем он занимается, и тот ответил, что помогает запускать человека на Луну.Глава Facebook напомнил выпускникам, что цель — это «ощущение, что вы часть чего-то большего, чем вы сами, чего-то, в чем вы сами нуждаетесь и что сможете сделать чуть лучше».По воспоминаниям главы Facebook, первый конфликт внутри команды случился спустя несколько лет после запуска, когда стартап стал получать предложения о покупке от более крупных компаний.Топ-менеджеры и люди их окружения Цукерберга советовали ему согласиться на сделку, однако он был против, рассчитывая на то, что с помощью нововведения — новостной ленты — соцсети удастся объединить еще больше людей и изменить способ получения информации о мире.В результате конфликтов, компанию покинули почти все топ-менеджеры, а советник Цукерберга сказал ему, что если предприниматель откажется продавать компанию сейчас, то о своем решении он будет жалеть всю оставшуюся жизнь.По словам Цукерберга, его цель — создать мир, где у каждого человека будет ощущение цели. Для этого он предлагает объединять большие и важные проекты, переосмыслить понятие равенства и построить сообщество во всем мире.Рассказывая о больших проектах — запуске человека на Луну, строительстве плотины Гувера или разработке вакцины от полиомиелита, он напомнил о том, что для их воплощения потребовалось объединить усилия сотен тысяч человек.По словам Цукерберга, раньше люди работали на стабильной работе и выполняли определенный круг задач. Однако в современном мире предпринимателем оказывается каждый, будь он наемный сотрудник или основатель компании.Цукерберг вместе со своей женой развивает собственную некоммерческую организацию Chang Zuckerberg Initiative и планирует передать 99% своих акций Facebook стоимостью в $45 млрд в благотворительный фонд.

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